Скачать
Пятница, 17.01.2020
Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
Авиакатастрофа в Иране: идентификация тел погибших украинцев завершена
Еврокомиссар: Запуск Nord Stream 2 невозможен без соблюдения правил ЕС
Еврокомиссар: Запуск Nord Stream 2 невозможен без соблюдения правил ЕС
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию

Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)

Смотрите фото (5)
Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
23:46 Чт, 16 Январь 2020 Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Иногда благие намерения мамы дать ребенку все самое лучшее приводят к противоположному результату.

  • 1

    Каждому родителю необходимо регулярно смотреть на свои действия и методы воспитания как бы со стороны, чтобы понять, действительно ли они идут ребенку на пользу. Вот несколько типов матерей, поведение которых приводит только к тому, что их дети вырастают неудачниками.

    Перфекционистка

    Мама-перфекционистка стремится к некоему идеалу, которого, увы, никогда не удается достичь ни ей, ни ребенку. У нее всегда завышенные требования, она не хвалит даже за лучшие результаты из возможных.

    Любые попытки ребенка похвастаться своими успехами мама сводит к нулю: рисунок неправильный и нереалистичный, оценка по контрольной могла бы быть и выше (а если выше некуда - то "еще посмотрим, что будет по итогу семестра").

    Мама-перфекционистка требует от ребенка постоянного "выше, быстрее, сильнее", одновременно внушая ему, что он недостаточно хорош, а попросту - неудачник. И в итоге вырастает взрослый с нездоровой самооценкой, который не может найти себя в жизни и не верит в собственные силы.

  • 2

    Собственница

    Такая мама с самого рождения внушает ребенку, что все люди - врут, обманывают, предают и желают ему только худшего. Но! Только не мама. Этим она научит ребенка быть одиноким, без друзей и любимых, не доверяющим никому, не имеющим достаточных навыков социализации, полностью зависимым от мамы и неспособным создать собственную семью.

    Мама-собственница окружает ребенка такой удавкой заботы, любви и внимания, что в его жизни просто не остается "свежего воздуха". Но и вырваться из цепких маминых объятий тяжело: она ловко манипулирует, пускает в ход слезы и обиды, пока ребенок не сделает все так, как хочет она.

  • 3

    Тревожная

    Мама с повышенной тревожностью постоянно боится, что ребенок опозорится сам и опозорит ее. Она ограждает своего малыша от всего, лишь бы он не потерпел неудачу. В результате ребенок не получает опыта и ничему не учится.

    Тревожная мама любую неудачу воспринимает как катастрофу, из всего делает трагедию, тяжело переживает из-за состоявшихся и ожидаемых неприятностей, из-за того, что могло произойти, но не произошло. В итоге ребенок растет таким же невротиком, неспособным расслабиться, спокойно воспринять неудачу и сделать из нее выводы, смотреть на жизнь с оптимизмом, быть уверенным в себе.

  • 4

    Фанатка

    Для мамы-фанатки ее ребенок - самый-самый во всем и всегда. Конечно, для каждой мамы ее ребенок особенный, самый лучший и любимый, тем не менее большинство умеют смотреть на своих малышей с долей объективности, хвалить, но не перехваливать, видеть и таланты, и неприятные особенности.

    Однако мама-фанатка считает, что ее ребенок всегда прав и идеален, талантлив, а если окружающие думают иначе, то они просто завидуют и ничего не понимают. К чему приводит беспричинная похвала? По мере взросления ребенок будет все меньше стараться что-то сделать правильно или чему-то научиться - ведь в этом нет никакой необходимости, его все равно восхваляют. Одновременно потребность в таком "поклонении" у него будет только возрастать.

    В итоге вырастет недовольный собой и миром взрослый, который будет постоянно обижен на весь этот несправедливый мир.

Внимательным родителям: что может оказать негативное влияние на IQ детей

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Ребенок, Мама, Неудачники, Мама и ребенок, Типы мам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 января
02 Отставка Гончарука: В Кабмине дали комментарий
03 Прически 2020: актуальные идеи стильных стрижек для женщин (Фото)
04 Маникюр 2020: сногсшибательный нейл-арт с рисунком (Фото)
05 Похудеть легко: еще один секрет диетологов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
Убийство Шеремета: &quot;ЕС&quot; инициирует создание ВСК
Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
Уильям не против: Кейт Миддлтон призналась, что больше не планирует рожать (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь