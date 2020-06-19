Как сберечь ребенка от психологических травм

1 Лишать ребенка сладкого Демонстративное лишение ребенка любимой еды может породить нем пассивную агрессию в отношение вас и членов семьи. Особенно это неправильно, когда в семье несколько детей, и в то время, как одни поедают сладость, наказанный ребенок начинает завидовать самой страшной завистью. В будущем это вредит отношениям внутри семьи.

2 Бойкот Решение не разговаривать с ребенком из-за какого-либо проступка может вам аукнуться уже через пару лет. Показательное молчание существенно влияет на нервную систему малыша. Она становится более шаткой и восприимчивой к любого типа стрессам.

3 Запрет на общение с друзьями Когда родители начинают диктовать ребенку, с кем общаться, а с кем - нет, начинается конфликт уже между вами. Ребенку необходимо свободное пространство и свобода выбора. А решение, с кем налаживать контакт - одно из первых принятых им, которое не зависит от вас никоим образом. Поэтому и спекулировать на этой теме - табу.