Что делать, если пришлось остаться с чужим ребенком?

Ситуаций, когда чужой ребенок вливается в семью, множество: любимый мужчина уже имеет детей, сестра уезжает в длительную командировку и оставляет сына на пару месяцев и т.д. И стать ребёнку на время мамой - совсем нелегко, да и надо ли?
Какие же страхи обычно мучают новоиспечённых "мачех"?
И не стоит мучиться. Дети очень хорошо чувствуют фальшь, поэтому если вы начнёте изображать любовь и разыгрывать симпатию, ребёнок легко вас раскусит. Лучше признаться честно: "Я пока привыкаю к тебе, как и ты ко мне. Но я стараюсь, и ты уже мне нравишься".
Опасение вполне обоснованное. Все дети чем-то раздражают, даже собственные. Велика вероятность, что и чужой малыш своим поведением выведет вас из себя. Не стоит этого бояться, это нормально. Главное, не впадать в критику, обозначать проблему от своего имени, например, вместо фразы "Почему ты такой шумный?" сказать "Я очень хочу послушать тишину" или "Мне не нравится, когда так сильно шумят".
Это тоже довольно распространено, особенно, если чужой ребёнок - сын любимого человека. В таком случае его мать может вызывать негативные чувства: ревность, зависть, обиду за прошлое мужа. Как бы то ни было, держите свои чувства при себе: ребёнок ни в чём не виноват, и он любит свою маму. О родителях лучше совсем ничего не говорить, нежели говорить плохое, иначе вы рискуете оттолкнуть от себя малыша.
К чему приучите, то и получите. Если вы живёте скромно, то и скажите об этом. Дети прекрасно умеют подстраиваться под ситуацию. А если вы решили сами задабривать малыша, покупая ему всё новые игрушки, гаджеты и давая деньги на карманные расходы, то делаете ошибку: любовь и доверие не купишь. Отношения надо выстраивать иначе.
Если ребёнок будет жить с вами, то темы для разговоров придут сами собой. А если искать точки соприкосновения с малышом, то общение станет очень даже интересным. Попробуйте найти что-то, что вас объединит, например, вместе читать фэнтэзи, играть с настольные книги, ходить на плавание или ездить по вечерам на велосипедах по парку.
Вспомните себя в школе: одного учителя в классе никто и слышать не хотел, каждый урок стоял гул, а у другого педагога на уроке была тишина и спокойствие. Знакомая ситуация? Всё дело в авторитете, и этот авторитет вам надо заслужить. Как? Будьте спокойны, уверены в себе, всегда сдерживайте свои обещания, не льстите и не лебезите.
А надо? Чем старше ребёнок, тем больше самостоятельности ему необходимо давать. Не стоит бросаться делать всё за него или стоять над ним, когда он, к примеру, выполняет школьное домашнее задание. Чрезмерная опека, особенно когда речь идёт ещё о двух достаточно чужих людях, может только раздражать обоих. Оставьте малыша на какое-то время, просто показав свою заинтересованность в его делах. Скажите, что вам не всё равно и в любой момент вы готовы помочь. Для ребёнка это важно.
И не надо даже пытаться: мама у него уже есть, а вы попробуйте стать другом, человеком, которому он доверяет и которого любит.