Связь между мамой и дочерью: как построить нерушимую связь с ребенком

1 Воспитывайте дочь на собственном примере Мамы - величайшие учителя для своих дочерей! Но не забывайте, что дети гораздо быстрее учатся тому, что мы делаем, а не тому, что мы им говорим. Итак, если вы сильная и независимая личность, то есть все шансы, что ваша дочка тоже вырастет такой!

2 Внимательно слушайте ее рассказы Все женщины - природные коммуникаторы, которые постоянно нуждаются в задушевных разговорах. И ваша дочка - не исключение! Обязательно найдите время, чтобы поговорить с ней по душам. А самое главное, научитесь слушать (не перебивая!), что рассказывает ваша дочь! Это позволит вам узнать много важной и полезной информации. Задавайте открытые вопросы, а затем просто слушайте!

3 Узнайте, что ей нравится, и научитесь любить это тоже Что вызывает у вашей дочери восторг? Танцы? Спорт? Музыка? Возможно, она действительно знает толк в моде? Какой бы ни была ее страсть, примерьте это занятие на себя. Например, если маме и дочке нравятся одни и те же кафе, магазины и достопримечательности, то их посещение может стать настоящей семейной традицией и отличным совместным времяпрепровождением.

4 Хвалите дочь не только за красоту Дайте понять вашей дочери, что самооценка человека зависит не только от привлекательной внешности. Чаще говорите ей, что она умная, смешная или добрая. Хвалите ее за те качества, которые не исчезнут со временем.

5 Не реагируйте на многочисленные "драмы" Контролируйте свои реакции, когда ваша дочь раскрывает перед вами свое сердце. Вполне вероятно, что, как только она начнет что-то излишне драматизировать, ваш материнский инстинкт захочет вмешаться, чтобы защитить ее. Но это может привести к тому, что в следующий раз ваша дочь будет молчать, опасаясь сказать что-то неправильное или оскорбительное для вас. Лучше задавайте наводящие вопросы. Не забывайте также хвалить дочку за то, с чем она хорошо справляется.

6 Научите ее тому, что вы умеете Ваша жизнь может выглядеть как идеальным примером для вашей дочери, так и являться полной противоположностью ее мечтаний о взрослой жизни. И речь идет не о мытье посуды и складывании белья (хотя вы должны научить ее этому, пока она живет с вами). Но гораздо сильнее ваша дочь нуждается в том, чтобы вы научили ее таким вещам, как настойчивость, вера в себя и целостность.

7 Поощряйте и поддерживайте ее отношения с отцом Ваша дочь нуждается в матери, но ей также нужно знать, что отец любит ее. Только в таком случае она не бросится в объятия первого встречного мужчины, который скажет ей ласковое слово!

8 Интересуйтесь ее отношениями Ни для кого не секрет, что девочки могут быть кошмарными, ревнивыми и откровенно конкурирующими друг с другом подругами. Поэтому вашей дочери нужно, чтобы вы показали ей, как выглядят хорошие отношения между женщинами. Продемонстрируйте ей, как вы общаетесь со своими подругами. Но самое главное, создайте здоровые отношения со своим мужем, чтобы показать ей, как выглядит настоящий брак в реальной жизни.