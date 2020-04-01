Почему плачет малыш? Полезные советы родителям

На этот простой вопрос большинству мам сложно найти правильный ответ. Особенно трудно понять кроху, если вы стали мамой впервые и не имели ранее опыта общения с детьми.

Причин детского плача может быть целая уйма, но более распространенным способом раздражения новорожденного является голод. Еще десять лет назад педиатры твердили, что у малыша должен быть четкий график приема пищи, то современные специалисты не советуют придерживаться общепринятых норм. Ведь у каждого крохи есть индивидуальные потребности, и обед по расписанию никак не устроит малыша. Давайте ребенку пищу тогда, когда он ее попросит, некоторые врачи рекомендуют мамам периодически предлагать детям покушать, не дожидаясь их сигнала.

Если ваш малыш еще совсем кроха, то его плач может быть защитной реакцией на внешний мир: он совсем недавно появился на свет, поэтому для ребенка так важна мамина поддержка и защита. Наилучший способ успокоить малютку - это положить его на кровать около себя или же воспользоваться слингом, который давно пользуется высокой популярностью среди родителей.

Зачастую плач является симптомом боли или серьезного заболевания. Педиатры говорят, что у грудничков чаще всего бывают проблемы с животом: при легком надавливании вы ощутите, что он достаточно твердый. Чтобы облегчить состояние ребенка, сгибайте ему ножки и помассируйте животик, со временем малышу станет легче.

Иногда новорожденный плачет по причине головной боли, следствием которой является незакрытый родничок. В некоторых случаях причиной плача может стать гипертензионный синдром у детей, который чаще всего является последствием родовой травмы. Как результат, у малыша повышается внутричерепное давление и его преследуют приступообразные головные боли. Просто так от них невозможно избавиться, поэтому консультация опытного невролога обязательна.

Так как малыши не в состоянии выразить свои эмоции при помощи слов, именно плач является первой реакцией на все происходящее. Если новорожденному холодно или жарко, он будет реагировать на это именно криком. Иногда мамы не могут сразу понять причину данной реакции, и малыш начинает еще больше капризничать. Чтобы понять холодно ребенку или нет: если у него прохладные ручки, то стоит одеть малыша теплее. Также следите, чтобы ваш ребенок не потела, потому что даже легкое дуновение ветра может привести к простудному заболеванию.

Иногда маленьких деток понять очень сложно, но мама всегда должна сохранять спокойствие и уравновешенность, только в этом случае малыш будет себя чувствовать спокойно со своими родителями.