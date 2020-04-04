Простые способы научить ребенка помогать по дому

От 2 до 4 лет
Лучше всего приучать ребенка к домашним заботам с самого детства - именно в этот период у малыша возникает ярое желание помочь маме подмести на кухне, а папе - забить молотком гвоздь в стену.
Самой большой ошибкой родителей считается то, что зачастую они запрещают малышу принимать участие в семейных хлопотах, ссылаясь на то, что потом все равно придется за ним переделывать, да и самим справиться намного быстрее.
Этими действиями взрослые сами себе противоречат, ведь когда ребенок взрослеет, они хотят от него какой либо помощи, на что тот, не умеючи работать в команде, отвечает отказом. В лучшем случае в ход начинают идти родительские просьбы, напоминания и даже указания, а в худшем - взрослым от безысходности приходится платить за домашние услуги своему же ребенку.
Дайте проявить малышу свою самостоятельность с малого - попросите его принести ваши очки, подать пульт от телевизора, книгу или блокнот. Покажите ребенку его полку с вещами и дайте возможность одевать, снимать и складывать вещи самостоятельно - хоть это будет и не идеально, но стремление всегда должно быть вознаграждено похвалой.
От 4 до 6 лет
В таком возрасте ребенку можно поручить многое, начиная от уборки в квартире, а именно борьбы с пылью, сервировки обеденного стола, а так же сортировки продуктов в холодильнике и заканчивая заботой о домашнем животном. Со стороны родителей такой энтузиазм малыша должен быть оценен по достоинству, ведь ему очень важна поддержка и благодарность взрослого.
От 6 лет и старше
В данном возрасте ребенок является полноправным и самостоятельным членом семьи, который может с успехом участвовать в домашних заботах и делах. Поддержание ежедневного порядка в собственной комнате, самостоятельные сборы на улицу, уход за домашними растениями и животными - все эти обязанности можно с легкостью доверить помощнику.
Ребенок, который с самого раннего детства помогает родителям по дому и имеет свои определенные обязанности, которые в свою очередь выполняет, обязательно вырастет самостоятельным, трудоспособным, независимым и уверенным в своих силах человеком.
Плюсы трудового воспитания ребенка:
развитие самоуважения;
организованность;
дисциплинированность;
уверенность в себе;
достижение желаемого результата;
высокая самооценка;
преодоление всех трудностей.
Советы родителям
Будьте терпеливы, не ждите мгновенного идеального результата, ведь ребенок не в силах выполнять домашние обязанности наравне с взрослым человеком. Отвечайте ребенку за помощь благодарностью, а не упреком, иначе в следующий раз он просто откажется от выполнения домашних дел.
Превращайте уборку в веселое развлечение - с малышами очень легко найти общий язык, приложив к уборке игрушек немного смекалки, фантазии и терпения. С таким подходом любая уборка будет нипочем!
Учитывайте пожелания ребенка - дайте ему такое задание, которое придется по душе.
Не платите ребенку за помощь по дому - выбрав такой вид поощрения за проделанную работу, родители сами себе делают проблему, за которую приходится тяжело расплачиваться в дальнейшем. Ведь ребенок начнет воспринимать свои обязанности в качестве предмета торга, плата за который будет каждый раз расти.
Домашняя работа не должна выступать в качестве наказания, иначе малыш, убирая в своей комнате игрушки или застилая кровать, будет думать, что он сделал что-то не так.
Старайтесь делать домашние дела вместе и дружно, показывая малышу положительный пример.
Будьте терпеливы - "не требуйте" исполнения заданной задачи, а "попросите" ребенка о помощи или предложите ее выполнить вместе.
Для того, что бы ребенок вырос трудолюбивым и аккуратным, родителям нужно показывать это на своем личном примере. Запаситесь терпением и трудитесь вместе с крохой наравне - тогда ваши усилия в дальнейшем будут обязательно оценены по заслугам и в вашу же пользу.