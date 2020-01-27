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Для хорошего сна ребенка: практичные советы молодым родителям

Для хорошего сна ребенка: практичные советы молодым родителям
19:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Выясним, что влияет на ночной сон младенца, и что нужно сделать, чтобы он был долгим и крепким.

С появлением малыша молодые родители морально готовятся к бессонным ночам. Но зачем, если можно просто научиться укладывать спать ребёнка правильно?

После утомительного дня дети нуждаются в отдыхе. Они восстанавливают силы во время ночного сна, который должен быть крепким и продолжительным: не менее 6-8 часов. У выспавшегося малыша всегда хорошее настроение, он бодр и физически активен. Что же могут сделать родители, укладывая ребёнка в постель, для улучшения качества сна?

Есть 7 секретов, которые помогут малышу крепко спать всю ночь:

Перед сном — только спокойные игры. За 2-3 часа до сна не допускайте высокие физические и эмоциональные нагрузки. Они перевозбуждают нервную систему ребёнка, и он не сможет заснуть. Поговорите об этом с молодым папой, если он, приходя с работы, играет в чересчур активные игры с малышом, по которому сильно соскучился за день.

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Ритуал, предшествующий каждому ночному сну. Это должно быть несколько мероприятий, идущих перед отдыхом строго в установленной последовательности. Они вырабатывают привычку ложиться спать в одно и то же время. Определённые признаки будут подсказывать малышу, что уже пора отправляться в постель. У каждой семьи ритуал особенный. Он может включать лёгкий перекус, просмотр мультика, купание, смену подгузника, переодевание в пижаму, сказки или колыбельные песни и пр.

Купание и массаж. Водные процедуры вечером успокаивают ребёнка. Тёплая вода расслабляет тело, а журчание и плеск воды — нервную систему. Излишняя активность во время купания не нужна. В ванной должна быть только чистая вода, откажитесь от использования трав и твёрдого мыла: эти средства иногда раздражают кожу. При необходимости можно подмыть малыша с помощью детского геля. После купания сделайте ребёнку массаж, нежно погладив его по спинке и голове. Мамино и папино прикосновение всегда действуют успокаивающе, что дополнительно настраивает на сон.

Комнатные условия. Главные компоненты микроклимата, влияющие на здоровый сон, — температура и влажность. Оптимальная температура воздуха для детей составляет 19–22 градуса. Влажность может колебаться в пределах 40–65%. Такие условия благоприятно воздействуют на рост и развитие, поэтому их желательно поддерживать круглые сутки.

Спальное место. Спать ребёнок может в детской кроватке, люльке, коляске или даже в родительской постели. Это зависит от того, как вам удобно. Но к спальному месту малыша предъявляются следующие требования: матрас должен быть ровным и жёстким. Младенцы в первые месяцы жизни не нуждаются в подушке, а если соблюдены комнатные условия, то и в одеяле тоже. Детское постельное бельё должно быть естественным. Посторонних предметов, отвлекающих внимание, рядом быть не должно.

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Кормление. Длительность сна будет напрямую зависеть от того, как хорошо малыш перед ним покушал. Чтобы он основательно подкрепился перед отдыхом, можно даже немножко недокормить его в предыдущее кормление. Тогда к ночи он будет кушать более интенсивно. Пища должна быть лёгкой, это не может быть прикорм. Тогда беспрерывный сон в течение 6–8 часов обеспечен. Но это относится только к деткам старше 6 месяцев. Именно в таком возрасте отпадает потребность в ночном кормлении. До этого момента нельзя отказывать ребёнку в молоке или смеси: он может просыпаться ночью 1–2 раза, чтобы поесть.

Хороший подгузник. На крепость и продолжительность сна плохо влияет ощущение раздражения и влажности. Если малышу сухо и тепло, то и спать он будет спокойно.

Привыкнуть к новому распорядку дня молодым родителям непросто. Но стоит постичь эти семь незатейливых секретов, и вы тут же увидите, каким крепким и долгим может быть сон малыша, которого ничего не беспокоит.

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Дети, Ребенок, Сон, Советы родителям.
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