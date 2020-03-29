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Ранние признаки Аутизма у ребёнка

Ранние признаки Аутизма у ребёнка
10:10 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: pixabay.com

Первые признаки можно увидеть при наблюдении за реакциями ребенка.

Аутизм - это не заболевание, а состояние психики, с которым человек рождается. Лечения аутизма нет, но со временем возможно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни. Это состояние проявляется в задержке развития и отсутствии желания контактировать с внешним миром. При рождении аутизм не диагностируется. Первые признаки можно увидеть при наблюдении за реакциями ребенка.

К двум годам малыши, как правило, уже овладели простейшими навыками и понимают, чего хотят от них взрослые. Если ребенок сам еще не говорит, то понимает, когда обращаются к нему, об этом можно судить по его реакции.

Какие признаки должны вызвать опасения у родителей:

  • ребенок не смотрит в глаза;

  • говорит о себе в третьем (он) или во втором (ты) лице;

  • постоянно повторяет слова, фразы;

  • малыш начинал говорить первые слова, но речь пропала;

  • не произносит слова, мычит;

  • не понимает, как играть с той или иной игрушкой;

  • избегает общения с детьми;

  • ребенок отстранен, игнорирует маму, не реагирует на просьбы;

  • не отзывается, когда его зовут по имени; 

  • трясет головой, руками, раскачивается;

  • ходит на носочках;

  • грызет пальцы, руки;

  • бьет себя по лицу;

  • у ребенка истерики, приступы агрессии;

  • боится незнакомых людей;

  • пугается звуков, вздрагивает.

Если у твоего малыша есть какие-то из этих симптомов - не паникуй! Это не обязательно аутизм, но ребенку лучше пройти скрининговый тест на аутизм.

Он состоит из трех вопросов:

  • смотрит ли твой ребенок в ту же сторону, что и ты, когда ты пытаешься привлечь его внимание к чему-то интересному?

  • указывает ли ребенок на что-то, чтобы привлечь твое внимание, но не с целью получить желаемое, а для того, чтобы разделить с тобой интерес к предмету?

  • играет ли он с игрушками, имитируя действия взрослых? 

Если на все эти вопросы ты уверенно можешь ответить "Нет", то 2-3летнего ребенка стоит показать специалисту. Если на все вопросы ответ положительный, то, вероятно, задержка в развитии речи и обретении навыков не связваны с аутизмом.

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Дети, Реакция, Ребенок, Симптомы, Аутизм, Поведение, Признаки, Расстройство.
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