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Как сберечь ребенка от психологических травм

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Как сберечь ребенка от психологических травм
Обновлено 09:12 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com
Система наказаний бывает разной. И если некоторые ребенок переживает безболезненно, то другие могут существенно пошатнуть его нервную систему.
  • 1

    Лишать ребенка сладкого

    Демонстративное лишение ребенка любимой еды может породить нем пассивную агрессию в отношение вас и членов семьи. Особенно это неправильно, когда в семье несколько детей, и в то время, как одни поедают сладость, наказанный ребенок начинает завидовать самой страшной завистью. В будущем это вредит отношениям внутри семьи.

  • 2

    Бойкот

    Решение не разговаривать с ребенком из-за какого-либо проступка может вам аукнуться уже через пару лет. Показательное молчание существенно влияет на нервную систему малыша. Она становится более шаткой и восприимчивой к любого типа стрессам.

  • 3

    Запрет на общение с друзьями

    Когда родители начинают диктовать ребенку, с кем общаться, а с кем - нет, начинается конфликт уже между вами. Ребенку необходимо свободное пространство и свобода выбора. А решение, с кем налаживать контакт - одно из первых принятых им, которое не зависит от вас никоим образом. Поэтому и спекулировать на этой теме - табу.

  • 4

    Унижение на публике

    Оно может проявляться по-разному: от повышенного тона до рукоприкладства. Не выносите ваши внутренние конфликты на всеобщее обозрение. Даже если это касается вопросов внутри семьи.

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Все по теме:

Дети, Воспитание, Психология, Психологические травмы для детей.

Автор:

Телеграф
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