Советы родителям: как приучить ребенка к здоровому питанию

1 Все советы основаны на личном опыте, и это, поверьте, работает. Пришли к этому где-то интуитивно, где-то через прочтение умных книжек про детей и их воспитание, а какие-то советы просто позаимствовали у других родителей. Итак… Совет 1: Никакой "детской" еды Да, вы не ослышались. После того, как у ребенка появится возможность жевать наравне со взрослыми, то он должен есть абсолютно то же самое, что и остальные члены семьи. Вы, кончено, можете (и даже должны) на первых порах выковыривать, например, косточки из оливок, прежде чем дать их ребенку, но вот специально готовить "детские" блюда или, что и того хуже, кормить ребенка специальным детским питанием из баночек, не нужно. Я знаю множество семей, где мама готовит два ужина - один маленькому ребенку, а другой - остальным. Мол, он у нас не есть это, и это, и это. Откуда такая уверенность? А вы пробовали ему дать это хотя бы попробовать? Почему вы заранее решили, что оливки и маринованные артишоки - не для детей? Пусть ребенок попробует, а там уже решает, есть ему их или нет. Лично мой сын уже в 6 месяцев обожал оливки. Причем, чем более насыщенный вкус они имели, тем больше они ему нравились. Так что сэкономьте время и силы - готовьте то, что обычно. Помнится, мне мой муж как-то сказал, что я готовлю недетскую еду. На вопрос о том, что же это за "детская" еда такая, он мне ответил: "Ну, макароны, картошка и рис". Я честно ответила, что не собираюсь следующие 17 лет питаться макаронами, картошкой и рисом на ужин только потому, что у меня есть дети. Идея прижилась, потому что ему (мужу), видимо, тоже так питаться не хотелось, и готовить для детей ему хотелось еще меньше. А я делать это отказалась. И ни разу не пожалела об этом решении.

2 Совет 2: Будьте последовательными - "нет" означает "нет" Если вы вводите какое-то правило, то придерживайтесь его и не меняйте решения на полпути. Например, если вы пообещали десерт только тем, кто съел свой ужин (весь или оговоренную порцию), то ни в коем случае не давайте слабину. Если ребенок так и не съел оговоренный объем еды, значит никакого десерта. И пусть он потом обижается только на себя, если его старшей сестре дали фрукты, а ему - нет. Обидно? Безусловно! Но таковы условия игры. Если же вы будете каждый вечер грозить отсутствием десерта, но потом по доброте душевной все таки предложите его ребенку, то он быстренько смекнет, что отныне ему можно вообще не есть ужин, если тот ему не по душе. Ведь потом все равно будет десерт! А какой дурак будет есть салат, если можно сразу же приступать к фруктам или вообще к конфетам? Поставили условие - придерживайтесь его, иначе вы не только не приучите ребенка к нормальной еде, но еще и потеряете его уважение.

3 Совет 3: Будьте примером Глупо вещать детям о правильном питании, поедая гамбургер и запивая его колой. Дети делают не то, что мы им говорим, а то, что делают их родители. Недавно я ругалась на дочь за то, что у нее в комнате вся одежда валяется как зря, на что она мне резонно заявила: "Мама, да у тебя в комнате все точно также". И она была права…Сказать мне было нечего. Поэтому приучая ребенка к правильному питанию, начните прежде всего с себя. Взгляните трезво на свои привычки в еде. Для этого я рекомендую записывать 5 - 7 дней, включая выходные, все то, что вы едите и пьете. Многих это отрезвляет и заставляет по новому посмотреть на свое питание. Обычно перед своими консультациями по питанию я высылаю людям такие схемы для заполнения, и знаете что? Большинство удивляется и около 80 % говорят при встрече: "На самом деле я питаюсь не совсем так. Тут просто были гости (праздники, выходные, отпуск, день рождения, много работы…" - нужное подчеркнуть. Но, дорогие мои! Не бывает стандартной жизни в принципе. Поэтому правильное питание не случается только в те дни, когда все идет без помех. Ведь помехи, это и есть та самая жизнь. Поэтому попробуйте питаться правильнее каждый день. Как это сделать с наименьшими потерями времени я уже писала тут.

