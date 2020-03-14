Как повысить аппетит у ребенка: несколько советов

Одними сладостями сыт не будешь.

Дети часто отказываются от еды, а родители придумывают уловки. Самый легкий способ – предложить в награду подарки или сладости. Но мы же не хотим вырастить избалованного ребенка с плохими зубами и нарушенным обменом веществ. Предлагаем более "полезные" пути решения.

Почему дитя не ест

Для начала нужно узнать, с чем связано отсутствие аппетита.

Если от еды отказывается младенец, возможно, виноваты режущиеся зубки или вздутие кишечника. Не хочет есть взрослый ребенок – скорее всего, ему не нравится предложенное родителями меню. Особенно если вы успели забаловать сорванца сладостями.

Отказ от еды может быть связан с острыми или хроническими заболеваниями. Но в таких случаях плохой аппетит – состояние временное.

Не хотят кушать дети, которые часто испытывают умственное или физическое переутомление и мало бывают на свежем воздухе.

Возвращаем аппетит

Сперва родители должны отвести ребенка к педиатру. Нужно убедиться, что проблема не связана с заболеваниями или нарушениями в организме. Если со здоровьем малыша все в порядке, дело за мамой и папой.

1. Чтобы ребенок чувствовал себя голодным, он должен тратить энергию. Чаще гуляйте с ним на свежем воздухе, придумывайте подвижные игры, приучите делать гимнастику. Самое главное, чтобы родители тоже активно участвовали в процессе. После таких тренировок даже у самого безнадежного привереды разыграется аппетит.

2. Составьте режим питания. Дети кушают охотнее, если их кормить в одно и то же время. Ребенок должен питаться часто, но малыми порциями. Многие мамочки в страхе, что чадо не будет есть в течение дня, закармливают его с самого утра далеко не детскими порциями.

3. Пересмотрите рацион. Часто нарушение аппетита связано с обилием в меню жирных блюд и сладостей. Уделите внимание белковой пище. Предлагайте ребенку нежирные виды мяса и рыбы: телятина, индейка, кролик, треска, хек. Обязательно включайте в рацион молочные продукты, цельнозерновой хлеб, каши, много овощей.

4. Подойдите к питанию малыша творчески: подавайте блюда в разноцветных тарелках, оформляйте кушанья в виде веселых сказочных персонажей.

5. Чтобы ребенок хорошо кушал, он не должен перекусывать между приемами пищи. Даже небольшая печенька во время прогулки может напрочь отбить аппетит. Пока малыш плохо ест, сократите до минимума количество конфет и сладкой выпечки.

6. Чтобы разбудить аппетит у ребенка, дайте ему немного натурального кислого сока, кусочек яблока или апельсина. Таким же свойством обладают ягоды малины.

7. Хорошее средство для стимуляции пищеварительной системы у детей от года – чай из семян фенхеля. Чайную ложку семян заливают стаканом кипятка, настаивают 2 часа и дают по столовой ложке до еды.

8. Деткам от 3 лет можно предложить мятный чай. Для его приготовления берут 0,5 чайной ложки сухой травы, измельчают и заливают стаканом кипятка. Через 10 минут чай готов. Его процеживают и дают ребенку два раза в день по несколько столовых ложек.

9. Предложите малышу поиграть в повара или официанта: пусть он помогает готовить, сервировать стол и накладывать еду. Хвалите чадо, скажите, что без его стараний вы бы никогда не справились и что еда, приготовленная его руками, самая вкусная. Конечно, малышу захочется попробовать результат своих стараний.