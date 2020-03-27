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Любовь к ребенку безгранична: как выразить чаду свои чувства

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Любовь к ребенку безгранична: как выразить чаду свои чувства
15:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

10 способов показать своему ребенку, как сильно его любите.

Родители должны помнить: любовь - это не слова, а простые ежедневные поступки.

1. Обнимайтесь

Прикосновения должны быть ежедневным ритуалом. Обнимайтесь, целуйтесь, гладьте по голове ребенка, сажайте к себе на колени, валяйтесь вместе в кровати за чтением книг, делайте массаж пальчиков. Да все что угодно! Пусть в семье будет нормальным, что вы часто обнимаетесь, ласкаетесь и целуете в лобик чадо. Поверьте, это очень важно.

2. Смотрите в глаза

Если малыш хочет что-то рассказать, бросьте все дела и уделите ему время. Смотрите прямо в глаза, дайте понять, что все ваше внимание сфокусировано только на нем. Можете присесть, чтобы не смотреть сверху вниз: так ребенку проще расслабиться и рассказать, что беспокоит.

3. Благодарите

Не забывайте говорить "спасибо". Вообще, это в семье должно быть нормой. Ранее мы посвящали материал тому, как научить ребенка хорошим манерам. Важно понимать: малыш многое берет от своих родителей. Благодарите друг друга, благодарите самого ребенка, если он что-то сделал или просто собрал игрушки.

4. Готовьте вместе

Готовка еды объединяет. Даже если потом придется мыть стены в кухне и драить полы. Ведь это увлекательное и познавательное времяпрепровождение, которое понравится ребенку. Он себя почувствует значимым и с удовольствием будет уплетать то, что приготовил.

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5. Делайте комплименты

Ежедневно говорите малышу о его хороших качествах. Похвалите рисунок, то, как сложил книжки, убрал игрушки, поиграл с сестренкой. Хвалить, поощрять и делать комплименты - нормально. Растите ребенка со здоровой самооценкой.

6. Читайте книги

Чтение книг объединяет. Читайте книги малышу перед сном, пусть это будет вашим вечерним ритуалом. Рассказывайте сказки собственного сочинения или попробуйте создать сказку совместными усилиями. Пусть творчество и фантазия бьют ключом.

7. Играйте

Играйте с ребенком в его игры. Хочет чаепитие с куклами? Пожалуйста! Устраивает гонки? Вы с ним! Так наладите тесную связь и останетесь на одной волне.

8. Создавайте традиции

Традиции, семейные обычаи навсегда останутся в памяти ребенка. И поверьте, вспоминать будет с теплотой. Ведь вы тоже помните, как мама по выходным делала блинчики, семья ходила в парк, а вечером после садика или школы вы обязательно заходили в магазин за любимой булочкой. Все это очень объединяет.

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9. Поощряйте начинания

Ребенок мечтает стать космонавтом, художником, клоуном или воспитателем? Хочет кататься на велосипеде, играть в шахматы или готовить любимую шарлотку? Никогда не говорите "нет". Любые адекватные желания и мечты малыша поощряйте! Радуйтесь, что он чего-то хочет добиться в жизни, о чем-то мечтает и "не обрезайте крылья".

10. Жалейте

Иногда ребенку горько от того, что его обидел друг на детской площадке, не получилось собрать лего или вы не купили ему что-то. Хочется поплакать, выплеснуть энергию. Просто пожалейте чадо, обнимите и приласкайте. Не закрывайте глаза на слезы своего ребенка. Ему важно понимать, что вы всегда его пожалеете и поддержите, потому что любите.

Родительская любовь не знает границ, она способна исцелять, воодушевлять, заставлять двигаться дальше. Не забывайте выражать ребенку свои чувства, тогда он вырастет здоровым и счастливым человеком.

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Дети, Ребенок, Родители, Любовь, Советы родителям.
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