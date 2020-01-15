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Детское ожирение: на сколько это опасно

Детское ожирение: на сколько это опасно
10:09 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Дети с лишним весом рискуют получить в будущем проблемы со здоровьем.

Лишний вес, а точнее, детское ожирение может стать причиной появления одного из 11 форм рака во взрослом возрасте. Об этом заявила Сара Туле, руководитель отдела медико-санитарной информации Всемирного фонда исследования рака (World Cancer Research Fund International).

Национальная служба здравоохранения Великобритании призывает производителей использовать предупреждающие надписи о "скрытом" сахаре в продуктах питания, либо вовсе отказаться от его использования.

Современные молодые люди употребляют 72,3 г сахара в день, что эквивалентно пачке (20 штук) печенья с шоколадной крошкой, пяти кукам бисквита или пяти пончикам.

"По своей воле родители вряд ли кормили бы своих детей такими сладостями и в таком количестве. Но скрытый сахар в нашей еде и напитках трудно распознать. Поэтому осознать объемы проблемы сложно", — говорит доктор Моди Мватсама. Он также призывает компании сократить количество соли в пищевых продуктах до уровня 2000 года.

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По словам доктора Мватсамы, некоторые крупные игроки отрасли уже предприняли меры. Такие производители объявили о планах по сокращению использования сахара. Однако многие другие фирмы не выполнили обязательства.

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Здоровье, Ожирение, Детское ожирение, Проблема, Мама и ребенок.
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