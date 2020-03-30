Не травмируйте детей: серьезные ошибки родительского отношения

1 Отвержение Быть отвергнутым — глубокая травма. Это значит ровно то же самое, что и быть ненужным и нелюбимым. Человек испытывает это чувство, если в детстве он был нежеланным ребенком.Например, вместо мальчика родилась девочка или наоборот. Также сюда относятся случаи, когда ребенок воспитывается в детском доме или интернате. Гнев, предвзятое отношение, постоянные обидные замечания со стороны родителей создают чувство ненужности. После подобных сильных переживаний человеку будет сложно выстраивать близкие и доверительные отношения уже в своей собственной взрослой жизни.

2 Тотальная занятость Когда мама и папа сильно заняты какими-либо делами, у них не остается времени на собственного ребенка. Причины могут быть разными. Например, в семье рождается еще один малыш — и мать все свое время уделяет младенцу, иногда вообще отдает старшего ребенка на воспитание бабушкам и дедушкам. Или же родители много работают, и у них нет времени и возможности заниматься ребенком. Дети из таких семей испытывают эмоциональный голод.Когда они вырастают, то начинают искать близкие связи с другими людьми и часто попадают в психологическую зависимость от них. Им постоянно нужна чья-то поддержка, а самостоятельное принятие решений вызывает у них сложности. Как известно, психологическая зависимость от других людей создает проблемы — участники таких отношений не чувствуют себя комфортно и рано или поздно разбегаются.

3 Унижение Ситуации, когда родители унижают ребенка, стыдят его, оскорбляют или обвиняют, очень губительно сказываются на его психике. Особенно тяжелые переживания доставляют ребенку публичные унижения. У такого человека бессознательно формируется установка, что ему надо страдать, испытывать стыд, чувство вины. Впоследствии он сам на бессознательном уровне будет притягивать в свою жизнь ситуации, в которых надо терпеть унижения. Это скажется как на личной, так и на социальной жизни. Часто в коллективной среде такой психологический типаж называют "мячиком для битья", их даже обвиняют в том, чего они не делали. Такому человеку сложно сделать карьеру, он не уверен в себе и своих способностях.

4 Предательство Особое значение для ребенка имеет пережитое предательство со стороны родителя противоположного пола. Например, папа сильно любил дочку, но потом родилась вторая девочка, и он стал отдавать всю свою любовь младшей. Старшая дочь будет расценивать эти перемены как предательство со стороны отца, потому что она перестала получать внимание и заботу, которую получала до рождения сестры. Сюда же можно отнести развод родителей из-за измены одного из них. В таком случае ребенок воспринимает это как предательство и по отношению к себе. Человек, переживший предательство в детстве, во взрослой жизни будет пытаться всех и все контролировать.Часто люди из таких семей живут в состоянии постоянной тревоги, что могут что-то упустить. Они не переносят обман, однако сами могут лгать другим. Очевидно, что с таким человеком будет достаточно сложно уживаться окружающим его людям.

5 Несправедливость Если ребенок часто сталкивается с несправедливостью со стороны близких ему людей, это неминуемо оставит отпечаток на его психике. Особенно, если малыша обвиняют в том, чего он не делал, и наказывают за это. Сюда же можно отнести ситуации, когда один из родителей — слишком категоричный, и ребенок страдает от его строгости и нетерпимости. Или же близкий взрослый чрезмерно холоден и не способен выражать свои чувства — тогда малыш не видит поощрения своих достижений. Во взрослом возрасте такие люди всячески пытаются огородить себя от переживаний.Тем самым они стараются обезопасить себя и самоустраняться, как будто их ничего не касается. У окружающих создается впечатление, что этот человек равнодушный. Но это, конечно, не так, ведь внутри у него много чувств и переживаний, просто он их никому не показывает. Главный ориентир такого человека — это заслужить. Заслужить, значит, получить вознаграждение. Человек, сталкивавшийся в детстве с несправедливостью, и других людей оценивает через призму «заслуживает или нет». А чтобы заслужить, надо сильно постараться. Этой личности очень сложно быть в близких отношениях, она не нуждается в других людях, чтобы чувствовать себя комфортно.