Родителям - 5 причин научить детей играть в гольф

Перед родителями часто стоит вопрос: чем занять ребенка в свободное время, чтобы это было интересно и полезно одновременно?

Конечно, первым делом на ум приходит спорт. Мы многое знаем о занятиях гимнастикой, футболом, борьбой и танцами, а есть ли альтернативы уже известным видам спорта?

В Украине всё большей популярностью пользуется гольф, которым увлекается даже главный тренер сборной Украины по футболу - Андрей Шевченко. Так чем же хорош этот вид спорта, в том числе, и для вашего ребенка?

Отличный старт для детей, которые начинают заниматься физической активностью. Любой спорт – это движение, но в случае с гольфом - без излишних нагрузок на суставы и связки, а это минимальный риск травм. Акцент в игре делается на естественные движения, удары клюшкой, балансировку, прыжки и ходьбу. В теплое время года – это постоянное нахождение детей на свежем воздухе.

Психологический баланс

Мы знаем, что поколению современных детей, как никогда, присущи состояния тревоги и стресса. Занятия физической активностью на свежем воздухе способствуют выделению «гормонов счастья»: эндорфинов и серотонина, а сама игра в гольф учит сосредоточенности, балансу и терпению.

Социализация

Игра в гольф возможна как в одиночку, так и в команде. Мальчики и девочки учатся действовать в группе, принимать свои преимущества и недостатки, уважительно относиться друг к другу. Вы никогда не знаете, кого можете встретить на поле - это место, где легко завязать знакомство и подружиться.

Перспективы

В нашей стране гольф как Олимпийский вид спорта активно развивается, поэтому талантливые дети имеют все шансы попасть в национальную сборную, а лучшие – заявить о себе на международной спортивной арене. Более того, успехи в гольфе - возможность получения стипендий, которые откроют двери дальнейшего образования даже в топ-университетах мира.

Простота

Существует стереотип, что гольф – «игра для миллионеров», но по-настоящему это не так. Здесь, как и для каждого вида спорта, требуется определенная экипировка, но ее варианты существуют для любого бюджета. Гольфом могут заниматься как мальчики, так и девочки в независимости от уровня физической подготовки, начиная уже с 5-6 лет. И даже время года игре не помеха: занятия можно начинать с симуляторов в игровой форме, а в теплое время года – продолжать на свежем воздухе.

В современных реалиях родителям совсем непросто отвлечь своего ребенка от экранов гаджетов. И возможно, спорт – одна из немногих возможностей, заинтересовать ребенка в более активном проведении досуга. Осталось только выбрать тот вид спорта, который будет интересен вашему чаду.