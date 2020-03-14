Скачать
Суббота, 14.03.2020
Коронавирус: МИД призывает украинцев не выезжать из страны
Коронавирус: МИД призывает украинцев не выезжать из страны
Ермак: Формат Трехсторонней контактной группы не изменился
Ермак: Формат Трехсторонней контактной группы не изменился
Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
Днепр-1 - Мариуполь: видео онлайн-трансляция матча
Книга "Гарри Поттер и философский камень" ушла с молотка за $152 тысяч
"Гарри Поттер" ушел с молотка за $152 тысяч

Как повысить аппетит у ребенка: несколько советов

Как повысить аппетит у ребенка: несколько советов
16:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Одними сладостями сыт не будешь.

Дети часто отказываются от еды, а родители придумывают уловки. Самый легкий способ – предложить в награду подарки или сладости. Но мы же не хотим вырастить избалованного ребенка с плохими зубами и нарушенным обменом веществ. Предлагаем более "полезные" пути решения.

Почему дитя не ест

Для начала нужно узнать, с чем связано отсутствие аппетита.

Если от еды отказывается младенец, возможно, виноваты режущиеся зубки или вздутие кишечника. Не хочет есть взрослый ребенок – скорее всего, ему не нравится предложенное родителями меню. Особенно если вы успели забаловать сорванца сладостями.

Отказ от еды может быть связан с острыми или хроническими заболеваниями. Но в таких случаях плохой аппетит – состояние временное.

Не хотят кушать дети, которые часто испытывают умственное или физическое переутомление и мало бывают на свежем воздухе.

Возвращаем аппетит

Сперва родители должны отвести ребенка к педиатру. Нужно убедиться, что проблема не связана с заболеваниями или нарушениями в организме. Если со здоровьем малыша все в порядке, дело за мамой и папой.

Как приучить ребенка чистить зубы: полезные советы мамочкам
Как приучить ребенка чистить зубы: полезные советы мамочкамЧитать полностью

1. Чтобы ребенок чувствовал себя голодным, он должен тратить энергию. Чаще гуляйте с ним на свежем воздухе, придумывайте подвижные игры, приучите делать гимнастику. Самое главное, чтобы родители тоже активно участвовали в процессе. После таких тренировок даже у самого безнадежного привереды разыграется аппетит.

2. Составьте режим питания. Дети кушают охотнее, если их кормить в одно и то же время. Ребенок должен питаться часто, но малыми порциями. Многие мамочки в страхе, что чадо не будет есть в течение дня, закармливают его с самого утра далеко не детскими порциями.

3. Пересмотрите рацион. Часто нарушение аппетита связано с обилием в меню жирных блюд и сладостей. Уделите внимание белковой пище. Предлагайте ребенку нежирные виды мяса и рыбы: телятина, индейка, кролик, треска, хек. Обязательно включайте в рацион молочные продукты, цельнозерновой хлеб, каши, много овощей.

4. Подойдите к питанию малыша творчески: подавайте блюда в разноцветных тарелках, оформляйте кушанья в виде веселых сказочных персонажей.

5. Чтобы ребенок хорошо кушал, он не должен перекусывать между приемами пищи. Даже небольшая печенька во время прогулки может напрочь отбить аппетит. Пока малыш плохо ест, сократите до минимума количество конфет и сладкой выпечки.

Защита для ребенка: почему важно кормить младенца грудью
Защита для ребенка: почему важно кормить младенца грудьюЧитать полностью

6. Чтобы разбудить аппетит у ребенка, дайте ему немного натурального кислого сока, кусочек яблока или апельсина. Таким же свойством обладают ягоды малины.

7. Хорошее средство для стимуляции пищеварительной системы у детей от года – чай из семян фенхеля. Чайную ложку семян заливают стаканом кипятка, настаивают 2 часа и дают по столовой ложке до еды.

8. Деткам от 3 лет можно предложить мятный чай. Для его приготовления берут 0,5 чайной ложки сухой травы, измельчают и заливают стаканом кипятка. Через 10 минут чай готов. Его процеживают и дают ребенку два раза в день по несколько столовых ложек.

9. Предложите малышу поиграть в повара или официанта: пусть он помогает готовить, сервировать стол и накладывать еду. Хвалите чадо, скажите, что без его стараний вы бы никогда не справились и что еда, приготовленная его руками, самая вкусная. Конечно, малышу захочется попробовать результат своих стараний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Ребенок, Аппетит, Советы родителям.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не можете выбрать щенка? Топ-10 самых дружелюбных пород собак
02 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
03 Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
04 Президент провел перестановки среди чиновников СБУ
05 Украинские консульства прекращают прием граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Марш патриотов: в полиции назвали число участников
Марш патриотов: в полиции назвали число участников
Украина закрывает пассажирское авиасообщение: МАУ отменяет все рейсы
Украина закрывает пассажирское авиасообщение
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
&quot;Евровидение юных музыкантов-2020&quot;: на участие подано более 30 заявок
"Евровидение юных музыкантов-2020": на участие подано более 30 заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь