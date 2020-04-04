Простые способы научить ребенка помогать по дому

1 От 2 до 4 лет Лучше всего приучать ребенка к домашним заботам с самого детства - именно в этот период у малыша возникает ярое желание помочь маме подмести на кухне, а папе - забить молотком гвоздь в стену. Самой большой ошибкой родителей считается то, что зачастую они запрещают малышу принимать участие в семейных хлопотах, ссылаясь на то, что потом все равно придется за ним переделывать, да и самим справиться намного быстрее. Этими действиями взрослые сами себе противоречат, ведь когда ребенок взрослеет, они хотят от него какой либо помощи, на что тот, не умеючи работать в команде, отвечает отказом. В лучшем случае в ход начинают идти родительские просьбы, напоминания и даже указания, а в худшем - взрослым от безысходности приходится платить за домашние услуги своему же ребенку. Дайте проявить малышу свою самостоятельность с малого - попросите его принести ваши очки, подать пульт от телевизора, книгу или блокнот. Покажите ребенку его полку с вещами и дайте возможность одевать, снимать и складывать вещи самостоятельно - хоть это будет и не идеально, но стремление всегда должно быть вознаграждено похвалой.

2 От 4 до 6 лет В таком возрасте ребенку можно поручить многое, начиная от уборки в квартире, а именно борьбы с пылью, сервировки обеденного стола, а так же сортировки продуктов в холодильнике и заканчивая заботой о домашнем животном. Со стороны родителей такой энтузиазм малыша должен быть оценен по достоинству, ведь ему очень важна поддержка и благодарность взрослого.

3 От 6 лет и старше В данном возрасте ребенок является полноправным и самостоятельным членом семьи, который может с успехом участвовать в домашних заботах и делах. Поддержание ежедневного порядка в собственной комнате, самостоятельные сборы на улицу, уход за домашними растениями и животными - все эти обязанности можно с легкостью доверить помощнику. Ребенок, который с самого раннего детства помогает родителям по дому и имеет свои определенные обязанности, которые в свою очередь выполняет, обязательно вырастет самостоятельным, трудоспособным, независимым и уверенным в своих силах человеком. Плюсы трудового воспитания ребенка: развитие самоуважения; организованность; дисциплинированность; уверенность в себе; достижение желаемого результата; высокая самооценка; преодоление всех трудностей.