Креативные способы уговорить подростка содержать свою комнату в порядке (Фото)

1 Научите ребенка сталкиваться с негативными последствиями А уж негативных последствий бардака и антисанитарии - масса. Если у ребенка закончилась чистая одежда или в хаосе собственной комнате он не может найти нужную книгу или тетрадь - не спешите на помощь. Ребенок сам создал такое пространство в своей жизни - значит пусть сам и разбирается с последствиями.

2 Определите 2-3 правила Бесполезно ждать от подростка идеальной чистоты. Но если вы ограничитесь 2-3 правилами, которые позволят устранить антисанитарию в его комнате, подростку будет легче их соблюдать. Например, раз в неделю вынести весь мусор, отнести вещи в стирку и протереть пол.

3 Помогите ребенку с уборкой Делать все за него не нужно. Но необходимо донести информацию, как именно нужно убирать: как и чем вытирать пыль, натирать зеркала, как пользоваться пылесосом, как правильно мыть полы и т.д. Ведь навыки уборки - не врождённые, им тоже нужно учиться. Можно также предложить ребенку сделать уборку одновременно с ним, разделив зоны ответственности.