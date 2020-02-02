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Шрамы воспитания: Родительские фразы и их влияние на успех ребенка

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Шрамы воспитания: Родительские фразы и их влияние на успех ребенка
12:15 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Как влияет на детей родительское воспитание и насколько негативно может отразиться на ребенке одна-единственная фраза, сказанная сгоряча.

  • 1

    Сегодня в каждом городе можно встретить десяток специалистов, которые подробно расскажут о всех нюансах родительского влияния на ребенка и дадут огромный список рекомендации по воспитанию детей.

    "А я в твоем возрасте это уже умел"

    Конечно, нужно рассказывать ребенку о своих жизненных достижениях и детских победах, чтобы мотивировать его к развитию личным примером. Однако, преподнося свой рассказ в насильственной форме и упрекая ребенка в неумении делать то же, что умел делать его родитель в том же возрасте, поднять уровень мотивации своего чада такие отец или мать точно не смогут.

    Вместо того, чтобы делать акцент на своем превосходстве, нужно дать понять ребенку, что, даже если он чего-то не умеет, этому всегда можно научиться, приложив достаточно усилий. А главное — необходимо показать малышу, что ты всегда поддержишь его и поможешь справиться со всеми трудностями.

  • 2

    "Оставь игрушку дома, а то потеряешь"

    Психологи утверждают, что дети всегда стараются оправдать родительские ожидания. Высказывая ребенку свои опасения в подобной форме, родители буквально программируют их на то, чтобы сказанное воплотилось в реальность.

    Специалисты рекомендуют говорить о своих страхах следующим образом:

    "Я боюсь, что твоя любимая игрушка потеряется и это очень огорчит нас обоих. Может быть, лучше оставить ее дома, как думаешь?"

    Так взрослый демонстрирует свое доверительное отношение к ребенку, давая ему возможность выбора. В этом случае малыш всеми силами будет стараться оправдать доверие родителей и убедить их в том, что он в состоянии позаботиться о своих вещах.

  • 3

    "Ты должен быть рад!"

    Многие родители используют подобные фразы, когда им кажется, что они сделали для ребенка что-то настолько хорошее и приятное, что тот просто не может испытывать никаких других эмоций, кроме радости. Однако нужно понимать, что абсолютно все люди, в том числе и маленькие дети, могут испытывать амбивалентные чувства время от времени.

    Нас всегда учили воспринимать грусть, зависть, гнев или обиду как нечто негативное. Однако эмоции нельзя разделять на плохие и хорошие, а тем более внушать ребенку чувство вины за "неправильные" ощущения. Заставляя малыша подавлять свои подлинные эмоции, родители провоцируют в ребенке порождение внутренних конфликтов, которые в старшем возрасте могут негативно отобразиться на качестве его жизни.

  • 4

    "Не стоит заниматься этим, у тебя нет таких способностей"

    Взрослые частенько выдают подобные комментарии, думая, что эти слова уберегут малыша от чувства разочарования и досады в случае неудачи. Но уже сама эта фраза может стать причиной низкой самооценки у ребенка и развития комплекса неполноценности.

    Родители всегда стремятся вырастить самого успешного и талантливого ребенка, поэтому часто, замечая, что способности их чада не слишком высоки по сравнению с другими детками, они просто прерывают процесс обучения ребенка тому делу, в котором он, по их мнению, не достигнет значительных высот.

    Вот только подобная стратегия никоим образом не поможет вырастить гения или чемпиона, так как это лишь подрывает у ребенка веру в себя.

  • 5

    "Узнаешь, когда вырастешь"

    Иногда бывает непросто ответить на детский вопрос. Бывает, что взрослые сами не знают ответа или просто не понимают, как правильно объяснить что-то ребенку. Именно в таких случаях мы и спасаемся подобными фразами. Вот только подобный ответ дает понять ребенку, что родитель не заинтересован в разговоре с ним и оставляет ребенка наедине с тем, в чём он самостоятельно не может разобраться.

    Вместо того, чтобы отмахиваться от своего чада, честно признайся ему в том, что на данный момент ты не можешь ответить на его вопрос, так как тема для тебя оказалась слишком сложной и тебе для начала придется самому разобраться в ней. Пообещай, что через некоторое время обязательно ответишь, и сдержи свое обещание. Или попробуй разобраться в данном вопросе сразу вместе с ребенком, воспользовавшись энциклопедией или Интернетом.

  • 6

    "Ты сводишь меня с ума!"

    Использовав подобное выражение, родитель переносит вину за свою усталость и раздражение, вызванное десятками посторонних факторов, на хрупкие плечи ребенка и навязывает ему чувство ответственности за свое плохое состояние.

    Если у тебя был слишком тяжелый день и не осталось никаких сил на то, чтобы терпеть детские шалости и проказы, лучше позвать на помощь бабушек, дедушек, няню или супруга, если тот находится в более устойчивом эмоциональном состоянии, чем срываться на малыше. Каждый взрослый имеет право на злость, раздражение или усталость, но это не значит, что от этого должны страдать дети.

    В случае чрезмерного внутреннего напряжения организуй себе отдых, дав возможность остыть, и только потом возвращайся к взаимодействию с ребенком.

  • 7

    "У тебя что, со слухом проблемы?"

    Сарказм и колкие замечания из родительских уст действуют на ребенка крайне разрушительно. От подобных слов у ребенка может развиться тревожность и неуверенность в себе, что ведет к замкнутости и проблемам в дальнейшей социализации.

  • 8

    "Как же ты мне надоел!"

    Данная фраза даже не нуждается в подробном объяснении. Она не просто звучит грубо, а унижает ребенка, давая ему почувствовать себя ненужным и нежеланным.

    Даже если ребенок совершил серьезный проступок, а эмоции на пределе, не стоит опускаться до подобных высказываний. Можно сообщить ребенку о своем недовольстве в более мягкой форме.

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Дети, Воспитание, Родители, Воспитание ребенка, Родительские слова, Родительские фразы.
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