Детское автокресло: как правильно выбрать

1 0 и 0+ Новорожденных и детей в возрасте до шести месяцев перевозят в креслах категории 0 или 0+, которые часто называют "автолюльками" или "переносками". Дети находятся в них в лежачем положении (сидеть они еще не умеют). А ставят их против хода движения, так как младенцы не держат голову, у них не развиты шейные мышцы, которые предотвращают серьезные травмы в случае резкого торможения автомобиля или при ДТП. Так, против хода, детей рекомендуют возить минимум до года. Шведы, сделавшие из безопасности на дорогах культ, возят детей спиной вперед до 3 лет! Может быть, и правильно. Детей в возрасте до года (а по шведским рекомендациям — до 3 лет) можно возить только спиной вперед. Установка автолюльки по ходу движения, поперек машины (на заднем сиденье), ослабленный крепеж — все это серьезные, если не сказать потенциально фатальные ошибки. Понятно, что вам так может быть удобнее. Но представьте (хоть это и тяжело), что произойдет с малышом при аварии. Легкомысленность может убивать. Считается, что самое безопасное место в машине для установки детского кресла — за водительским сиденьем, так как водитель инстинктивно бережет себя и подставляет под удар другую сторону машины. Но подтверждающей статистики не найти. Если представить все возможные удары, выйдет, что самое безопасное место — в середине заднего сиденья. Но при установке детского автокресла (или автолюльки) нужно максимально жестко закрепить его, чтобы кресло (и ребенок вместе с ним) не полетели при ударе. Конечно, и ребенок должен быть надежно пристегнут в кресле. Приучайте его к ремням с первого дня — несмотря на слезы. Чтобы приучить ребенка пристегиваться без капризов, можно использовать любимую игрушку. Важнейший момент: если решите ставить детское кресло на переднее кресло, отключите пассажирскую подушку безопасности — иначе она в случае аварии может выстрелить в спинку кресла, сломать его и травмировать ребенка. И постарайтесь не отвлекаться на ребенка во время движения.

2 Совмещенные группы 0+/1, 0+/1/2, 0/1/2/3 Кресла категории 0+ предназначены для детей весом до 13 кг. В продаже встречаются и кресла совмещенной группы 0+/1, рассчитанные на вес до 18 кг. Но они, как правило, очень велики для младенцев, и даже мягкие вкладки не всегда компенсируют слишком большой запас пространства. К тому же ребенок находится в таком кресле в полусидячем положении, что плохо для новорожденных. Так что если уж использовать такие устройства, то только когда ребенок научится сидеть. При этом следует избегать длительных поездок, чтобы снизить нагрузку на позвоночник. Универсальные кресла (совмещенных групп) обычно довольно громоздкие, дорогостоящие и не всегда удобны ребенку. Тем более это касается кресел совмещенных групп 0+/1/2 и 0+/1/2/3. Да, бывают и такие. Первые рассчитаны на вес от 2,2 до 30 кг, вторые — от 2,2 до 55 кг. Ничего себе диапазончик! Конечно, соблазнительно купить одно автокресло на все детство, а не менять каждые пару лет. Но, во-первых, такое кресло сначала будет ребенку очень велико, несмотря на все вкладыши, а потом может оказаться мало (коротко, например, — ноги будут висеть в воздухе). То и другое плохо, кресло должно быть "по фигуре". Во-вторых, перед покупкой понравившуюся модель надо проверить на соответствие нормам безопасности. Ведь кресло покупается именно для обеспечения безопасности ребенка. Рейтинги, которым можно доверять — например, немецкого автоклуба ADAC. Немцы ежегодно проводят краш-тесты актуальных моделей детских кресел. К сожалению, в этих рейтингах встречаются далеко не все модели, представленные на российском рынке. И в-третьих, универсальные кресла очень дороги — несмотря на нюансы, о которых сказано выше.

3 Кресла групп 1, 2, 3 Кресла первой группы предназначены для детей весом от 9 до 18 кг (условно от 9 месяцев до 4 лет). Второй — от 15 до 25 кг (от 3 до 7 лет), третьей — от 22 до 36 кг (от 6 до 12 лет). Рекомендации по выбору приведены выше. Если ваш автомобиль оборудован креплениями Isofix (а такие есть в большинстве современных машин), лучше выбрать модель "с изофиксами" — такие держатся лучше, чем те, которые крепятся штатными ремнями. А следовательно, и безопаснее. Кресла второй группы встречаются довольно редко. Чаще продаются устройства группы 2/3. Пятиточечных ремней в них, как правило, уже нет. Такие кресла крепятся штатными ремнями безопасности автомобиля. И зачастую разбираются на две части — спинку и бустер (сиденье с подлокотником). Бустер — это уже третья группа.

4 Бустеры Иногда говорят, что бустеры можно использовать с четырех лет. Но в данном случае лучше ориентироваться не на возраст, а на рост и применять бустер, когда ребенок перерастет 130 см. Тогда штатные ремни безопасности смогут защищать ребенка, а не угрожать ему травмами при аварии. По данным ВОЗ, для мальчиков нормальный рост в четыре года — от 94,9 до 111,7 см, для девочек — от 94,1 до 111,3 см. 130 см — это довольно много даже для семилеток.

5 Что говорят ПДД По нашим Правилам дорожного движения (действующим с 12 июля 2017 года), перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье возможна только при использовании специального удерживающего устройства (автокресла или автолюльки). На заднем сиденье автокресло (или бустер) обязательно до семи лет. С 7 до 12 лет родители могут использовать либо удерживающее устройство, либо пристегивать ребенка штатными ремнями безопасности. С 7 до 12 лет детей на переднем сиденье можно возить только в автокресле (или с бустером).