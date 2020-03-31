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Маленький врунишка: в каком возрасте дети начинают говорить неправду

Маленький врунишка: в каком возрасте дети начинают говорить неправду
10:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Психологи провели ряд экспериментов и выяснили, что дети начинают лгать с целью получения выгоды к 3,5 годам.

Гейл Хейман (Gail Heyman) из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) и ее коллеги наблюдали за детьми в процессе игры. Юным участникам эксперимента предлагали на выбор два стаканчика, в одном из которых была спрятана конфета. Экспериментатор закрывал глаза, пока ребенок прятал конфету, а затем спрашивал, в каком из двух перевернутых стаканчиков она находится. Если ребенок говорил правду, то угощение получал взрослый, а чтобы конфету получил ребенок, ему нужно было обмануть экспериментатора.

В ходе игры, которая проводилась ежедневно в течение 10 дней, дети в возрасте около трех лет изначально не знали, как обмануть экспериментатора, но довольно быстро сообразили, как выигрывать, после чего последовательно лгали. Отмечается, что этот "навык" дети осваивали неравномерно: одни начали врать уже в первый день проведения эксперимента, а другим на то, чтобы освоиться, потребовалось несколько дней. Нашлись даже настолько честные малыши, которые проигрывали все 10 дней подряд.

Ученые считают, что скорость освоения лжи зависит от определенных познавательных навыков. Один из них связан со способностью понимать, что другие не обязательно знают то, что знаете вы.

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Другой навык - так называемый когнитивный контроль - позволяет людям намеренно не говорить правду. Дети, которые во время эксперимента начали лгать быстрее других, имели самый высокие показатели обоих этих навыков. По мере развития дети постепенно учатся использовать не только ложь, но и более тонкие формы манипуляций, например лесть или направление общения в выгодное им русло.

Метод "тайм-аут" вместо наказаний

Кстати, человечество привыкло считать эгоизм негативным явлением, однако психологи опровергли этот факт.

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Дети, Ребенок, Ложь, Психология, Возраст, Советы родителям, Неправда, Гейл Хейман.
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