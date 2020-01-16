Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)

1 Каждому родителю необходимо регулярно смотреть на свои действия и методы воспитания как бы со стороны, чтобы понять, действительно ли они идут ребенку на пользу. Вот несколько типов матерей, поведение которых приводит только к тому, что их дети вырастают неудачниками. Перфекционистка Мама-перфекционистка стремится к некоему идеалу, которого, увы, никогда не удается достичь ни ей, ни ребенку. У нее всегда завышенные требования, она не хвалит даже за лучшие результаты из возможных. Любые попытки ребенка похвастаться своими успехами мама сводит к нулю: рисунок неправильный и нереалистичный, оценка по контрольной могла бы быть и выше (а если выше некуда - то "еще посмотрим, что будет по итогу семестра"). Мама-перфекционистка требует от ребенка постоянного "выше, быстрее, сильнее", одновременно внушая ему, что он недостаточно хорош, а попросту - неудачник. И в итоге вырастает взрослый с нездоровой самооценкой, который не может найти себя в жизни и не верит в собственные силы.

2 Собственница Такая мама с самого рождения внушает ребенку, что все люди - врут, обманывают, предают и желают ему только худшего. Но! Только не мама. Этим она научит ребенка быть одиноким, без друзей и любимых, не доверяющим никому, не имеющим достаточных навыков социализации, полностью зависимым от мамы и неспособным создать собственную семью. Мама-собственница окружает ребенка такой удавкой заботы, любви и внимания, что в его жизни просто не остается "свежего воздуха". Но и вырваться из цепких маминых объятий тяжело: она ловко манипулирует, пускает в ход слезы и обиды, пока ребенок не сделает все так, как хочет она.

3 Тревожная Мама с повышенной тревожностью постоянно боится, что ребенок опозорится сам и опозорит ее. Она ограждает своего малыша от всего, лишь бы он не потерпел неудачу. В результате ребенок не получает опыта и ничему не учится. Тревожная мама любую неудачу воспринимает как катастрофу, из всего делает трагедию, тяжело переживает из-за состоявшихся и ожидаемых неприятностей, из-за того, что могло произойти, но не произошло. В итоге ребенок растет таким же невротиком, неспособным расслабиться, спокойно воспринять неудачу и сделать из нее выводы, смотреть на жизнь с оптимизмом, быть уверенным в себе.