Ранние признаки Аутизма у ребёнка

Аутизм - это не заболевание, а состояние психики, с которым человек рождается. Лечения аутизма нет, но со временем возможно скорректировать и адаптировать человека к социальной жизни. Это состояние проявляется в задержке развития и отсутствии желания контактировать с внешним миром. При рождении аутизм не диагностируется. Первые признаки можно увидеть при наблюдении за реакциями ребенка.
К двум годам малыши, как правило, уже овладели простейшими навыками и понимают, чего хотят от них взрослые. Если ребенок сам еще не говорит, то понимает, когда обращаются к нему, об этом можно судить по его реакции.
Какие признаки должны вызвать опасения у родителей:
ребенок не смотрит в глаза;
говорит о себе в третьем (он) или во втором (ты) лице;
постоянно повторяет слова, фразы;
малыш начинал говорить первые слова, но речь пропала;
не произносит слова, мычит;
не понимает, как играть с той или иной игрушкой;
избегает общения с детьми;
ребенок отстранен, игнорирует маму, не реагирует на просьбы;
не отзывается, когда его зовут по имени;
трясет головой, руками, раскачивается;
ходит на носочках;
грызет пальцы, руки;
бьет себя по лицу;
у ребенка истерики, приступы агрессии;
боится незнакомых людей;
пугается звуков, вздрагивает.
Если у твоего малыша есть какие-то из этих симптомов - не паникуй! Это не обязательно аутизм, но ребенку лучше пройти скрининговый тест на аутизм.
Он состоит из трех вопросов:
смотрит ли твой ребенок в ту же сторону, что и ты, когда ты пытаешься привлечь его внимание к чему-то интересному?
указывает ли ребенок на что-то, чтобы привлечь твое внимание, но не с целью получить желаемое, а для того, чтобы разделить с тобой интерес к предмету?
играет ли он с игрушками, имитируя действия взрослых?
Если на все эти вопросы ты уверенно можешь ответить "Нет", то 2-3летнего ребенка стоит показать специалисту. Если на все вопросы ответ положительный, то, вероятно, задержка в развитии речи и обретении навыков не связваны с аутизмом.