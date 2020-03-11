Шоколад при беременности: небольшое количество даже полезно

Для беременных женщин полезно есть шоколад, так как он положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.

Женщинам не вредно баловать себя во время беременности шоколадом - этот продукт помогает предотвратить серьёзные осложнения родов.

Шоколад, в особенности тёмный, богат элементом под названием зеобромин (theobromine), который стимулирует работу сердца, расслабляет мышцы, расширяет кровеносные сосуды, уменьшает боль в груди, укрепляет артерии и понижает давление.

Было установлено, что женщины, которые во время первого и третьего триместра беременности потребляли пять или больше плиток шоколада каждую неделю, имели самую высокую концентрацию зеобромина в организме и на 69% сокращали риск осложнений во время и после родов. Согласно заключению врачей, зеобромин также улучшал кровообращение в пределах плаценты.

Вместе с тем необходимо помнить, что по мнению врачей частое употребление шоколада женщинами во время и после беременности (если после беременности ребенок находится на грудном вскармливании) может привести к возникновению аллергии у ребенка.