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Не надо так: ТОП 5 ошибок родителей в воспитании детей

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Не надо так: ТОП 5 ошибок родителей в воспитании детей
09:52 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com

Многие родители ошибочно полагают, что делают все правильно и без единой ошибки в воспитании ребенка.

  • 1

    Обвиняют ребенка в своих проблемах

    Родители часто в порывах злости обвиняют свое чадо в главных проблемах, которые происходят в их жизни. Запомните навсегда: ребенок никогда не может быть причиной ваших проблем. Плохое настроение, неудачный день - но только не ваш малыш. Даже не думайте говорить ему подобные вещи. Иначе вы с легкостью разовьете в нем чувство вины.

  • 2

    Бояться совершить ошибки

    Ребенок - не поле для экспериментов, но именно на нем вам придется учиться быть родителями. Вы можете допускать ошибки - и это нормально. Главное - не бояться это делать. Ведь отсутствие внимания еще более грубая ошибка, чем неправильный метод воспитания.

  • 3

    Оскорбление чувств ребенка

    Не переходите на личности с ребенком. Как и в любых отношениях, ваша с ним связь должна строиться исключительно на чувствах уважения друг друга. Умейте правильно обозначать границы. Ведь только благодаря этому вы сможете не пересекать ее, используя запрещенные приемы: манипуляции и унижения.

  • 4

    Забирать детство у ребенка

    Детство уже не повторится. Часто эта проблема затрагивает родителей с двумя детьми. Первый автоматически становится нянькой для младшего. Но таким образом вы нагло крадете лучшие годы у вашего старшего ребенка. А ведь он тоже хочет быть беззаботным в той мере, которая затрагивает всех детишек.

  • 5

    Не умеют проявлять любовь

    В любом случае, ребенка лучше перелюбить, чем недолюбить. Не бойтесь проявлять чувства как к ребенку, ведь именно исходя из них он будет строить уже свою семью по вашему примеру.

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Дети, Воспитание детей, Родители, Малыши, Мама и ребенок.
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