Как правильно начать развивать ребенка до года: советы молодым родителям

Если ребенок умеет не все, чем владеет ряд его сверстников, это еще не повод волноваться.

Путь, который проходит ребенок в своем развитии в период от рождения до года, поистину гигантский. Из крохотного существа, которое может только дрыгать ножками и ручками и попискивать, в активного и любознательного человечка, который носится по квартире, засовывая повсюду свой любопытный носик, играет и даже пытается что-то говорить.

Если посмотреть на развитие ребенка по месяцам (например, на сайте свит мам), то вы увидите, что за год длина тела малыша увеличивается в полтора раза, а вес - удваивается, а то и утраивается. Конечно, работа, которую проводит организм ребенка в этот период, поистине колоссальна.

Так, ребенок сразу после рождения в основном спит (20-22 часа в сутки), делая перерывы на прием пищи. Хотя, конечно, бывают исключения, не дающие мамочке спать уже с первых дней своей жизни. Однако, если ребенок беспокоен, спит плохо и часто просыпается и плачет, посоветуйтесь со своим педиатром: возможно, у малыша что-то болит, а возможно маме нужно пересмотреть свое питание, чтобы животик ребенка не беспокоил его так часто.

В возрасте одного месяца ребенок начинает разглядывать мир вокруг, фиксировать взгляд на ярких предметах. Двухмесячный малыш начинает узнавать маму в лицо (раньше он узнавал ее больше по запаху), заметно меньше спит, пытается овладеть своими конечностями, которые, впрочем пока еще двигаются достаточно хаотично.

В три месяца кроха уже уверенно держит головку, лежа на животе, опираясь ручками, смеется, пытается хватать игрушки и переворачивается на бок. К 4 месяцам малыш может уже различать кое-какие цвета и музыкальные звуки, а в 5 месяцев уже уверенно переворачивается, пытается ползти и иногда даже вставать в кроватке, хватаясь за ее прутья. К 6 месяцам многие дети начинают помаленьку ползать и садиться.

Семимесячный малыш уже хорошо хватает погремушки, уверенно сидит и пытается повторять какие-то узнаваемые слоги. В 8 месяцев ребенок уже может ползать с завидной скоростью по всей квартире, создавая ряд неудобств родителям, которым приходится все бдительнее следить за ним. 9-месячный ребенок уже пытается карабкаться на небольшие возвышения, а в 10 месяцев некоторые малыши уже начинают ходить и уверенно стоять без опоры.

11-тимесячный ребенок может уже достаточно осознанно играть с игрушками - укладывать спать куклу, возить машинки. В год ребенок уже вовсю перемещается по квартире, осваивает несколько простых слов и некоторые малыши даже пытаются самостоятельно овладеть ложкой.

Все эти этапы развития малыша могут быть весьма индивидуальными. Если ребенок умеет не все, чем владеет ряд его сверстников, это еще не повод волноваться. Однако, если задержка в развитии становится слишком заметной, необходимо обратить на это внимание педиатра. Безусловно, для физического и психического развития малыша необходима помощь его родителей, родных и близких людей, которые в игровой форме помогают ему обучаться и обретать новые навыки.