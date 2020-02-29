Советы для молодых пап: к чему стоит подготовиться после рождения ребенка

Вашему вниманию семь важных моментов, к к тором молодой отец должен быть готов.

Рождения детей – очень важный шаг для семьи. И если для мамы путь материнства начинается задолго до появления малыша на свет, то отцы оказываются не совсем подготовленными.

Оборудуйте комнату

Неважно, отдельная ли это комната или маленький уголок, но место следует оборудовать очень тщательно. Не заваливайте хламом все место. Лучше оставьте пространство для самого необходимого. Купите или соорудите полезные полочки для важных приспособлений. Поверьте, в тот самый момент, когда ваш малыш будет разрываться от плача, вам очень пригодятся подручные вещи. К тому же, место для ребенка должно быть уютным и успокаивающим. Вас это тоже касается, вы же молодой неопытный отец, вам нужно спокойствие.

Выберете коляску

Коляска – один из самых важных атрибутов для ухода за ребенком. Поэтому очень важно сделать выбор в пользу самой комфортной и многофункциональной коляски. Сразу продумайте, поместится ли она в ваш дверной проем, легко ли ее передвигать вашей жене, есть ли возможность снимать тканевую оболочку для стирки, регулировать положение. А также уточните прочие важные мелочи. Кстати, коляска - это детский "транспорт". Малышу должно быть комфортно в этом средстве передвижения.

Узнайте об особенностях малышей

Скорее всего, если вы читали какие-нибудь блоги или литературу про малышей, вы должны знать об основных особенностях поведения младенцев. Если нет, то помните, что малыши спят очень и очень долго – в среднем около 20 часов в день. Однако примерно каждые 3 часа они просыпаются, невзирая на время суток, чтобы покушать. Любой молодой отец должен быть к этому готов, потому что ночные подъемы – не самое приятное дело!

Поддерживайте чистоту

Обязательно частенько проветривайте помещение и старайтесь поддерживать температуру воздуха не выше 22 градусов. После прихода с улицы или работы берите малыша только после переодевания и мытья рук. В первое время младенец будет очень восприимчив к различного рода вирусам, имейте это в виду.

Продумайте шаги по уходу за ребенком

Отец – это не просто звание, это и обязанности, которые заключаются в помощи своей жене в любой момент. Поэтому будьте готовы, что на вас будут лежать основные обязанности по бытовым вопросам. Но, помимо этого, продумайте заранее, как вы будете его кормить или мыть, менять подгузники, как себя вести при крике и плаче, где лежит аптечка – в общем, все основные мелочи. Зачем? Чтобы не паниковать при любой минимальной проблеме.

Не бойтесь ребенка

Часто с появлением на свет нового члена семьи молодой отец боится его, боится сделать что-то не так. Он не уверен в том, что справится с его пеленанием или убаюкиванием. В такие моменты мужчина начинает нервничать, переживать, отдаляться от семьи. Страх перед ребенком заставляет вас воспринимать своего малыша как того, кто крадет внимание жены? С этой проблемой можно справиться, изучив правила ухода за ребенком и морально настраиваясь на то, что воспитание - это непросто. Но это того стоит.

Дайте себе время

Бывает, что молодой отец видит, как жена нянчится с ребенком, насколько обострены ее материнские инстинкты. А сам чувствует, что не испытывает к малышу крепких чувств. Если вы столкнулись с такой проблемой, не переживайте. Вам просто нужно время для того, чтобы осознать свою роль. Вы стали отцом, и теперь у вас есть ваше счастье. Не избегайте общения с ребенком, ухаживайте за ним вместе с женой - только спустя время вы почувствуете любовь и привязанность.