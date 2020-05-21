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Как правильно начать развивать ребенка до года: советы молодым родителям

Как правильно начать развивать ребенка до года: советы молодым родителям
18:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Если ребенок умеет не все, чем владеет ряд его сверстников, это еще не повод волноваться.

Путь, который проходит ребенок в своем развитии в период от рождения до года, поистину гигантский. Из крохотного существа, которое может только дрыгать ножками и ручками и попискивать, в активного и любознательного человечка, который носится по квартире, засовывая повсюду свой любопытный носик, играет и даже пытается что-то говорить.

Если посмотреть на развитие ребенка по месяцам (например, на сайте свит мам), то вы увидите, что за год длина тела малыша увеличивается в полтора раза, а вес - удваивается, а то и утраивается. Конечно, работа, которую проводит организм ребенка в этот период, поистине колоссальна.

Так, ребенок сразу после рождения в основном спит (20-22 часа в сутки), делая перерывы на прием пищи. Хотя, конечно, бывают исключения, не дающие мамочке спать уже с первых дней своей жизни. Однако, если ребенок беспокоен, спит плохо и часто просыпается и плачет, посоветуйтесь со своим педиатром: возможно, у малыша что-то болит, а возможно маме нужно пересмотреть свое питание, чтобы животик ребенка не беспокоил его так часто.

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В возрасте одного месяца ребенок начинает разглядывать мир вокруг, фиксировать взгляд на ярких предметах. Двухмесячный малыш начинает узнавать маму в лицо (раньше он узнавал ее больше по запаху), заметно меньше спит, пытается овладеть своими конечностями, которые, впрочем пока еще двигаются достаточно хаотично.

В три месяца кроха уже уверенно держит головку, лежа на животе, опираясь ручками, смеется, пытается хватать игрушки и переворачивается на бок. К 4 месяцам малыш может уже различать кое-какие цвета и музыкальные звуки, а в 5 месяцев уже уверенно переворачивается, пытается ползти и иногда даже вставать в кроватке, хватаясь за ее прутья. К 6 месяцам многие дети начинают помаленьку ползать и садиться.

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Семимесячный малыш уже хорошо хватает погремушки, уверенно сидит и пытается повторять какие-то узнаваемые слоги. В 8 месяцев ребенок уже может ползать с завидной скоростью по всей квартире, создавая ряд неудобств родителям, которым приходится все бдительнее следить за ним. 9-месячный ребенок уже пытается карабкаться на небольшие возвышения, а в 10 месяцев некоторые малыши уже начинают ходить и уверенно стоять без опоры.

11-тимесячный ребенок может уже достаточно осознанно играть с игрушками - укладывать спать куклу, возить машинки. В год ребенок уже вовсю перемещается по квартире, осваивает несколько простых слов и некоторые малыши даже пытаются самостоятельно овладеть ложкой.

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Все эти этапы развития малыша могут быть весьма индивидуальными. Если ребенок умеет не все, чем владеет ряд его сверстников, это еще не повод волноваться. Однако, если задержка в развитии становится слишком заметной, необходимо обратить на это внимание педиатра. Безусловно, для физического и психического развития малыша необходима помощь его родителей, родных и близких людей, которые в игровой форме помогают ему обучаться и обретать новые навыки.

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Дети, Ребенок, Развитие, Психология, Советы родителям, Детская психология.
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