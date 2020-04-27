Слинг: как правильно носить ребенка и получать от этого удовольствие

1 Инструкции по ношению в разных положениях Существует несколько способов ношения слинга, и каждый из них прост и, главное, безопасен для детей. В зависимости от того, сколько месяцев или лет ребёнку, нужно выбирать правильный вариант его размещения в слинге. В нём кроха может и спать, и бодрствовать. А главное, в нем можно носить и новорождённого малыша, и трёхлетнего непоседу.

2 Как носить вертикально на животе Для начала стоит определиться, на каком плече удобнее носить слинг. Но лучше всего - чередовать их. Надев слинг с кольцами на плечо, которые впоследствии окажутся на уровне ключицы, берём кроху на руки и начинаем расправлять слинг на его спине. Получается примерно так: верхний край проходит над лопатками, а нижний - под коленочками. Далее нужно посадить ребёнка на свой живот и убедиться, что нижний край слинга находится под коленочками крохи и слегка заворачивается наверх, а верхний край проходит над плечиками. Такое положение называется "Лягушка". Оно позволяет крохе прижиматься к материнской груди. Затем нужно подтянуть слинг таким образом, чтобы ребёнок находился на уровне материнской талии. После этого регулируем бортики внизу и сверху по очереди. Верхним краем нужно подтянуть плечики ребёнка к себе. Правильное положение малыша в этой позе таково: ноги симметрично "выглядывают" из слинга, нижний борт ткани находится под коленочками, а сам малыш сидит так, что уровень коленок немного выше попки.

3 Горизонтальное положение "Колыбелька" Надеваем слинг как обычно и расправляем ткань. Внутренняя часть ткани располагается вдоль талии мамы, а её край загнут вверх. Взяв ребёнка на руки, аккуратно протягиваем его ножки под ткань. Растягиваем слинг на спинке таким образом: верхний край находится на уровне лопаток, а нижний - под коленочками. Затем нужно положить малыша на бок, при этом его ножки находятся в стороне колечек, а головка - в противоположной стороне. Её не рекомендуется слишком глубоко укутывать в слинг, лучше всего положить её на самый край ткани. Затем отводим руку малыша подмышку маме и поправляем слинг таким образом, чтобы головка крохи находилась на уровне материнской груди. Нижним краем подтягиваем кверху ножки, попку и спину ребёнка. Главное, убедиться в надёжном расположении ребёнка в устройстве: нижний борт располагается над ступнями, а попка – в глубоком "кармашке" слинга. Борт слинга, находящийся внутри, должен быть подтянут выше. Кстати, подушечка должна находиться ближе к плечу, чтобы не было давления на шею.

4 Положение на бедре Надеваем на плечо слинг и расправляем ткань. Нижний борт должен доходить до уровня бедра. Взяв малыша на руки, аккуратно протягиваем его ножки под ткань. Растягиваем слинг по спине следующим образом: верхний край закрывает лопатки, а нижний находится прямо под коленочками. Затем усаживаем ребёнка на своё бедро, нижний борт слинга при этом проходит над ступнями, а попа находится в глубоком "кармашке". Верхний край не должен располагаться выше плечиков ребёнка. Далее подтягиваем слинг до уровня талии за хвост и регулируем нижний и верхний края. Если всё выполнено верно, то плечики малыша будут плотно прилегать к маминой груди. Из этого положения ребёнка легко можно переложить в положение «Колыбелька». Для этого нужно просто ослабить слинг, переложить ребёнка на бочок и отрегулировать положение, подтянув бортики.

5 Какие распространенные ошибки в ношении слинга Некоторые мамы отказываются пользоваться слингом, попробовав поносить в нём малыша буквально пару раз. Одни говорят, что малыш не желает в нём сидеть, а другие никак не могут правильно усадить в него своего кроху. Отчего возникают эти сложности, и какие ошибки в ношении слинга с кольцами являются самыми распространёнными? Для начала попробуем выяснить причины. Их может быть несколько: неудобный слинг. Он может не подходить по размеру маме малыша, плохо регулироваться; отсутствие практики. Многие мамы впервые пользуются слингом и, несмотря на подробные инструкции с фотографиями, всё равно не знают, как завязывать его и не могут посадить или положить ребёнка в нужное положение; "неправильная" детская одежда. В ползунках или в комбинезонах с закрытыми следочками очень сложно посадить кроху в слинг. Лучше надеть малышу обычные штанишки и носочки; страх или волнение мамы. Многие мамы очень волнуются и даже боятся при первом использовании слинга: им кажется, что малышу некомфортно, они боятся причинить ему боль или уронить. Эти страхи передаются ребёнку, и он начинает вести себя крайне беспокойно. Поэтому посадить его в слинг становится трудной задачей. Итак, как пользоваться слингом правильно и не допускать ошибок? Рассмотрим самые популярные ошибки и способы их устранения в зависимости от положения ребёнка.

6 "Колыбелька" При правильном расположении ребёнка его головка находится на уровне материнской груди, а ножки ниже коленок "выглядывают" из слинга. Ребёнок может находиться как в горизонтальном положении, так и в положении, когда головка располагается немного выше ног. Ошибки: Ребёнок находится ниже груди матери и его неудобно транспортировать. Исправить это положение можно, подтянув верхний и нижний края слинга. Слинг не поддерживает голову ребёнка. Для того чтобы растянуть ткань под головкой малыша, нужно подтянуть верхний борт. Голова находится ниже ножек, отчего маме сложно кормить ребёнка. Чтобы новорождённому было комфортно, нужно сначала подтягивать верхний борт слинга, а затем ослаблять нижний.

7 "Прижимая к груди" В этом положении ребёнок сидит в позе "лягушка", нижний бортик ткани находится под его коленками, а туловище плотно прижато к маминой груди и животу. Ошибки: У ребёнка не разведены в разные стороны ножки, и из-за этого он "выпадает" из слинга. Чтобы вернуть кроху в правильное положение, нужно развести его ножки в стороны. При этом нижний край слинга обязательно должен проходить ниже коленок. Спинка поддерживается неплотно, и малютка постоянно отклоняется назад. Исправить положение можно, подтянув верхний край слинга. Плечики малыша должны плотно прижиматься к маминой груди. Неправильное положение лямки. Чтобы слинг с кольцами не давил на шею, и носить ребёнка было удобно, можно часть материала растянуть на плече и переложить подушку как можно дальше от шеи.