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Креативные способы уговорить подростка содержать свою комнату в порядке (Фото)

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Креативные способы уговорить подростка содержать свою комнату в порядке (Фото)
11:53 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pinterest.com

Комната подростка - синоним абсолютного бардака. Как с этим бороться?

  • 1

    Научите ребенка сталкиваться с негативными последствиями

    А уж негативных последствий бардака и антисанитарии - масса. Если у ребенка закончилась чистая одежда или в хаосе собственной комнате он не может найти нужную книгу или тетрадь - не спешите на помощь. Ребенок сам создал такое пространство в своей жизни - значит пусть сам и разбирается с последствиями.

  • 2

    Определите 2-3 правила

    Бесполезно ждать от подростка идеальной чистоты. Но если вы ограничитесь 2-3 правилами, которые позволят устранить антисанитарию в его комнате, подростку будет легче их соблюдать. Например, раз в неделю вынести весь мусор, отнести вещи в стирку и протереть пол.

  • 3

    Помогите ребенку с уборкой

    Делать все за него не нужно. Но необходимо донести информацию, как именно нужно убирать: как и чем вытирать пыль, натирать зеркала, как пользоваться пылесосом, как правильно мыть полы и т.д. Ведь навыки уборки - не врождённые, им тоже нужно учиться. Можно также предложить ребенку сделать уборку одновременно с ним, разделив зоны ответственности.

  • 4

    Хвалите усилия

    Если ребенок старался навести порядок, но у него не совсем получилось, то его нужно похвалить за приложенные усилия, а не ругать за недостатки. Любое действие ребенка направленное на наведение чистоты в комнате, должно быть отмечено краткой похвалой, без сарказма и иронии.

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Дети, Подростки, Детская комната, Уборка в комнате, Подход к подросткам.
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