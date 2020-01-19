Он не слушается: что делать, если ребенок не подчиняется правилам

Сообщите бабушкам, дедушкам и другим родственникам, с которыми сталкивается ребенок, об установленных правилах. Если они не знают об этих правилах, то могут неосознанно их нарушать и сбивать этим ребенка с толку.

В приучении к дисциплине важна последовательность. Если сегодня вы требуете от ребенка соблюдать правила, завтра разрешаете нарушать, а потом снова хотите от него послушания, то такая непоследовательность показывает необязательность установленных вами правил. Ребенок обязательно будет пользоваться этим.

Заведите так называемую "таблицу ответственности", в которой распишите ваши правила, обязанности ребенка и последствия от их невыполнения. Тогда при возникновении конфликта вы всегда сможете апеллировать к этой таблице, а ребенок не сможет обвинить вас в несправедливости. Также в таблице нужно отмечать успехи ребенка, чтобы поощрять и мотивировать.

4

Вы применяете действующие наказания

Само собой, о физических наказаниях не может быть и речи. Но за нарушение дисциплины и правил ребенок должен на время лишиться чего-то действительно важного для него. Например, компьютерных игр, гаджета, прогулок с друзьями или просмотра телевизора.

Конечно, ребенок поначалу будет считать вас злыми. Но если вы сохраняете теплое отношение к ребенку, показываете, что любите его, однако непреклонны в применении наказаний, о которых заранее предупреждали ребенка, то окажете ему этим огромную услугу.