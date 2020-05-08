"Язык младенцев": новорожденные умеют различать разные "виды объятий"

Исследования показывают: младенцы, даже не глядя, различают дотрагивания незнакомца и своего родителя.

В первый год жизни малыш обнаруживает, что он и мама — это не одно целое. Начинает воспринимать себя как отдельного человека, учится "распознавать" прикосновения.

Ученые установили, что частота сердечных сокращений у четырехмесячного младенца уменьшается, когда родитель его обнимает. Простое держание для кормления или переноски не дает такого же эффекта.

Малыш чувствует, когда ему выражают любовь, радость. Можно сказать, он улавливает душевное тепло и четко «знает», в какие моменты его мама счастлива, а в какие расстроена.

Даже для взрослых людей объятия — возможность высказать чувства без слов. Для младенца это единственный "язык", на котором "разговаривает" окружающий мир. Именно по прикосновениям малыш понимает, этот мир враждебен или дружелюбен, опасен или комфортен.

Интересный факт: "успокаивающий" эффект объятий направлен и на родителя. У взрослых тоже уменьшается число сердечных сокращений, когда они обнимают своих младенцев.

До года закладывается "фундамент" психики, поэтому важно обнимать ребенка с любовью. К слову, младенцы старше 4 месяцев демонстрируют еще более высокий коэффициент увеличения частоты сердечных сокращений во время объятий родителей, чем новорожденные.