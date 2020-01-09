Качество должно быть только 100%: кипятить или покупать воду младенцам

Педиатры рассказали, какая вода нужна новорожденному.

В доме, где появился младенец, сразу возникают вопросы про качество воды.

И если с водой для купания все более-менее понятно – можно установить фильтры на краны или трубы – то вопрос питьевой воды остается открытым. Чем поить дитя? Стоит ли кипятить воду? Какая вода подойдет для приготовления смеси или другой еды?

В первые месяцы жизни воду малышу дают редко: обычно хватает маминого молока. Если ребенок искусственник или имеются определенные показания для допаивания – тогда вода может быть нужна и с рождения. Все эти вопросы лучше согласовать с вашим педиатром.

Чем теплее и суше воздух в квартире – тем больше жидкости теряет младенец. И тем актуальнее для него питье воды. Родители должны предлагать воду малышу, а пить или не пить ее – он решит сам.

Конечно же, вода должна быть безопасной. В каждом городе или деревне все индивидуально: где-то и водопроводная вода хорошего качества, а где-то и из родника пить нельзя.

Чтобы получить нужную информацию о качестве воды в вашем населенном пункте, проще всего обратиться в санстанцию. Также вы всегда можете сдать воду, в качестве которой не уверены, на проверку в соответствующие инстанции.

Для самых маленьких лучше всего подойдет бутилированная некипяченая столовая вода. Естественно, никаких газированных минеральных вод давать новорожденному крохе не надо.

При этом не стоит надеяться на специальные "детские" воды: как правило, они просто имеют яркую этикетку и стоят дороже обычных. Состав такой воды ничем не отличается от обычной качественной питьевой воды для взрослых.

Если вода, которая есть у вас в наличии, вызывает недоверие, прибегните к кипячению. Обычно достаточно 60 секунд, чтобы обезвредить воду. Чем младше малыш – тем это правило актуальнее.

Не храните кипяченую воду сутками: каждое утро готовьте новую порцию воды. Если даете малышу питьевую воду в дополнение к кормлению, не подогревайте ее. Вода комнатной температуры вполне подойдет.

Воду, на которой вы готовите смесь, необходимо прокипятить пару минут и охладить до температуры тела. После этого можно добавлять сухой порошок.