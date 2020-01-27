Для хорошего сна ребенка: практичные советы молодым родителям

Выясним, что влияет на ночной сон младенца, и что нужно сделать, чтобы он был долгим и крепким.

С появлением малыша молодые родители морально готовятся к бессонным ночам. Но зачем, если можно просто научиться укладывать спать ребёнка правильно?

После утомительного дня дети нуждаются в отдыхе. Они восстанавливают силы во время ночного сна, который должен быть крепким и продолжительным: не менее 6-8 часов. У выспавшегося малыша всегда хорошее настроение, он бодр и физически активен. Что же могут сделать родители, укладывая ребёнка в постель, для улучшения качества сна?

Есть 7 секретов, которые помогут малышу крепко спать всю ночь:

Перед сном — только спокойные игры. За 2-3 часа до сна не допускайте высокие физические и эмоциональные нагрузки. Они перевозбуждают нервную систему ребёнка, и он не сможет заснуть. Поговорите об этом с молодым папой, если он, приходя с работы, играет в чересчур активные игры с малышом, по которому сильно соскучился за день.

Ритуал, предшествующий каждому ночному сну. Это должно быть несколько мероприятий, идущих перед отдыхом строго в установленной последовательности. Они вырабатывают привычку ложиться спать в одно и то же время. Определённые признаки будут подсказывать малышу, что уже пора отправляться в постель. У каждой семьи ритуал особенный. Он может включать лёгкий перекус, просмотр мультика, купание, смену подгузника, переодевание в пижаму, сказки или колыбельные песни и пр.

Купание и массаж. Водные процедуры вечером успокаивают ребёнка. Тёплая вода расслабляет тело, а журчание и плеск воды — нервную систему. Излишняя активность во время купания не нужна. В ванной должна быть только чистая вода, откажитесь от использования трав и твёрдого мыла: эти средства иногда раздражают кожу. При необходимости можно подмыть малыша с помощью детского геля. После купания сделайте ребёнку массаж, нежно погладив его по спинке и голове. Мамино и папино прикосновение всегда действуют успокаивающе, что дополнительно настраивает на сон.

Комнатные условия. Главные компоненты микроклимата, влияющие на здоровый сон, — температура и влажность. Оптимальная температура воздуха для детей составляет 19–22 градуса. Влажность может колебаться в пределах 40–65%. Такие условия благоприятно воздействуют на рост и развитие, поэтому их желательно поддерживать круглые сутки.

Спальное место. Спать ребёнок может в детской кроватке, люльке, коляске или даже в родительской постели. Это зависит от того, как вам удобно. Но к спальному месту малыша предъявляются следующие требования: матрас должен быть ровным и жёстким. Младенцы в первые месяцы жизни не нуждаются в подушке, а если соблюдены комнатные условия, то и в одеяле тоже. Детское постельное бельё должно быть естественным. Посторонних предметов, отвлекающих внимание, рядом быть не должно.

Кормление. Длительность сна будет напрямую зависеть от того, как хорошо малыш перед ним покушал. Чтобы он основательно подкрепился перед отдыхом, можно даже немножко недокормить его в предыдущее кормление. Тогда к ночи он будет кушать более интенсивно. Пища должна быть лёгкой, это не может быть прикорм. Тогда беспрерывный сон в течение 6–8 часов обеспечен. Но это относится только к деткам старше 6 месяцев. Именно в таком возрасте отпадает потребность в ночном кормлении. До этого момента нельзя отказывать ребёнку в молоке или смеси: он может просыпаться ночью 1–2 раза, чтобы поесть.

Хороший подгузник. На крепость и продолжительность сна плохо влияет ощущение раздражения и влажности. Если малышу сухо и тепло, то и спать он будет спокойно.

Привыкнуть к новому распорядку дня молодым родителям непросто. Но стоит постичь эти семь незатейливых секретов, и вы тут же увидите, каким крепким и долгим может быть сон малыша, которого ничего не беспокоит.