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Маленький врунишка: что делать, когда ребенок врет

Маленький врунишка: что делать, когда ребенок врет
10:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Стоит ваш ребенок перед вами и, глядя на вас широко раскрытыми глазами, честно – честно - пречестно врет.

Почему дети начинают обманывать родителей? Врут они осознанно или это прием самозащиты? Есть несколько предполагаемых причин детской лжи:

  • Страх наказания

  • Личный пример

  • Воображение и фантазии

Что же делать, если вы уличили своего отпрыска во вранье?

Если ребенок страшится возможного наказания и поэтому врет, это значит, по какой – то причине его доверие к вам было потеряно. Он боится придти к вам со своей проблемой, предпочитает скрыть от вас содеянное. Пересмотрите свой стиль воспитания – не слишком ли много запретов, не сильно ли вы давите на своего малыша?

Вроде бы мелочь - при ребенке сказать по телефону собеседнику, что жены нет дома, а она стоит рядом, и малыш это видит. Но ведь ваш пример - самый лучший учитель для карапуза. Не лгите на глазах у малыша, даже маленькая неправда может стать раковой.

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Взрослому человеку тяжело это представить, но ребенок верит в то, что придумывает - прибегала из леса белка, она погрызла все печенье. И он вовсе вас не обманывает! Ведь он в момент погрызла был не вашим малышом, а белкой! И вот он глядит на вас и действительно не понимает, почему его ругают за то, что белка натворила. Поругайте белку вместе, пусть ребенок поймет свою ошибку на примере. Но если малыш будет повторять этот прием часто и врать вам постоянно, придумайте тоже придумайте историю, которая бы уличила во лжи кроху.

Но самое главное, ваш карапуз должен знать – чтобы ни случилось, он всегда будет любим вами.

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Дети, Ребенок, Ложь, Советы родителям.
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