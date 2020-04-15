Раннее развитие: как помочь ребенку легко выучить цвета

Цветные пары рисунков
Изучение цвета при этой технике предполагает пары для цветов. Ребенок должен найти два одинаковых цвета и соединить их вместе.
Для этого Вам понадобится цветной картон, ножницы и клей. Прежде чем вырезать фигуры, выбирайте формы исходя из предпочтений малыша. Так ему будет намного интереснее заниматься этим упражнением. Например, для девочки это могут быть одежда для куклы или чашки с блюдцами.
Ну а мальчикам понравятся больше машины и паровозы. Вместо колес Вы можете взять пуговицы или цветные крышки. Начните с основных четырех цветов, которые легко запоминаются: желтый, синий, зеленый и красный. Если малыш справляется с этим количеством цветов, то постепенно добавляйте новые цвета!
Сортеры
Это странное название предполагает, что ребенок будет собирать несколько мелких предметов в один большой согласно цвету. Идей для той игры множество, выбирайте любой вариант! Ребенок любит шить или стирать, тогда предложите ему собрать пуговицы или постирать одежду для куклы.
Любимая игра конструктор и палочки, это тоже можно применить к изучению цветов. Как только ребенок освоит эту технику, то можно ее немного усложнить. Сделайте маленькие предметы разного размера или поменяйте направление отверстия, куда необходимо "опускать" цвет.
Активные игры
У Вас очень активный ребенок? Используйте подвижные игры для запоминания цветов. Очень интересно детям играть в цветной твистер. Для этого можно разбросать на полу разноцветные круги или приобрести уже готовую игру. Но правила немного меняем.
Давайте ребенку простые задания, например бабочка, полетела и села на желтый цветок. Ребенок должен показать, как бабочка порхает крылышками до своего цветка и выбирает именно желтый цвет. Или как прыгает лягушка на зеленое болото.
У вас мало места в комнате? Тогда сделайте настольный твистер. А любимая игрушка будет искать нужный цвет. Ваше "чадо" обожает воздушные шары? Прекрасно. Надуйте несколько воздушных шаров разного цвета и подкидывайте сразу все. Ребенку предложите поймать шарик определенного цвета.
Или сделайте цветной дартс. Для этого способа надуйте много маленьких шаров по несколько штук одного цвета. Прикрепите их на поверхность или к полу и попросите ребенка лопнуть все только желтые шарики, затем только красные и т д.
Сладкая игра
Если детей привлекает только еда, то выучить цвета можно по фруктам или овощам, которые так нравится малышу. Нарежьте еду разных цветов на несколько долек. Съешьте с ребенком сначала все кусочки зеленого огурца, потом красные помидоры или желтые мандарины и т д.
Или сделайте полезное блюдо - фрукты с йогуртом и повторите свою просьбу по поеданию только одного цвета. Но и так любимые детьми драже "М&М" тоже можно использовать. Рассыпьте сразу всю пачку на салфетку и собирайте с детьми конфеты одного цвета. А потом можно их все скушать или сразу полакомиться!
Фигуры и домино
Если дети любят играть с палочками, то можно используйте и этот интерес ребенка. Окрасьте спички и коробки от них в разные цвета. Составляйте фигуры из спичек одного цвета, а потом складывайте их в соответствующие коробки.
Если у Вас осталось много палочек от мороженного, то можно играть ими в домино. Только края каждой палочки раскрасьте в разные цвета, а потом соединяйте одинаковые. Вот такими способами можно легко узнать с детьми все цвета радуги и при этом играть, а не учиться!