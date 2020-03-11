Отцы и дети: мужчины, у которых не зря появилась семья (Фото)

Быть отцом — непростое и стрессовое занятие, и не все мужчины способны осилить эту миссию. Нет, они, конечно, могут заработать денег на нянечку, но быть ею для своих детей может далеко не каждый.