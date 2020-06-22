ТОП 5 правил безопасности для велопрогулок с ребенком (Фото)

1 Пройти техосмотр Всю зиму двухколесный или четырехколесный друг пылился в гараже или на балконе? Перед началом сезона проверьте, хорошо ли крутятся педали, работают ли тормоза, затянуты ли болты, в порядке ли цепь. Убедитесь, что седло и руль закреплены на нужной высоте — ведь за зиму его владелец значительно подрос.Первую прогулку совершайте в максимально спокойном и безопасном месте недалеко от дома, чтобы убедиться, что все работает как надо.

2 Озадачиться экипировкой Даже если речь идет не о гонках, а об обычной семейной поездке по парку, важно правильно одеть чадо. Выберите удобные брюки, узкие или с резинкой внизу, чтобы штанина не могла попасть в «звездочку», проследите, чтобы волосы были убраны и не спадали на глаза во время езды. Хорошо, если ребенок будет в велошлеме — при падении он защитит голову от травмы. Только объясните, что велошлем не повод забывать о правилах безопасности на дорогах: есть мнение, что защитная экипировка действует на ездоков расслабляющее, снижая их бдительность. Не забудьте про звонок или гудок для велосипеда и катафоты, а если планируете ездить в темное время, то про фару или фонарик.

3 Повторить правила дорожного движения Согласно правилам, дети до 7 лет могут передвигаться по тротуарам и только под присмотром взрослых, дети от 8 до 13 получают «во владение» велосипедные дорожки, а вот подростки старше 14 уже могут выезжать на автомобильную дорогу по правой крайней полосе или на обочину. Научите подростка предупреждать других участников движения о повороте, вытягивая в сторону правую или левую руку в зависимости от того, куда он планирует свернуть.

4 Взять воду и аптечку Бутылка воды летом пригодится практически во время любого выхода на улицу. Особенно сейчас, когда угроза коронавируса еще актуальна и лишний поход в магазин нежелателен. Купите удобные и легкие спортивные фляги для всей семьи и наполняйте их перед каждой поездкой. Не помешает и аптечка с антисептиком и пластырем, а если путь предстоит неблизкий, то и велоаптечка со всем содержимым. В качестве перекуса берите продукты, которые хорошо переносят жару и не содержат избытка соли или сахара, вызывающих жажду.