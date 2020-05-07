Как музыка влияет на развитие ребенка

Названы особенности влияния музыки на развития ребенка в утробе матери.

Примерно на 21 неделе беременности дети начинают слышать. Слышат они в основном шум вашей крови, далекие удары сердца и бульканье и бурчанье пищеварительного тракта. Малыш слышит ваш голос, а в течение нескольких следующих недель научится его узнавать. Эксперименты с новорожденными показали, что они предпочитают голос матери.

Вероятно, вам доводилось читать о родителях, которые начинали обучать детей еще в утробе. Еще до рождения дети узнают интонационные рисунки речи. Если женщина начинает говорить на другом языке, ребенок иначе двигается.

Несомненно, дети запоминают что-то из того, что происходило с ними до рождения. Группе будущих мам предложили каждый день читать ребенку одну и ту же сказку. Когда дети родились, они гораздо внимательнее прислушивались, к этой сказке, чем к другим. Выходит, они помнили, что до рождения слышали именно ее. Вот ведь умнички! Но имейте в виду, что ваш ребенок получает достаточно стимуляции, чтобы познакомиться с миром, в котором вы живете. Дополнительные лекции через наушники ему ни к чему.

Конечно, если вам нравится классическая музыка, слушайте ее как можно чаще и ходите на концерты. А хотите - слушайте рок или оперные арии. Скорее всего, то, что у вас хорошее настроение и вы отдыхаете, ребенку понравится не меньше, чем сама музыка.