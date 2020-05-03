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Ловушка бедности: ошибки родителей, из-за которых дети вырастают бедными

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Ловушка бедности: ошибки родителей, из-за которых дети вырастают бедными
13:10 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Как воспитывать ребенка, чтобы он стал состоятельным и финансово независимым человеком?

  • 1

     Вы требуете от ребенка определиться с профессией на всю жизнь

    Хотя сейчас такой подход уже потерял актуальность.

    Многие зарабатывают в профессиях, которых еще не существовало лет десять назад. Когда ребенок вырастет, перечень профессий на рынке труда расширится.

  • 2

    Вы не позволяете ребенку быть неидеальным

    В попытках угодить родителям, получая новые порции критики, ребенок теряет веру в себя и даже во взрослой жизни сталкивается с комплексами.

    Зачем пробовать, если все равно ничего не получится?

  • 3

    Вы не учите его отказывать

    А во взрослой жизни умение говорить "нет" необходимо для успешной карьеры.

  • 4

    Вы ориентируете ребенка на общественное мнение

    Как можно достичь чего-то и стать новатором, ориентируясь на мнение масс? Ведь мы знаем много примеров, когда умных и талантливых людей не понимали, и лишь через несколько лет, а иногда и через десятилетия, общественность признавала их заслуги.

  • 5

    Вы не помогаете ребенку добывать информацию вне школы

    Детям сложно определиться со своим будущим, поскольку о существовании многих профессий они просто не знают.

    Походы в музеи, галереи, даже в кино помогут ему узнать больше о мире и, возможно, найти свое место в нем, определиться с любимым занятием.

Почему не стоит устанавливать телевизор в детской

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Дети, Бедность, Воспитание детей, Мама и ребенок, Ошибки в воспитании детей, Беднота, Почему дети становятся бедными.
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