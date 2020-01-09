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Четверг, 09.01.2020
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Качество должно быть только 100%: кипятить или покупать воду младенцам

Качество должно быть только 100%: кипятить или покупать воду младенцам
20:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Педиатры рассказали, какая вода нужна новорожденному.

В доме, где появился младенец, сразу возникают вопросы про качество воды.

И если с водой для купания все более-менее понятно – можно установить фильтры на краны или трубы – то вопрос питьевой воды остается открытым. Чем поить дитя? Стоит ли кипятить воду? Какая вода подойдет для приготовления смеси или другой еды?

В первые месяцы жизни воду малышу дают редко: обычно хватает маминого молока. Если ребенок искусственник или имеются определенные показания для допаивания – тогда вода может быть нужна и с рождения. Все эти вопросы лучше согласовать с вашим педиатром.

Чем теплее и суше воздух в квартире – тем больше жидкости теряет младенец. И тем актуальнее для него питье воды. Родители должны предлагать воду малышу, а пить или не пить ее – он решит сам.

Конечно же, вода должна быть безопасной. В каждом городе или деревне все индивидуально: где-то и водопроводная вода хорошего качества, а где-то и из родника пить нельзя.

Чтобы получить нужную информацию о качестве воды в вашем населенном пункте, проще всего обратиться в санстанцию. Также вы всегда можете сдать воду, в качестве которой не уверены, на проверку в соответствующие инстанции.

Для самых маленьких лучше всего подойдет бутилированная некипяченая столовая вода. Естественно, никаких газированных минеральных вод давать новорожденному крохе не надо.

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При этом не стоит надеяться на специальные "детские" воды: как правило, они просто имеют яркую этикетку и стоят дороже обычных. Состав такой воды ничем не отличается от обычной качественной питьевой воды для взрослых.

Если вода, которая есть у вас в наличии, вызывает недоверие, прибегните к кипячению. Обычно достаточно 60 секунд, чтобы обезвредить воду. Чем младше малыш – тем это правило актуальнее.

Не храните кипяченую воду сутками: каждое утро готовьте новую порцию воды. Если даете малышу питьевую воду в дополнение к кормлению, не подогревайте ее. Вода комнатной температуры вполне подойдет.

Воду, на которой вы готовите смесь, необходимо прокипятить пару минут и охладить до температуры тела. После этого можно добавлять сухой порошок.

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Вода, Дети, Советы, Родители, Мама.
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