Ловушка бедности: ошибки родителей, из-за которых дети вырастают бедными

Вы требуете от ребенка определиться с профессией на всю жизнь
Хотя сейчас такой подход уже потерял актуальность.
Многие зарабатывают в профессиях, которых еще не существовало лет десять назад. Когда ребенок вырастет, перечень профессий на рынке труда расширится.
Вы не позволяете ребенку быть неидеальным
В попытках угодить родителям, получая новые порции критики, ребенок теряет веру в себя и даже во взрослой жизни сталкивается с комплексами.
Зачем пробовать, если все равно ничего не получится?
Вы не учите его отказывать
А во взрослой жизни умение говорить "нет" необходимо для успешной карьеры.
Вы ориентируете ребенка на общественное мнение
Как можно достичь чего-то и стать новатором, ориентируясь на мнение масс? Ведь мы знаем много примеров, когда умных и талантливых людей не понимали, и лишь через несколько лет, а иногда и через десятилетия, общественность признавала их заслуги.
Вы не помогаете ребенку добывать информацию вне школы
Детям сложно определиться со своим будущим, поскольку о существовании многих профессий они просто не знают.
Походы в музеи, галереи, даже в кино помогут ему узнать больше о мире и, возможно, найти свое место в нем, определиться с любимым занятием.