4 Совет 4: никаких сладостей в будни Да, именно так. Смысл тут в том, чтобы сладости действительно доставляли радость. А когда радость становится обыденностью, то это уже и не радость вовсе. Многие ежедневно дают своим детям конфеты и печенье, мол, для работы мозга нужно сладкое. Во-первых, это не так, потому что мозгу нужна глюкоза, а не именно сладкое. Глюкозу мы в состоянии получить из самой обычной еды. Во-вторых, поедая сладкое, у детей не остается "места" для нормальной еды. Сладкое действительно перебивает аппетит. Поэтому оставьте лакомства для выходных.

5 Совет 5: Из напитков – только вода Молоко, соки, морсы и компоты - это уже еда, а не напитки для утоления жажды. Помню, мне написала женщина, которая не знала, как накормить ребенка нормальной едой. Как выяснилось, он выпивал около 2 литров молока в день. И это в свои то 2 с небольшим года! При этом, в прикуску ему давали "полезное" цельнозерновое печенье. "Ведь там клетчатка и нет сахара", сказала мне эта дама. Хитрые производители пользуются нашим незнанием: за названием "без сахара" часто скрываются вовсе небезобидные сахарозаменители или фруктоза. Поэтому полезность такого продукта стремиться к нулю. Кончено, можно давать детям и сок, и компот, и морс (обращайте внимание, чтобы они был без консервантов и добавленного сахара). Но помните, что это уже еда, которая занимает место более полезных продуктов. Лично я даю детям по маленькому стакану сока по будням за завтраком, а в выходные мы пьем овощные смузи с добавлением ягод и фруктов.

6 Совет 6: выработайте режим питания и придерживайтесь его Детям намного проще живется, когда они точно знают, что, когда и как произойдет в их жизни. Ритуалы и режим прибавляют им уверенности и делают их жизнь более понятной. Когда они четко знают, что на завтрак у них есть такие-то варианты по будням, а такие по выходным, что на ужин у них горячая еда, а после нее - фрукты и по выходным - мороженое, то это всем экономит время и нервы. Дети не будут испытывать ваше терпение и выпрашивать со слезами конфеты в среду. Вместо этого они будут с радостью уплетать бананы и орехи на десерт, спокойно ожидая пятницы, когда наконец-то дадут мороженое. Они не будут просить у вас дать им газировку за ужином, зная, что это разрешено только по праздникам и при походах в ресторан. Предполагаю, что это звучит жестоко - столько лишений и правил. Я ни раз выслушивала от своих же родных о том, что я слишком строгая мать и "никто еще не умер от сладкого". Но самое главное, что мои дети не считают себя обделенными, и при этом бодры и здоровы. Из этого вытекает…

7 Совет 7: это ваш ребенок - значит вам и решать (а не свекрови или окружающим) Общество часто считает своим долгом вмешаться в процесс воспитания детей. Вот увидите, как только вы решите пойти ему наперекор, и например, перестанете давать детям молоко, то вы обязательно услышите об этом мнение окружающих, и не одно. Окружение вообще обожает совать нос в дела других. Уж такова, видимо, природа человеческая. И ваша родня тут будет впереди планеты всей, я вам гарантирую. Я советую в вежливой форме объяснить им, почему вы делаете именно так. Скорее всего, вас поймут не все и не все поддержат. Но это уже не ваша проблема. Я услышала много о том, что мои дети - подопытные кролики, что я лишаю их детства (читай конфет и газировки), что они у меня неправильно питаются и недополучают кальций (из-за отсутствия в их рационе молочной продукции)… Да много всего! Но результат налицо: на каждом семейном празднике все с умилением смотрят на моих любимых деток, которые с удовольствием поедают бабушкин суп из цветной капусты. И кончено же, бонус в виде отсутствия больничных из-за болезни детей. Они у меня на самом деле не болеют. Я иногда даже начинаю беспокоиться, достаточно ли задействована их иммунная система, и есть ли ей на чем тренироваться… Так что, если уж вы что-то решите, не обращайте внимания на косые взгляды. Ваши решения не обязаны всем нравиться, да это и невозможно. Если же вам абсолютно хочется понимания, то просто скажите, что у вашего ребенка на эти продукты аллергия. Болезни уважают больше профилактики здоровья, поэтому такая отговорка работает безукоризненно. Проверено.

