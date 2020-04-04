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Простые способы научить ребенка помогать по дому

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Простые способы научить ребенка помогать по дому
10:44 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pinterest.com

Нужно ли приучать ребенка к домашним делам? И как грамотно организовать рабочий процесс, без лишнего давления на маленького помощника?

  • 1

    От 2 до 4 лет

    Лучше всего приучать ребенка к домашним заботам с самого детства - именно в этот период у малыша возникает ярое желание помочь маме подмести на кухне, а папе - забить молотком гвоздь в стену.

    Самой большой ошибкой родителей считается то, что зачастую они запрещают малышу принимать участие в семейных хлопотах, ссылаясь на то, что потом все равно придется за ним переделывать, да и самим справиться намного быстрее.

    Этими действиями взрослые сами себе противоречат, ведь когда ребенок взрослеет, они хотят от него какой либо помощи, на что тот, не умеючи работать в команде, отвечает отказом. В лучшем случае в ход начинают идти родительские просьбы, напоминания и даже указания, а в худшем - взрослым от безысходности приходится платить за домашние услуги своему же ребенку.

    Дайте проявить малышу свою самостоятельность с малого - попросите его принести ваши очки, подать пульт от телевизора, книгу или блокнот. Покажите ребенку его полку с вещами и дайте возможность одевать, снимать и складывать вещи самостоятельно - хоть это будет и не идеально, но стремление всегда должно быть вознаграждено похвалой.

  • 2

    От 4 до 6 лет

    В таком возрасте ребенку можно поручить многое, начиная от уборки в квартире, а именно борьбы с пылью, сервировки обеденного стола, а так же сортировки продуктов в холодильнике и заканчивая заботой о домашнем животном. Со стороны родителей такой энтузиазм малыша должен быть оценен по достоинству, ведь ему очень важна поддержка и благодарность взрослого.

  • 3

    От 6 лет и старше

    В данном возрасте ребенок является полноправным и самостоятельным членом семьи, который может с успехом участвовать в домашних заботах и делах. Поддержание ежедневного порядка в собственной комнате, самостоятельные сборы на улицу, уход за домашними растениями и животными - все эти обязанности можно с легкостью доверить помощнику.

    Ребенок, который с самого раннего детства помогает родителям по дому и имеет свои определенные обязанности, которые в свою очередь выполняет, обязательно вырастет самостоятельным, трудоспособным, независимым и уверенным в своих силах человеком.

    Плюсы трудового воспитания ребенка:

    развитие самоуважения;

    организованность;

    дисциплинированность;

    уверенность в себе;

    достижение желаемого результата;

    высокая самооценка;

    преодоление всех трудностей.

  • 4

    Советы родителям

    Будьте терпеливы, не ждите мгновенного идеального результата, ведь ребенок не в силах выполнять домашние обязанности наравне с взрослым человеком. Отвечайте ребенку за помощь благодарностью, а не упреком, иначе в следующий раз он просто откажется от выполнения домашних дел.

    Превращайте уборку в веселое развлечение - с малышами очень легко найти общий язык, приложив к уборке игрушек немного смекалки, фантазии и терпения. С таким подходом любая уборка будет нипочем!

    Учитывайте пожелания ребенка - дайте ему такое задание, которое придется по душе.

    Не платите ребенку за помощь по дому - выбрав такой вид поощрения за проделанную работу, родители сами себе делают проблему, за которую приходится тяжело расплачиваться в дальнейшем. Ведь ребенок начнет воспринимать свои обязанности в качестве предмета торга, плата за который будет каждый раз расти.

    Домашняя работа не должна выступать в качестве наказания, иначе малыш, убирая в своей комнате игрушки или застилая кровать, будет думать, что он сделал что-то не так.

    Старайтесь делать домашние дела вместе и дружно, показывая малышу положительный пример.

    Будьте терпеливы - "не требуйте" исполнения заданной задачи, а "попросите" ребенка о помощи или предложите ее выполнить вместе.

    Для того, что бы ребенок вырос трудолюбивым и аккуратным, родителям нужно показывать это на своем личном примере. Запаситесь терпением и трудитесь вместе с крохой наравне - тогда ваши усилия в дальнейшем будут обязательно оценены по заслугам и в вашу же пользу.

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