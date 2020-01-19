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Он не слушается: что делать, если ребенок не подчиняется правилам

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Он не слушается: что делать, если ребенок не подчиняется правилам
02:14 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: nashideti.temaretik.com

Соблюдайте следующие принципы, чтобы привить ребенку дисциплину.

  • 1

    Вся семья заодно и поддерживает правила

    Сообщите бабушкам, дедушкам и другим родственникам, с которыми сталкивается ребенок, об установленных правилах. Если они не знают об этих правилах, то могут неосознанно их нарушать и сбивать этим ребенка с толку.

  • 2

    Вы действуете последовательно

    В приучении к дисциплине важна последовательность. Если сегодня вы требуете от ребенка соблюдать правила, завтра разрешаете нарушать, а потом снова хотите от него послушания, то такая непоследовательность показывает необязательность установленных вами правил. Ребенок обязательно будет пользоваться этим.

  • 3

    Вы наглядно показываете правила и последствия

    Заведите так называемую "таблицу ответственности", в которой распишите ваши правила, обязанности ребенка и последствия от их невыполнения. Тогда при возникновении конфликта вы всегда сможете апеллировать к этой таблице, а ребенок не сможет обвинить вас в несправедливости. Также в таблице нужно отмечать успехи ребенка, чтобы поощрять и мотивировать.

  • 4

    Вы применяете действующие наказания

    Само собой, о физических наказаниях не может быть и речи. Но за нарушение дисциплины и правил ребенок должен на время лишиться чего-то действительно важного для него. Например, компьютерных игр, гаджета, прогулок с друзьями или просмотра телевизора.

    Конечно, ребенок поначалу будет считать вас злыми. Но если вы сохраняете теплое отношение к ребенку, показываете, что любите его, однако непреклонны в применении наказаний, о которых заранее предупреждали ребенка, то окажете ему этим огромную услугу.

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Дети, Ребенок, Правила, Родители, Дисциплина, Мама и ребенок.
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