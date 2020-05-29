Советы родителям: количество мультиков, которое можно смотреть ребенку

Психолог дала ответ на вопрос, который тревожит многих родителей.

Проводя все свое время с ребенком на карантине, родители уже не знают, какие новые занятия для развлечений придумать. Из-за этого некоторые семьи, не выдерживая шум дома, решают просто включить ребенку мультики. Но педиатры считают, что меньше мультфильмов – это лучше для здоровья ребенка.

То, сколько их можно смотреть на самом деле? Ответ на этот вопрос дала детская психолог Ольга Печий.

Когда дети ждали новую серию мультсериала несколько дней, однако сейчас малыши могут смотреть их сколько угодно. Ограничения могут устанавливать только родители.

Количество мультиков зависит от возраста

Психолог отмечает, что количество мультиков, которые можно посмотреть за один день, зависит от возраста ребенка. Так, малышам стоит разрешать смотреть мультики от 10 минут до 2 часов.

По словам Ольги Печий, годовалому ребенку в день достаточно будет 10 минут одного мультика (или два по 5 минут). В 2-3 года уже можно позволять полчаса в день, зато ребенку 4-5 лет – уже можно смотреть 1,5–2 часа в сутки. Это с точки зрения окулистов, ведь если превысить норму, то можно повредить зрение. И лучше включать мультики на телевизоре или ноутбуке, а не на смартфоне.

А психологи заявляют, что мультфильм должен быть без мигания картинок и пугающих моментов, музыка – не громкой или агрессивной. Потому что, это может ухудшить сон и поведение ребенка.

Порции мультиков

Ольга Печий добавляет, что порции мультфильмов лучше разделить так: утром, после дневного сна и вечером, но не позже, чем за два часа до сна.

Важную роль играют и фоновые мультифильмы, когда ребенок играет, а взрослые смотрят что-то. Ведь малыш на самом деле не смотрит внимательно фильм, но это на него влияет. Так, устрашающие и непонятные образы повышают тревожность ребенка.

Другое дело, если на фоне показывают полезные мультфильмы, а ребенок играется рядом. Часть специалистов утверждает, что это полезно и даже допускают, что фоновые мультики до 3 лет могут составлять час в день, а в 4-6 лет – до 4 часов.

Почему? Потому что глаза не очень устают, а переработка сюжета в играх или параллельные занятия больше способствуют усвоению информации и развитию интеллекта.

Как правильно смотреть мультики

Семейной традицией может стать просмотр детских фильмов вместе. Так же много впечатлений может принести вечер с проектором, когда стена квартиры превращается в экран кинотеатра. Даже старые диафильмы могут принести немало впечатлений детям, если мама и папа по очереди озвучивают их.

Сейчас люди отказываются от обычных телевизоров. Но если в семье дети до 10 лет, лучше смотреть с ними фильмы так, чем на телефонах. Чем больше изображения, тем лучше для зрения и психики ребенка в этом возрасте и меньше риска проблем со сном.