Как рассказать детям про вредные привычки?

Говорите прямо
Помните, что уже в младшем школьном возрасте (а часто и намного раньше) дети знают, что такое курение, алкоголь и секс. Потому заговаривать им зубы какими-то метафорами не нужно. Говорите как со взрослыми.
Говорите фактами
Даже если очень хочется преувеличить и рассказать обо всех последствиях в самых мрачных красках, лучше собрать несколько фактов, которые впечатляет именно вашего ребенка, а большинство ужасов оставить за кадром.
Если вы не поймали ребенка за курением, то описывать ему подробности, как человек болеет раком лёгких или горла - просто бессмысленно. Тем более у детей всегда будет железный аргумент: если это так вредно - почему миллионы людей это делают?
На одних детей оказывает сильное впечатление перспектива оказаться бездомным, если все деньги уйдут на наркотики. На других - невозможность добиться успеха в спорте или другой сфере из-за вредных привычек. Если вы хорошо знаете своего ребенка,то обязательно найдете правильный подход.
Отвечайте честно
Делиться с ребенком всеми подробностями собственной молодости, конечно, ни к чему. Как минимум потому, что эта информация точно не останется только между вами. Но если ребенок спрашивает вас о чем-то, что касается вредных привычек, постарайтесь быть искренним и отвечать без стеснения.
Если вы курили и бросили - так и скажите. Мол, я в твоём возрасте пробовал курить, но быстро стал замечать, что и одышка появилась, и кашель постоянный, и деньги карманные все уходили "в дым", да и спать стал плохо, запах изо рта постоянный. Так что решил бросить и ни разу об этом не пожалел.
Не нужно быть для ребенка каким-то недосягаемым идеалом. Покажите, что тоже сталкивались со всем этим, выбрали правильный путь (ведь выбрали же, да?). И тогда ребенок будет вам доверять и обращаться в будущем за помощью.
Обычные запреты и угрозы точно не дадут эффекта - ребенок сделает вам назло.
Давайте информацию
Превратите абстрактные вредные привычки в конкретные знания: для этого достаточно погуглить, как меняется внешность курильщиков, алкоголиков и наркоманов через год, 5 и 10 лет (кто дожил).
Познакомьте ребенка с биографиями известных личностей, которые принимали наркотики или страдали алкоголизмом (Чарли Чаплин, Эдит Пиаф, Мерилин Монро, Элвис Пресли, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус и далее, список очень длинный).
Немало людей с вредными привычками и среди современных звёзд - о них можно легко найти очень красноречивые фото и видео, а также информацию о загубленных карьерах и жизнях.
Подавайте пример
Если мама или папа курят - странно запрещать ребенку делать то же самое. Аналогично с другими вредными привычками. Хотите огородить ребенка от этого всего? Бросайте сами и покажите, какой образ жизни нужно вести. Действия всегда влияют больше, чем просто слова.
Также не стоит говорить ребенку, что пить или курить можно только взрослым. У детей эта связь работает и в обратную сторону: я пью и курю - значит, я взрослый
А если они так будут думать в 12-14 лет - так что, им уже пора перенимать "взрослые привычки"?
Важно донести до ребенка, что вред может варьироваться в зависимости от возраста и бить по разным системам организма, но тем не менее безопасный дозы алкоголя и наркотиков не бывает, как и безопасных сигарет. Потому это не "для взрослых", а для тех, кто не беспокоится о своем здоровье.