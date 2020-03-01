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ТОП-7 подсказок, которые помогут понять язык тела младенца
13:49 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Телодвижения ребенка говорят о его настроении.

Почему кроха делает одни движения чаще, чем другие? Что он хочет выразить или попросить? Оказывается, телодвижения новорожденного говорят о его настроении.

  • Бьет ногами

Это значит, малыш прекрасно проводит время. Ударяя ножками, он выражает счастье. Дети так делают в ванной, во время игры с родителями. Чтобы младенец стал еще счастливее, можно спеть песню. Синхронизация с ритмом - очень приятное ощущение для его тела.

  • Изгибает спинку

Это тревога или реакция на боль. Вероятно, новорожденный страдает от изжоги, если изогнулся в процессе кормления. Помогите ему расслабиться, устраните стрессовые факторы. Сделайте, чтобы малышу было максимально удобно кормиться.

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  • Стучит головой по полу или кроватке

Так выражаются раздраженность, недовольство и боль. Если малыш ритмично покачивает головой взад-вперед, он пытается успокоиться. Младенец стучит головой по стенкам кроватки очень долго? Обратитесь к педиатру.

  • Хватает себя за уши

Потягивание ушей означает, что режутся зубки. Помогите ребенку находить ушки, не препятствуйте этому процессу. Если малыш хватается за уши и плачет, возможно, он страдает из-за ушной инфекции. В таком случае нужна врачебная помощь.

  • Сжатые кулачки

Новорожденные часто сжимают и разжимают ручки. Но иногда кулак - признак голода или дискомфорта из-за стрессовой ситуации. Если малыш нуждается в пище, как можно скорее покормите его. Регулярные сжимания кулаков после трехмесячного возраста - повод обратиться к врачу.

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  • Подтягивает колени к животу

Младенцы так делают, когда испытывают пищеварительный дискомфорт. Возможно, причина в газах, неприятных движениях кишечника, запорах. Нужно помочь малышу с выведением скопившихся газов, исключить из его рациона еду, провоцирующую газообразование. В случае запора необходима консультация педиатра.

  • Рывки руками

Подергивания ручками означают, что ребенок насторожен. Например, из-за внезапного шума или включившегося яркого света. Еще младенцы делают резкие движения руками, если положить их на пол: "нервничают", лишившись привычной поддержки. Это стандартный рефлекс, который со временем исчезает. Старайтесь обеспечивать крохе надежную поддержку, аккуратно пеленать - и ему станет спокойнее.

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Родители, Младенец, Язык тела, Советы родителям.
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