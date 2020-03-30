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Не травмируйте детей: серьезные ошибки родительского отношения

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Не травмируйте детей: серьезные ошибки родительского отношения
20:45 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Такие ошибки взрослых могут стоить ребенку успешной и счастливой жизни в будущем.

  • 1

    Отвержение

    Быть отвергнутым — глубокая травма. Это значит ровно то же самое, что и быть ненужным и нелюбимым.

    Человек испытывает это чувство, если в детстве он был нежеланным ребенком.Например, вместо мальчика родилась девочка или наоборот. Также сюда относятся случаи, когда ребенок воспитывается в детском доме или интернате.

    Гнев, предвзятое отношение, постоянные обидные замечания со стороны родителей создают чувство ненужности. После подобных сильных переживаний человеку будет сложно выстраивать близкие и доверительные отношения уже в своей собственной взрослой жизни.

  • 2

    Тотальная занятость

    Когда мама и папа сильно заняты какими-либо делами, у них не остается времени на собственного ребенка. Причины могут быть разными. Например, в семье рождается еще один малыш — и мать все свое время уделяет младенцу, иногда вообще отдает старшего ребенка на воспитание бабушкам и дедушкам.

    Или же родители много работают, и у них нет времени и возможности заниматься ребенком.

    Дети из таких семей испытывают эмоциональный голод.Когда они вырастают, то начинают искать близкие связи с другими людьми и часто попадают в психологическую зависимость от них. Им постоянно нужна чья-то поддержка, а самостоятельное принятие решений вызывает у них сложности.

    Как известно, психологическая зависимость от других людей создает проблемы — участники таких отношений не чувствуют себя комфортно и рано или поздно разбегаются.

  • 3

    Унижение

    Ситуации, когда родители унижают ребенка, стыдят его, оскорбляют или обвиняют, очень губительно сказываются на его психике.

    Особенно тяжелые переживания доставляют ребенку публичные унижения.

    У такого человека бессознательно формируется установка, что ему надо страдать, испытывать стыд, чувство вины. Впоследствии он сам на бессознательном уровне будет притягивать в свою жизнь ситуации, в которых надо терпеть унижения. Это скажется как на личной, так и на социальной жизни. Часто в коллективной среде такой психологический типаж называют "мячиком для битья", их даже обвиняют в том, чего они не делали.

    Такому человеку сложно сделать карьеру, он не уверен в себе и своих способностях.

  • 4

    Предательство

    Особое значение для ребенка имеет пережитое предательство со стороны родителя противоположного пола. Например, папа сильно любил дочку, но потом родилась вторая девочка, и он стал отдавать всю свою любовь младшей. Старшая дочь будет расценивать эти перемены как предательство со стороны отца, потому что она перестала получать внимание и заботу, которую получала до рождения сестры.

    Сюда же можно отнести развод родителей из-за измены одного из них. В таком случае ребенок воспринимает это как предательство и по отношению к себе.

    Человек, переживший предательство в детстве, во взрослой жизни будет пытаться всех и все контролировать.Часто люди из таких семей живут в состоянии постоянной тревоги, что могут что-то упустить. Они не переносят обман, однако сами могут лгать другим. Очевидно, что с таким человеком будет достаточно сложно уживаться окружающим его людям.

  • 5

    Несправедливость

    Если ребенок часто сталкивается с несправедливостью со стороны близких ему людей, это неминуемо оставит отпечаток на его психике. Особенно, если малыша обвиняют в том, чего он не делал, и наказывают за это.

    Сюда же можно отнести ситуации, когда один из родителей — слишком категоричный, и ребенок страдает от его строгости и нетерпимости. Или же близкий взрослый чрезмерно холоден и не способен выражать свои чувства — тогда малыш не видит поощрения своих достижений.

    Во взрослом возрасте такие люди всячески пытаются огородить себя от переживаний.Тем самым они стараются обезопасить себя и самоустраняться, как будто их ничего не касается. У окружающих создается впечатление, что этот человек равнодушный. Но это, конечно, не так, ведь внутри у него много чувств и переживаний, просто он их никому не показывает.

    Главный ориентир такого человека — это заслужить.

    Заслужить, значит, получить вознаграждение. Человек, сталкивавшийся в детстве с несправедливостью, и других людей оценивает через призму «заслуживает или нет». А чтобы заслужить, надо сильно постараться.

    Этой личности очень сложно быть в близких отношениях, она не нуждается в других людях, чтобы чувствовать себя комфортно.

  • 6

    Гиперопека

    Еще один фактор, который негативно влияет на судьбу человека — это гиперзабота или гиперопека со стороны родителей.

    Казалось бы, что в этом плохого? Ребенка сильно опекают, о нем заботятся. Такие родители, как правило, не дают возможности своем детям иметь выбор, принимать решения и нести за них ответственность. Они все решают за него — в чем ходить, во что играть, как проводить свободное время.

    Это развивает инфантилизм — отсталость развития, характеризующуюся сохранением у взрослого физических или психических черт детского возраста. А это сказывается на личной и социальной жизни ребенка в будущем.

    Такой человек всегда стремится быть в подчинении у жены, мамы или начальника.Он не станет ничего добиваться самостоятельно, ему всегда нужен будет кто-то, кто сделает все за него. Даже взрослый мужчина, воспитанный таким образом, будет искать женщину, которая взвалит на себя весь груз ответственности за семью.

Любовь к ребенку безгранична: как выразить чаду свои чувства

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