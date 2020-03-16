Как рассказать детям про вредные привычки?

1 Говорите прямо Помните, что уже в младшем школьном возрасте (а часто и намного раньше) дети знают, что такое курение, алкоголь и секс. Потому заговаривать им зубы какими-то метафорами не нужно. Говорите как со взрослыми.

2 Говорите фактами Даже если очень хочется преувеличить и рассказать обо всех последствиях в самых мрачных красках, лучше собрать несколько фактов, которые впечатляет именно вашего ребенка, а большинство ужасов оставить за кадром. Если вы не поймали ребенка за курением, то описывать ему подробности, как человек болеет раком лёгких или горла - просто бессмысленно. Тем более у детей всегда будет железный аргумент: если это так вредно - почему миллионы людей это делают? На одних детей оказывает сильное впечатление перспектива оказаться бездомным, если все деньги уйдут на наркотики. На других - невозможность добиться успеха в спорте или другой сфере из-за вредных привычек. Если вы хорошо знаете своего ребенка,то обязательно найдете правильный подход.

3 Отвечайте честно Делиться с ребенком всеми подробностями собственной молодости, конечно, ни к чему. Как минимум потому, что эта информация точно не останется только между вами. Но если ребенок спрашивает вас о чем-то, что касается вредных привычек, постарайтесь быть искренним и отвечать без стеснения. Если вы курили и бросили - так и скажите. Мол, я в твоём возрасте пробовал курить, но быстро стал замечать, что и одышка появилась, и кашель постоянный, и деньги карманные все уходили "в дым", да и спать стал плохо, запах изо рта постоянный. Так что решил бросить и ни разу об этом не пожалел. Не нужно быть для ребенка каким-то недосягаемым идеалом. Покажите, что тоже сталкивались со всем этим, выбрали правильный путь (ведь выбрали же, да?). И тогда ребенок будет вам доверять и обращаться в будущем за помощью. Обычные запреты и угрозы точно не дадут эффекта - ребенок сделает вам назло.

4 Давайте информацию Превратите абстрактные вредные привычки в конкретные знания: для этого достаточно погуглить, как меняется внешность курильщиков, алкоголиков и наркоманов через год, 5 и 10 лет (кто дожил). Познакомьте ребенка с биографиями известных личностей, которые принимали наркотики или страдали алкоголизмом (Чарли Чаплин, Эдит Пиаф, Мерилин Монро, Элвис Пресли, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус и далее, список очень длинный). Немало людей с вредными привычками и среди современных звёзд - о них можно легко найти очень красноречивые фото и видео, а также информацию о загубленных карьерах и жизнях.