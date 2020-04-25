Как стать авторитетом для собственных детей?

1 Не обманывайте ребенка, ибо когда он поймет, что мелкой ложью родители облегчают себе жизнь, он перестанет им верить. Старайтесь быть честной мамой даже в мелочах. Так как то, что кажется мелочью для вас, для ребенка может быть очень важным.

2 Не пугайте ребенка папой. Не говорите ему что-то вроде "Вот придет отец, я расскажу, как ты себя вел". Ребенок быстро сообразит, что пока папы дома нет, можно вести себя как угодно, и вообще перестанет вас слушаться.

3 Наказывайте ребенка только тогда, когда уверены на 100%, что он заслужил это наказание. Если вы накажете его незаслуженно, он может закрыться и затаить обиду на долгое время.

4 Не меняйте своих решений сиюминутно. Если по каким-то причинам вы запретили ребенку смотреть телевизор, не идите на поводу у его слез и уговоров. Если ребенок рыдает и просит вас купить ему новую игрушку, не покупайте именно в этот момент, иначе он поймет, что слезы – отличный способ достичь желаемого. Будьте человеком своего слова.