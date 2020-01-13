Женщины, сделавшие аборт, в основном не жалеют о своем решении: исследование

Ученые из Калифорнии опровергли мнение о том, что решившиеся на искусственное прерывание беременности женщины непременно будут сожалеть о нерожденном ребенке.

Пока общественность, политики и представители религиозных организаций спорят о праве женщины самой решить, рожать ребенка или же сделать аборт, принимают законы, устраивают акции протеста, ученые продолжают изучать не только физические последствия искусственного прерывания беременности, но и "эмоциональные".

Вопреки распространенному мнению о том, что после такого шага абсолютно каждая женщина стопроцентно будет испытывать душевное раскаяние, впадет в депрессию и так далее, недавнее лонгитюдное исследование уже показало, что, например, связи между проведением абортов и повышенным риском суицида нет. Теперь же ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско решили изучить, что происходит в долгосрочной перспективе. В исследовании под названием Turnaway участвовали 667 женщин, решившихся по собственной воле прервать беременность, из 30 различных регионов США. Их опрашивали через неделю после аборта, а затем дважды в год после процедуры. Результаты оказались неожиданными для самих авторов работы.

"Поистине интересное открытие заключается в том, что интенсивность вообще каких-либо эмоций крайне мала", — говорит Коринн Рокка (Corinne Rocca), доцент UCSF по акушерству, гинекологии и репродукции.

В январе 2017 года Дональд Трамп подписал указ о запрете госфинансирования организаций, которые занимаются пропагандой абортов в других странах или причастны к практике искусственного прерывания беременности / © AFP

Как выяснилось, спустя неделю после прерывания беременности около 51 процента женщин проявляли в основном положительные эмоции, 17 процентов — отрицательные, а 20 процентов сказали, что не испытывают почти никаких чувств по отношению к сделанному шагу. Причем с течением времени число несостоявшихся матерей, которые проявляли мало эмоций касательно пережитого или вовсе не испытывали их, резко возросло: до 45 процентов спустя год и до 63 процентов — по прошествии трех лет. Через пять лет уже 84 процента опрошенных женщин заявили, что чувствуют облегчение либо вообще не думают о процедуре. Лишь шесть процентов участниц исследования сообщили, что испытывают преимущественно отрицательные эмоции.

При этом в целом сразу после аборта 95 процентов опрошенных сказали, что приняли правильное решение, а к концу исследования уже 99 процентов женщин не сомневались в своем шаге.

Что касается мнения общественности, то в начале исследования 30 процентов респонденток сообщили о высоком уровне социального порицания (так называемой стигматизации), столько же заявили о низком уровне восприятия стигмы, а 40 процентов вовсе не отметили осуждения абортов в обществе.

Линии представляют прогнозируемый средний балл эмоций (печаль, сожаление, чувство вины, гнев, облегчение и счастье) после аборта и спустя пять лет в соответствии с сообщенным участниками уровнем сложности принятия решения о процедуре / © проект Turnaway

"Через пять лет после аборта облегчение оставалось наиболее часто ощущаемой эмоцией среди всех женщин. <…> Даже если у них были трудности с принятием решения поначалу или они чувствовали, что общество не одобрило бы их, наше исследование показывает, что подавляющее большинство женщин, которые решаются на аборт, спустя время по-прежнему считают, что сделали верный шаг. Это опровергает мысль о том, что большинство женщин эмоционально страдают от аборта. Вы можете чувствовать сожаление, но при этом оставаться уверенным, что это было правильно для вас", — подытоживает доктор Рокка.

Авторы исследования делают оговорку, что своими выводами ни в коем случае не стремились обесценить чувства тех, кто сожалеет о прерванной беременности, однако результаты показывают: ошибочно отнимать это право вообще у всех женщин, основываясь лишь на мнении меньшинства. Тем не менее у проекта Turnaway уже нашлись критики, по словам которых, более 65 процентов женщин, которые изначально согласились участвовать в исследовании, позднее выбыли из него, причем в большинстве случаев именно они испытывали негативные эмоции из-за проведенной процедуры.

"Исследование явно склоняется к подгруппе женщин, которые ожидали наименее негативных реакций на свой аборт, испытывали наименьший стресс и, возможно, даже имели терапевтические выгоды от разговоров об абортах с исследователями, которые подтвердили “правильность” их поступка", — заявил активист по борьбе с искусственным прерыванием беременности Дэвид С. Рирдон.