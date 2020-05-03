Ловушка бедности: ошибки родителей, из-за которых дети вырастают бедными

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Вы требуете от ребенка определиться с профессией на всю жизнь

Хотя сейчас такой подход уже потерял актуальность.

Многие зарабатывают в профессиях, которых еще не существовало лет десять назад. Когда ребенок вырастет, перечень профессий на рынке труда расширится.