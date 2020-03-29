Ранние признаки Аутизма у ребёнка

Первые признаки можно увидеть при наблюдении за реакциями ребенка.

Аутизм - это не заболевание, а состояние психики, с которым человек рождается. Лечения аутизма нет, но со временем возможно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни. Это состояние проявляется в задержке развития и отсутствии желания контактировать с внешним миром. При рождении аутизм не диагностируется. Первые признаки можно увидеть при наблюдении за реакциями ребенка.

К двум годам малыши, как правило, уже овладели простейшими навыками и понимают, чего хотят от них взрослые. Если ребенок сам еще не говорит, то понимает, когда обращаются к нему, об этом можно судить по его реакции.