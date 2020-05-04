Как понять, почему дети ведут себя странно - объяснения в иллюстрациях

Иногда кажется, что у детей возникает соблазн съесть самые отвратительные угощения, такие как грязь или козявку, которую им удалось выкопать из носа. Взрослым это и многое другое, что делают дети, может показаться странным и необъяснимым. Например, вы можете задаться вопросом, почему ваш ребенок колотит головой по кроватке перед сном. Но на самом деле есть причина, по которой дети делают такие вещи.
Постоянно снимать с себя одежду.
Дети не стыдятся, когда они голые. Поэтому для них не проблема снимать одежду в любое время и в любом месте - даже в общественных местах. Они могут сделать это, потому что их одежда неудобна или они чувствуют, что им жарко. Другая причина, по которой они могут раздеться, заключается в том, что они только что научились делать это самостоятельно, поэтому это новый навык, который заставляет их чувствовать себя более независимыми.
Пить воду в ванне.
Дети могут не понимать, что вода в ванной отличается от питьевой воды. А поскольку дети играют во время купания, вода является ее частью, поэтому они могут решить, что пить ее весело.
Стучать головой.
Некоторые дети стучат головами по перилам, подушкам или матрасам своей кроватки, когда они засыпают или среди ночи. Около 15% детей делают это. И хотя некоторые считают это расстройством, другие считают, что это тип самоуспокоения, например сосание большого пальца. В любом случае, он обычно безвреден и проходит сам по себе, поэтому никакого лечения не требуется.
Поедание странных вещей.
Дети могут есть практически все - от козявок до насекомых и грязи. Они хотят исследовать новые вещи и что может быть лучше, чем использовать ваши вкусовые рецепторы?
Тянуть за волосы.
Дети до 2 лет могут крутить или тянуть себя за волосы, чтобы успокоиться. Они могут также сделать это, потому что им скучно. К 3 годам они учатся замечать, как их родители реагируют на это, и это может стать частью поведения, требующего внимания. У детей старшего возраста выдергивание волос также может быть признаком СДВГ.
Желание читать одну и ту же книгу снова и снова.
Прослушивание истории, которую они уже знают, может помочь детям почувствовать контроль. И этот контроль дает им чувство комфорта. Они знают, что их родители прочтут им книгу перед сном, и они знают, как идет история, чтобы они могли расслабиться и уснуть.