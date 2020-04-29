Развитие чувства юмора у детей

1 Природа чувства юмора По поводу самой трактовки понятия "чувство юмора" у психологов нет единого мнения. Большинство авторов признают, что чувство юмора включает в себя единство мотивации, смыслов, психологических и интеллектуальных характеристик. Чувство юмора основано на природе несоответствия.Несоответствие — это ключевой фактор, определяющий юмористический характер явления. Все забавное нелепо, удивительно, своеобразно, необычно или не соответствует тому, что мы обычно ожидаем.

2 Зачем развивать чувство юмора у детей Чувство юмора имеет огромное значение как для взрослого человека, так и для ребенка. Оно выполняет три типа функций: • эмоциональные, • социальные, • интеллектуальные Эмоциональные функции юмора. Чувство юмора — это инструмент, который помогает ребенку видеть вещи с различных сторон, находить положительные моменты в трудных ситуациях, быть непосредственным, применять нетрадиционные подходы и идеи, смотреть вглубь вещей, наслаждаться и принимать участие в игре. Детский юмор выполняет и ряд социальных функций. Дети, которые шутят чаще сверстников, активно участвуют в общественной жизни, по мнению окружающих, являются более общительными. Юмор создает непринужденную среду для общения. Трудно недолюбливать того, кто заставляет вас улыбаться! Дети с развитым чувством юмора чаще занимают лидерские позиции в коллективе сверстников. Интеллектуальные функции. Развивая чувство юмора, дети могут контролировать свое настроение и эмоции. Кроме того, оно помогает утвердить самооценку, поскольку по ответной реакции на их шутки дети могут понять, как к ним относятся окружающие. Юмор, с одной стороны, зависит от развития когнитивных навыков, а с другой — помогает развивать интеллект, воображение, творческое мышление.

3 Четыре этапа развития чувства юмора у детей-дошкольников Для того чтобы развивать чувство юмора, нужно уметь не только своевременно его применять. Нужно понимать детский юмор, что порой бывает нелегко. Известный специалист по возрастной психологии П. Макги предположил наличие нескольких стадий развития юмора у детей, которые способствуют общим тенденциям когнитивного развития. • Первый этап начинается с 1,5 лет и называется "несоответствующие действия по отношению к объектам". Дети начинают играть, воображая себя кем-то и придавая предметам вокруг себя новые, несвойственные им функции. Например, ребенок может приложить к уху лист и начать говорить в него, как в телефон. Важно, чтобы ребенок понимал "неадекватность" собственных действий. Само обучение же чувству юмора состоит в том, что ребенок постепенно замечает реакцию смеха окружающих его взрослых на свои действия.Позже они намеренно повторяют такие действия несоответствия, чтобы насмешить окружающих. • Второй этап начинается с 2 лет и подразумевает понимание несоответствия названия объектов и событий. Сейчас малыш забавляется тем, что называет собаку кошкой, ногу рукой, а ухо носом.Юмор возможен при условии, что дети знают и умеют употреблять слова и названия правильно. Чувство юмора будет развиваться вместе с развитием речи. • Третий этап наступает у большинства детей старше 3 лет. Мы можем назвать его этапом "концептуального несоответствия". Юмор связан со способностью выделять ключевые признаки объектов и группировать по нескольким признакам. Смешным может оказаться кукарекающий кот с павлиньим хвостом.Чувство юмора будет развиваться вместе с развитием математического мышления. • Четвертый этап характерен для детей старше 7 лет. Происходит серьезный скачок в развитии мышления, и юмор принимает сложные формы. Он основан на понимании двойственности, каламбуров, игре слов.Чувство юмора развивается с развитием когнитивных навыков, воображения, коммуникации с другими людьми, речи.

4 Принципы развития чувства юмора у детей Специалисты рекомендуют сделать юмор общесемейным. Для этого необходимо обмениваться шутками со всей семьей — это поможет ребенку понять социальную природу юмора и быть более ответственным в его выражении. Родители должны подавать пример детям и не использовать (по крайней мере, в их присутствии) агрессивный юмор. • Первый и главный принцип — это развитие эмоционального интеллекта. В дошкольном возрасте он развивается в условиях близких, доверительных и добрых отношений в семье. • Взрослым самим нужно чаще находиться в хорошем настроении, позитивно воспринимать реальность и шутить — над собой, вместе с ребенком, вместе с друзьями. • Развитие когнитивных навыков: восприятие, память, внимание, воображение. • Развитие математического мышления: умение строить причинно-следственные связи, логика, пространственное мышление, критическое мышление и так далее. • Развитие речи: разговаривать с ребенком, обсуждать разные темы, читать интересные книги, истории. • Играть в игры на развитие чувства юмора.