Как воспитать умного ребенка? Научная точка зрения

Группа ученых изучала, как малыши реагировали на тактильный контакт.

Тактильный контакт, который так важен для маленьких детей способен творить чудеса. Оказывается, что чем чаще родители будут обнимать своих детей, тем умнее они будут расти.

Это выяснили ученые после того, как провели исследование на базе национальной детской больницы в штате Огайо в США.

В исследовании приняли участие 125 малышей двух категорий: дети, родившиеся в срок, и недоношенные. Группа ученых изучала, как малыши реагировали на тактильный контакт.

Было обнаружено, что доношенные малыши лучше недоношенных реагируют на тактильный контакт. Но самое интересное, что мозг малышей, которых касались и гладили чаще остальных (например, их родители или медсестры в больнице), лучше и интенсивней реагировали на тактильные контакты.

По словам доктора Натали Майтре, под руководством которой и проводилось исследование, такой результат позволяет говорить о том, что объятие положительно повлияет на структуру мозга и его развитие в целом.

"Для недоношенных деток чрезвычайно важны нежные, выражающие заботу и любовь, касания. Тактильный контакт с родителями чрезвычайно важен для развития их мозга. Благодаря этому контакту мозг недоношенных малышей учится реагировать на прикосновения так же интенсивно, как и мозг тех малышей, что родились точно в срок", — говорит Майтре.

Тактильный контакт и любовь чрезвычайно важны для развития мозга ребенка. Обнимайте и качайте на руках своего малыша как можно чаще.