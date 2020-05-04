Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
Кабмин продлевает карантин, но ограничения ослабятся
Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина
Зеленский: На этой неделе начинаем подготовку к выходу из карантина
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Украинка вошла в список рекордсменок женского тенниса
Маша Ефросинина раскрыла неожиданные подробности отношений с мужем
Маша Ефросинина раскрыла подробности отношений с мужем

Как понять, почему дети ведут себя странно - объяснения в иллюстрациях

Смотрите фото (7)
Как понять, почему дети ведут себя странно - объяснения в иллюстрациях
15:21 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: fullpicture.ru

Мы хотим объяснить вам кое-что из этого странного поведения. И не волнуйтесь, это не только ваш ребенок - многие дети делают это.

  • 1

    Иногда кажется, что у детей возникает соблазн съесть самые отвратительные угощения, такие как грязь или козявку, которую им удалось выкопать из носа. Взрослым это и многое другое, что делают дети, может показаться странным и необъяснимым. Например, вы можете задаться вопросом, почему ваш ребенок колотит головой по кроватке перед сном. Но на самом деле есть причина, по которой дети делают такие вещи.

    Постоянно снимать с себя одежду.

    Дети не стыдятся, когда они голые. Поэтому для них не проблема снимать одежду в любое время и в любом месте - даже в общественных местах. Они могут сделать это, потому что их одежда неудобна или они чувствуют, что им жарко. Другая причина, по которой они могут раздеться, заключается в том, что они только что научились делать это самостоятельно, поэтому это новый навык, который заставляет их чувствовать себя более независимыми.

  • 2

    Пить воду в ванне.

    Дети могут не понимать, что вода в ванной отличается от питьевой воды. А поскольку дети играют во время купания, вода является ее частью, поэтому они могут решить, что пить ее весело.

  • 3

    Стучать головой.

    Некоторые дети стучат головами по перилам, подушкам или матрасам своей кроватки, когда они засыпают или среди ночи. Около 15% детей делают это. И хотя некоторые считают это расстройством, другие считают, что это тип самоуспокоения, например сосание большого пальца. В любом случае, он обычно безвреден и проходит сам по себе, поэтому никакого лечения не требуется.

  • 4

    Поедание странных вещей.

    Дети могут есть практически все - от козявок до насекомых и грязи. Они хотят исследовать новые вещи и что может быть лучше, чем использовать ваши вкусовые рецепторы?

  • 5

    Тянуть за волосы.

    Дети до 2 лет могут крутить или тянуть себя за волосы, чтобы успокоиться. Они могут также сделать это, потому что им скучно. К 3 годам они учатся замечать, как их родители реагируют на это, и это может стать частью поведения, требующего внимания. У детей старшего возраста выдергивание волос также может быть признаком СДВГ.

  • 6

    Желание читать одну и ту же книгу снова и снова.

    Прослушивание истории, которую они уже знают, может помочь детям почувствовать контроль. И этот контроль дает им чувство комфорта. Они знают, что их родители прочтут им книгу перед сном, и они знают, как идет история, чтобы они могли расслабиться и уснуть.

Как воспитать ребенка, чтобы он не сел Вам на шею

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Дети, Ребенок, Советы, Родители, Поведение, Иллюстрации.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве перекроют еще один путепровод
02 Как правильно пить воду: главные советы экспертов
03 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
04 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
05 Проклов день: приметы и обряды на 4 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
COVID-19 в Киеве: в столице растет чисто нуждающихся в госпитализации
Минздрав: Регионы с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на &quot;адаптивный карантин&quot;
Регионы с высокой заболеваемостью пойдут на "адаптивный карантин"
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 мая
Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями
Знаки Зодиака, которые никогда не станут друзьями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь