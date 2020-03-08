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Защита для ребенка: почему важно кормить младенца грудью

Защита для ребенка: почему важно кормить младенца грудью
15:07 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

По словам медиков, материнское молоко защитит ребенка от аллергии и астмы.

Американские ученые уверены, что кормление грудью может уберечь малыша от таких недугов как астма и аллергия. Эксперты установили, что материнское молоко способно снизить вероятность последующих нарушений в работе иммунных клеток в органах дыхания ребенка. Это возможно при условии, что мать кормит младенца своим молоком не менее трех месяцев.

Специалисты считают, что развитие аллергии провоцируют "тепличные" условия, когда малышу не позволяют контактировать с окружающей средой в полной мере. В результате иммунитет не развивается, поскольку ребенка окружает все стерильное.

Некоторые из экспертов уверены, что бороться с развитием аллергии можно и нужно, разрешая ребенку прикасаться к лицу грязными руками или возиться в песочнице, к примеру.

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Молоко матери передает младенцу ее микрофлору, а вместе с ней – сигнальные молекулы ее иммунной системы. Это, впрочем, бесполезно, если астма в семье передается по наследству.

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Ребенок, Кормление грудью, Аллергия, Мама, Астма, Кормление.
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