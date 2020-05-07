Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Война и миф": в Украине ко Дню памяти и примирения запустили видепроект (Видео)
"Война и миф": в Украине ко Дню памяти и примирения запустили видепроект (Видео)
ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных
ООС: боевики снова нарушали "тишину", ранены двое военных
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии
YUNA-2020: названа новая дата музыкальной премии

Как музыка влияет на развитие ребенка

Как музыка влияет на развитие ребенка
17:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Названы особенности влияния музыки на развития ребенка в утробе матери.

Примерно на 21 неделе беременности дети начинают слышать. Слышат они в основном шум вашей крови, далекие удары сердца и бульканье и бурчанье пищеварительного тракта. Малыш слышит ваш голос, а в течение нескольких следующих недель научится его узнавать. Эксперименты с новорожденными показали, что они предпочитают голос матери.

Вероятно, вам доводилось читать о родителях, которые начинали обучать детей еще в утробе. Еще до рождения дети узнают интонационные рисунки речи. Если женщина начинает говорить на другом языке, ребенок иначе двигается.

Несомненно, дети запоминают что-то из того, что происходило с ними до рождения. Группе будущих мам предложили каждый день читать ребенку одну и ту же сказку. Когда дети родились, они гораздо внимательнее прислушивались, к этой сказке, чем к другим. Выходит, они помнили, что до рождения слышали именно ее. Вот ведь умнички! Но имейте в виду, что ваш ребенок получает достаточно стимуляции, чтобы познакомиться с миром, в котором вы живете. Дополнительные лекции через наушники ему ни к чему.

Курение во время беременности: чем это чревато для будущего ребенка

Конечно, если вам нравится классическая музыка, слушайте ее как можно чаще и ходите на концерты. А хотите - слушайте рок или оперные арии. Скорее всего, то, что у вас хорошее настроение и вы отдыхаете, ребенку понравится не меньше, чем сама музыка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Ребенок, Музыка, Родители.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
05 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 мая
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ПФУ направил на выплаты майских пенсий еще 2,8 млрд
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
ООН: Международный туризм может упасть на 80%
Сегодня состоялась презентация роскошной версии купе-кроссовера WEY VV7 GT (Фото)
Сегодня состоялась презентация роскошной версии купе-кроссовера WEY VV7 GT (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь