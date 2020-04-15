Раннее развитие: как помочь ребенку легко выучить цвета

1 Цветные пары рисунков Изучение цвета при этой технике предполагает пары для цветов. Ребенок должен найти два одинаковых цвета и соединить их вместе. Для этого Вам понадобится цветной картон, ножницы и клей. Прежде чем вырезать фигуры, выбирайте формы исходя из предпочтений малыша. Так ему будет намного интереснее заниматься этим упражнением. Например, для девочки это могут быть одежда для куклы или чашки с блюдцами. Ну а мальчикам понравятся больше машины и паровозы. Вместо колес Вы можете взять пуговицы или цветные крышки. Начните с основных четырех цветов, которые легко запоминаются: желтый, синий, зеленый и красный. Если малыш справляется с этим количеством цветов, то постепенно добавляйте новые цвета!

2 Сортеры Это странное название предполагает, что ребенок будет собирать несколько мелких предметов в один большой согласно цвету. Идей для той игры множество, выбирайте любой вариант! Ребенок любит шить или стирать, тогда предложите ему собрать пуговицы или постирать одежду для куклы. Любимая игра конструктор и палочки, это тоже можно применить к изучению цветов. Как только ребенок освоит эту технику, то можно ее немного усложнить. Сделайте маленькие предметы разного размера или поменяйте направление отверстия, куда необходимо "опускать" цвет.

3 Активные игры У Вас очень активный ребенок? Используйте подвижные игры для запоминания цветов. Очень интересно детям играть в цветной твистер. Для этого можно разбросать на полу разноцветные круги или приобрести уже готовую игру. Но правила немного меняем. Давайте ребенку простые задания, например бабочка, полетела и села на желтый цветок. Ребенок должен показать, как бабочка порхает крылышками до своего цветка и выбирает именно желтый цвет. Или как прыгает лягушка на зеленое болото. У вас мало места в комнате? Тогда сделайте настольный твистер. А любимая игрушка будет искать нужный цвет. Ваше "чадо" обожает воздушные шары? Прекрасно. Надуйте несколько воздушных шаров разного цвета и подкидывайте сразу все. Ребенку предложите поймать шарик определенного цвета. Или сделайте цветной дартс. Для этого способа надуйте много маленьких шаров по несколько штук одного цвета. Прикрепите их на поверхность или к полу и попросите ребенка лопнуть все только желтые шарики, затем только красные и т д.

4 Сладкая игра Если детей привлекает только еда, то выучить цвета можно по фруктам или овощам, которые так нравится малышу. Нарежьте еду разных цветов на несколько долек. Съешьте с ребенком сначала все кусочки зеленого огурца, потом красные помидоры или желтые мандарины и т д. Или сделайте полезное блюдо - фрукты с йогуртом и повторите свою просьбу по поеданию только одного цвета. Но и так любимые детьми драже "М&М" тоже можно использовать. Рассыпьте сразу всю пачку на салфетку и собирайте с детьми конфеты одного цвета. А потом можно их все скушать или сразу полакомиться!