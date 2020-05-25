Не надо так: ТОП 5 ошибок родителей в воспитании детей

1 Обвиняют ребенка в своих проблемах Родители часто в порывах злости обвиняют свое чадо в главных проблемах, которые происходят в их жизни. Запомните навсегда: ребенок никогда не может быть причиной ваших проблем. Плохое настроение, неудачный день - но только не ваш малыш. Даже не думайте говорить ему подобные вещи. Иначе вы с легкостью разовьете в нем чувство вины.

2 Бояться совершить ошибки Ребенок - не поле для экспериментов, но именно на нем вам придется учиться быть родителями. Вы можете допускать ошибки - и это нормально. Главное - не бояться это делать. Ведь отсутствие внимания еще более грубая ошибка, чем неправильный метод воспитания.

3 Оскорбление чувств ребенка Не переходите на личности с ребенком. Как и в любых отношениях, ваша с ним связь должна строиться исключительно на чувствах уважения друг друга. Умейте правильно обозначать границы. Ведь только благодаря этому вы сможете не пересекать ее, используя запрещенные приемы: манипуляции и унижения.

4 Забирать детство у ребенка Детство уже не повторится. Часто эта проблема затрагивает родителей с двумя детьми. Первый автоматически становится нянькой для младшего. Но таким образом вы нагло крадете лучшие годы у вашего старшего ребенка. А ведь он тоже хочет быть беззаботным в той мере, которая затрагивает всех детишек.