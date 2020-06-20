Как справляться с первыми конфликтами с детьми?

1 Не бойся крика малыша И крик, и улыбка — механизмы выживания ребенка. Без помощи взрослых новорожденный обречен, ведь не может сам передвигаться, не способен находить пищу или убежище. Поэтому, если взрослый человек, который будет заботиться и защищать, рядом — всё в порядке. Если взрослого рядом нет — ребенку тревожно. Ведь без помощи выжить он не способен. А потому включается единственный механизм, чтобы взрослого позвать — крик. Ребенок кричит и вопит не из-за того, что желает потрепать родителям нервы. Просто так он борется за свою жизнь. Зовет тех, без кого выжить ему невозможно. Что касается улыбки, то это своеобразное награждение за родительскую самоотверженность. И если мама с папой всё делали правильно, то уже на втором месяце у них есть шанс увидеть на лице младенца улыбку. Момент эйфории, которым молодые родители точно захотят поделиться с близкими.

2 Не отлучай от рук через силу Недаром первые три месяца жизни малыша называют четвертым триместром беременности. И хотя ребенок уже не в животе, его нужно доносить, причем в прямом смысле этого слова. Поэтому следует игнорировать ошибочное убеждение о том, что новорожденного нельзя часто брать на руки. Доходит до того, что молодая мама страдает, слушая крик своего ребенка, но не берет его на руки, ведь так учили бабушки, мол, «нельзя приучать к руками» и «ребенок так манипулирует». На деле же эта практика приводит к плачевным последствиям. И не докричавшись раз-второй, отчаявшийся ребенок и правда заснет от усталости. Но убеждение, что всё бесполезно, а он обречен, всегда будет его преследовать. Зато малыши, которых достаточно брали на руки, уже к двум годам становятся более независимыми, чем их сверстники, которых боялись «разбаловать». Последние, наоборот, становятся более капризными и требовательными к вниманию взрослых. Складывается впечатление, что не закрыв свою потребность в донашивании, они обзавелись хроническим голодом привязанности, но сколько бы внимания не получали в более позднем возрасте, они уже не могут насытиться.

3 Не заставляй идти на руки к незнакомцам Если на шестом месяце жизни ребенку всё равно, кто берет его на руки, то уже в возрасте года он начинает сторониться чужаков. Он уже может хранить в голове зрительные образы, а потому знает, где мама с папой, а где незнакомый человек. В итоге он создает круг лиц, к которым есть определенный кредит доверия, рядом с кем он в безопасности. Пытаясь угодить говорливой соседке или хорошей знакомой, родители нещадно ломают эту детскую установку. Они ругают его, высмеивают, вынуждают быть вежливым. Для малыша это большой удар. Но если ребенок проведет в новой компании немного времени, и новый знакомый будет вести себя правильно, то и угрозу дитё перестанет видеть.

4 Показывай, что ребенок может рассчитывать на тебя Хотя малыш становится самостоятельным и может свободно передвигаться, всё та же давняя программа выживания подсказывает ему, что далеко от знакомого взрослого уходить нельзя. И если он потеряется, то сразу же активируется программа выживания — он начнет плакать и кричать, пока за ним не вернутся. Такой себе звуковой маяк, чтобы близкие люди смогли его быстрее найти. Также ребенок начинает подражать действиям взрослых. Проявляется это в ходьбе, манере говорить, взаимодействии с окружающим миром. А то, насколько он готов слушать близких, определяется не угрозами и нотациями, а качеством привязанности. И чем больше ребенок убежден, что может рассчитывать на конкретного человека, тем менее он подвержен влиянию других людей.

5 Правильно спорь К трем годам ребенок становится особенно капризным, усложняя жизнь своим мамам и папам. Между дитём и его родителями возникают разногласия. Становясь более самостоятельным, ребенок думает, что может всё. Но родители, зная о последствиях, не дают ему делать всё что он хочет, ограничивают его. Тут правильнее всего умело спорить и попутно учить ребенка отстаивать свое мнение. Но многие решают идти более легким путем — наказывать и запугивать. Конечно, фраза «отдам тебя вон тому дяде» напугает малыша, активирует его программу выживания. Но многому ли научит его эта ситуация? Будет ли он верить родителям как прежде после таких слов?