8 Совет 8: договоритесь с родными, которые помогают вам с детьми Если ваши дети часто проводят время у бабушек-дедушек-тетушек, то обозначьте правила игры. Если вы решили, что ваш ребенок не употребляет молочные продукты или Колу, но при этом дом, куда они направляются имеет именно эти традиции питания, то деликатно сообщите, что вот этого предлагать детям не надо. Например, сестра моего мужа – настоящая Кола-манка, и все в ее семье, включая детей, пьют этот напиток литрами. Отдавая ей изредка детей на пару часов, я прошу ее в это время не предлагать им Колу. Самое интересное, что ко мне всё же прислушиваются. Все привыкли, что я немного того в плане здорового питания и больше не удивляются и не спорят.

9 Совет 9: без паники Старайтесь все же не перегибать палку по запретам. Это достаточно тонкая грань, и я, наверное, не сумею объяснить в рамках двух абзацев, как именно это сделать. Но попытаюсь объяснить не примерах. Если мои дети идут на пару часов к сестре мужа, где повсюду лежат синтетические конфеты, то я выбираю из двух зол большее (Колу), и говорю только о запрете на нее. Ничего страшного ведь не произойдет, если они поедят немного вредных сладостей? Тем более, что с непривычки их вкус не кажется моим детям таким уж восхитительным, и много они все равно не съедают. То же самое с детскими днями рождения. Я не в праве решать, что подадут родители другого ребенка на празднике. В 99 % это что-то ну совсем нездоровое (родители почему то в большинстве своем уверены, что дети любят все только самое вредное). Я не хочу делать из своей дочери особенную девочку со странными родителями, которые, приводя ее в незнакомых дом, оглашают список того, что ей нельзя. А она, в свою очередь, не будет ощущать себя белой вороной. Дополнительный бонус: она знает, что в принципе ей можно всё. Но не всегда. Этот же принцип исключает появление "запретного плода", который так сладок.

10 Совет 10: Объясняйте Дети - очень умные существа. Даже в 2 года с ними можно разговаривать, как со взрослыми и все им объяснять. Я всегда подробно рассказываю моим детям, почему именно полезно есть овощи (чтобы получать витамины и не болеть), почему нельзя колу (будешь сам болеть и живот тоже) и почему много сладкого - вредно (будут плохие зубы и можно стать толстым). Старшей я объясняю все еще подробнее. Например, что если у нее долго не заживает царапина, то надо есть много продуктов с витамином С и даю список с примерами. Рассказываю ей про рыбу и омега-з, про возможности мозга и про то, что ему надо для нормальной работы и т.п. Кончено, у меня есть множество знаний на эту тему. Но я думаю, что если вы сами интересуетесь правильным питанием, то вас не затруднит разъяснить, что хорошо, а что плохо. Скорее всего, именно эти разъяснения помогут вашему ребенку выбрать в ресторане воду вместо газировки, даже при отсутствии запретов с вашей стороны.

11 Совет 11: договоритесь с ребенком о том, что он будет пробовать всю еду Чтобы привыкнуть к новому вкусу, нам надо в среднем попробовать еду 10 раз. Именно поэтому договоритесь о том, что ребенок должен попробовать всё на тарелке. Если ему уж очень не понравится еда, то разрешается выплюнуть аккуратно все это в салфетку. Так вы оставите ребенку право выбора, и ему не придется давиться совсем уж чем-то ненавистным. Но зато он попробует что-то новое, а потом, глядишь, со временем и привыкнет ко всем этим "взрослым" продуктам типа брокколи и мидий. Именно так я приучила детей к овощным смузи, хотя вначале я не могла в них даже добавить и шепотку шпината, как от напитка сразу же отказывались. Сейчас же половина состава - это зелень, и дети пьют это с огромным удовольствием.

12 Совет 12: ребенок должен садиться за стол голодным Если вы весь день давали ему то фрукты, то орешки, то печенье с молоком, то потом не удивляйтесь, если за ужином он ничего не будет есть. Степень привередливости за столом прямо пропорциональна степени голода. Если вы не можете вынести нытье голодного ребенка, например, в 17 - 00, то дайте ему что-то действительно полезное: овощи, нарезанные соломкой, орехи. Если ребенок действительно голоден, то он с удовольствием съест почти всё предложенное в такой "волчий час". А если он потом не будет есть ужин, то ничего страшного, ведь он сполна получил необходимые питательные вещества в перекус.