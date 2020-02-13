Креативные способы уговорить подростка содержать свою комнату в порядке (Фото)

Научите ребенка сталкиваться с негативными последствиями
А уж негативных последствий бардака и антисанитарии - масса. Если у ребенка закончилась чистая одежда или в хаосе собственной комнате он не может найти нужную книгу или тетрадь - не спешите на помощь. Ребенок сам создал такое пространство в своей жизни - значит пусть сам и разбирается с последствиями.
Определите 2-3 правила
Бесполезно ждать от подростка идеальной чистоты. Но если вы ограничитесь 2-3 правилами, которые позволят устранить антисанитарию в его комнате, подростку будет легче их соблюдать. Например, раз в неделю вынести весь мусор, отнести вещи в стирку и протереть пол.
Помогите ребенку с уборкой
Делать все за него не нужно. Но необходимо донести информацию, как именно нужно убирать: как и чем вытирать пыль, натирать зеркала, как пользоваться пылесосом, как правильно мыть полы и т.д. Ведь навыки уборки - не врождённые, им тоже нужно учиться. Можно также предложить ребенку сделать уборку одновременно с ним, разделив зоны ответственности.
Хвалите усилия
Если ребенок старался навести порядок, но у него не совсем получилось, то его нужно похвалить за приложенные усилия, а не ругать за недостатки. Любое действие ребенка направленное на наведение чистоты в комнате, должно быть отмечено краткой похвалой, без сарказма и иронии.