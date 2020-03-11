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Шоколад при беременности: небольшое количество даже полезно

Шоколад при беременности: небольшое количество даже полезно
18:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Для беременных женщин полезно есть шоколад, так как он положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Женщинам не вредно баловать себя во время беременности шоколадом - этот продукт помогает предотвратить серьёзные осложнения родов.

Шоколад, в особенности тёмный, богат элементом под названием зеобромин (theobromine), который стимулирует работу сердца, расслабляет мышцы, расширяет кровеносные сосуды, уменьшает боль в груди, укрепляет артерии и понижает давление.

Было установлено, что женщины, которые во время первого и третьего триместра беременности потребляли пять или больше плиток шоколада каждую неделю, имели самую высокую концентрацию зеобромина в организме и на 69% сокращали риск осложнений во время и после родов. Согласно заключению врачей, зеобромин также улучшал кровообращение в пределах плаценты.

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Вместе с тем необходимо помнить, что по мнению врачей частое употребление шоколада женщинами во время и после беременности (если после беременности ребенок находится на грудном вскармливании) может привести к возникновению аллергии у ребенка.

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Беременность, Шоколад, Роды, Польза, Мама и ребенок.
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