Что делать, если пришлось остаться с чужим ребенком?

Основные страхи новоиспечённых "мачех".

Ситуаций, когда чужой ребенок вливается в семью, множество: любимый мужчина уже имеет детей, сестра уезжает в длительную командировку и оставляет сына на пару месяцев и т.д. И стать ребёнку на время мамой - совсем нелегко, да и надо ли?

Какие же страхи обычно мучают новоиспечённых "мачех"?

Я не смогу его полюбить

И не стоит мучиться. Дети очень хорошо чувствуют фальшь, поэтому если вы начнёте изображать любовь и разыгрывать симпатию, ребёнок легко вас раскусит. Лучше признаться честно: "Я пока привыкаю к тебе, как и ты ко мне. Но я стараюсь, и ты уже мне нравишься".

Я боюсь, что он будет меня раздражать

Опасение вполне обоснованное. Все дети чем-то раздражают, даже собственные. Велика вероятность, что и чужой малыш своим поведением выведет вас из себя. Не стоит этого бояться, это нормально. Главное, не впадать в критику, обозначать проблему от своего имени, например, вместо фразы "Почему ты такой шумный?" сказать "Я очень хочу послушать тишину" или "Мне не нравится, когда так сильно шумят".

Я плохо отношусь к его матери

Это тоже довольно распространено, особенно, если чужой ребёнок - сын любимого человека. В таком случае его мать может вызывать негативные чувства: ревность, зависть, обиду за прошлое мужа. Как бы то ни было, держите свои чувства при себе: ребёнок ни в чём не виноват, и он любит свою маму. О родителях лучше совсем ничего не говорить, нежели говорить плохое, иначе вы рискуете оттолкнуть от себя малыша.

Мне не хватит средств на его запросы

К чему приучите, то и получите. Если вы живёте скромно, то и скажите об этом. Дети прекрасно умеют подстраиваться под ситуацию. А если вы решили сами задабривать малыша, покупая ему всё новые игрушки, гаджеты и давая деньги на карманные расходы, то делаете ошибку: любовь и доверие не купишь. Отношения надо выстраивать иначе.

Я даже не знаю, о чём с ним говорить

Если ребёнок будет жить с вами, то темы для разговоров придут сами собой. А если искать точки соприкосновения с малышом, то общение станет очень даже интересным. Попробуйте найти что-то, что вас объединит, например, вместе читать фэнтэзи, играть с настольные книги, ходить на плавание или ездить по вечерам на велосипедах по парку.

Он не будет меня слушаться

Вспомните себя в школе: одного учителя в классе никто и слышать не хотел, каждый урок стоял гул, а у другого педагога на уроке была тишина и спокойствие. Знакомая ситуация? Всё дело в авторитете, и этот авторитет вам надо заслужить. Как? Будьте спокойны, уверены в себе, всегда сдерживайте свои обещания, не льстите и не лебезите.

Я не смогу постоянно стоять над ним

А надо? Чем старше ребёнок, тем больше самостоятельности ему необходимо давать. Не стоит бросаться делать всё за него или стоять над ним, когда он, к примеру, выполняет школьное домашнее задание. Чрезмерная опека, особенно когда речь идёт ещё о двух достаточно чужих людях, может только раздражать обоих. Оставьте малыша на какое-то время, просто показав свою заинтересованность в его делах. Скажите, что вам не всё равно и в любой момент вы готовы помочь. Для ребёнка это важно.

Я не смогу стать ему мамой

И не надо даже пытаться: мама у него уже есть, а вы попробуйте стать другом, человеком, которому он доверяет и которого любит.