Как понять, почему дети ведут себя странно - объяснения в иллюстрациях

1 Иногда кажется, что у детей возникает соблазн съесть самые отвратительные угощения, такие как грязь или козявку, которую им удалось выкопать из носа. Взрослым это и многое другое, что делают дети, может показаться странным и необъяснимым. Например, вы можете задаться вопросом, почему ваш ребенок колотит головой по кроватке перед сном. Но на самом деле есть причина, по которой дети делают такие вещи. Постоянно снимать с себя одежду. Дети не стыдятся, когда они голые. Поэтому для них не проблема снимать одежду в любое время и в любом месте - даже в общественных местах. Они могут сделать это, потому что их одежда неудобна или они чувствуют, что им жарко. Другая причина, по которой они могут раздеться, заключается в том, что они только что научились делать это самостоятельно, поэтому это новый навык, который заставляет их чувствовать себя более независимыми.

2 Пить воду в ванне. Дети могут не понимать, что вода в ванной отличается от питьевой воды. А поскольку дети играют во время купания, вода является ее частью, поэтому они могут решить, что пить ее весело.

3 Стучать головой. Некоторые дети стучат головами по перилам, подушкам или матрасам своей кроватки, когда они засыпают или среди ночи. Около 15% детей делают это. И хотя некоторые считают это расстройством, другие считают, что это тип самоуспокоения, например сосание большого пальца. В любом случае, он обычно безвреден и проходит сам по себе, поэтому никакого лечения не требуется.

4 Поедание странных вещей. Дети могут есть практически все - от козявок до насекомых и грязи. Они хотят исследовать новые вещи и что может быть лучше, чем использовать ваши вкусовые рецепторы?

5 Тянуть за волосы. Дети до 2 лет могут крутить или тянуть себя за волосы, чтобы успокоиться. Они могут также сделать это, потому что им скучно. К 3 годам они учатся замечать, как их родители реагируют на это, и это может стать частью поведения, требующего внимания. У детей старшего возраста выдергивание волос также может быть признаком СДВГ.