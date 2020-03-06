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Если ребенок истерит: в чем польза такого поведения

Если ребенок истерит: в чем польза такого поведения
16:20 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Приступы гнева – важная составляющая психического здоровья ребенка.

  • Освобождение от стресса

Когда человек стрессует, в организме выделяется большое количество кортизола. Слезы помогают избавиться от избытка этого гормона.

После "высвобождения" ребенок чувствует себя намного лучше, улучшается его настроение. Поэтому важно не прерывать истерику, пока не заплачет.

  • Истерика помогает ребенку учиться

Если у малыша что-то не получается, например собрать конструктор, он может психовать и плакать. Как только приступы истерики заканчиваются, эмоциональное состояние приходит в равновесие: ребенок может лучше сосредоточиться и принять верное решение.

То же с уроками. Не получается выучить стихотворение? Пусть снимет стресс – и процесс запоминания пойдет легче.

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  • Малыш лучше спит

Как и у взрослых, у детей тоже бывают причины для переживаний. Это отражается на качестве сна: малыш долго не может уснуть, ворочается и просыпается.

Если чадо плохо спит, разрешите немного поистерить. Это избавит его от напряженного состояния и обеспечит крепким сном.

  • Истерики сближают семью

Часто малыши истерят не потому, что не получили игрушку или сладость, а потому что нуждаются в любви и ласке родителей. Ребенок хочет, чтобы его пожалели, успокоили.

Обнимите малыша, скажите несколько добрых, успокаивающих слов. Но сделайте это, после того как выплачется. Не прерывайте истерики, которые случаются дома. Это поможет избежать "приступов" на публике.

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  • Перевоспитание родителей

Детская истерика вызывает у родителя особые чувства. Это жалость к малышу и к себе. Ведь в детстве, возможно, вы тоже были капризулей, а родители игнорировали ваши эмоциональные вспышки или ругались.

Но вы же не хотите, чтобы ребенок остался без внимания в такие минуты. Станьте для него лучшим родителем, и, повзрослев, ваше чадо будет вспоминать только счастливые моменты.

  • Все наладится по мере взросления

С годами ребенок научится регулировать свои эмоции, будет менее вспыльчив и устойчив к стрессам. Это поможет ему адаптироваться в обществе, которое не любит слишком эмоциональных и вспыльчивых людей.

Взрослые ведь тоже устраивают истерики. И тоже плачут, чтобы освободиться от негативного состояния. Так зачем запрещать это детям?

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Дети, Ребенок, Советы родителям, Истерика.
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