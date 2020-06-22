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ТОП 5 правил безопасности для велопрогулок с ребенком (Фото)

ТОП 5 правил безопасности для велопрогулок с ребенком (Фото)
Обновлено 10:58 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com
Лето — идеальное время для езды на велосипеде. Но чтобы эмоции были исключительно положительными, важно соблюдать эти правила.
  • 1

    Пройти техосмотр

    Всю зиму двухколесный или четырехколесный друг пылился в гараже или на балконе? Перед началом сезона проверьте, хорошо ли крутятся педали, работают ли тормоза, затянуты ли болты, в порядке ли цепь.

    Убедитесь, что седло и руль закреплены на нужной высоте — ведь за зиму его владелец значительно подрос.Первую прогулку совершайте в максимально спокойном и безопасном месте недалеко от дома, чтобы убедиться, что все работает как надо.

  • 2

    Озадачиться экипировкой

    Даже если речь идет не о гонках, а об обычной семейной поездке по парку, важно правильно одеть чадо. Выберите удобные брюки, узкие или с резинкой внизу, чтобы штанина не могла попасть в «звездочку», проследите, чтобы волосы были убраны и не спадали на глаза во время езды.

    Хорошо, если ребенок будет в велошлеме — при падении он защитит голову от травмы. Только объясните, что велошлем не повод забывать о правилах безопасности на дорогах: есть мнение, что защитная экипировка действует на ездоков расслабляющее, снижая их бдительность.

    Не забудьте про звонок или гудок для велосипеда и катафоты, а если планируете ездить в темное время, то про фару или фонарик.

  • 3

    Повторить правила дорожного движения

    Согласно правилам, дети до 7 лет могут передвигаться по тротуарам и только под присмотром взрослых, дети от 8 до 13 получают «во владение» велосипедные дорожки, а вот подростки старше 14 уже могут выезжать на автомобильную дорогу по правой крайней полосе или на обочину.

    Научите подростка предупреждать других участников движения о повороте, вытягивая в сторону правую или левую руку в зависимости от того, куда он планирует свернуть.

  • 4

    Взять воду и аптечку

    Бутылка воды летом пригодится практически во время любого выхода на улицу. Особенно сейчас, когда угроза коронавируса еще актуальна и лишний поход в магазин нежелателен.

    Купите удобные и легкие спортивные фляги для всей семьи и наполняйте их перед каждой поездкой.

    Не помешает и аптечка с антисептиком и пластырем, а если путь предстоит неблизкий, то и велоаптечка со всем содержимым. В качестве перекуса берите продукты, которые хорошо переносят жару и не содержат избытка соли или сахара, вызывающих жажду.

  • 5

    Продумать маршрут

    Выбирая пункт назначения, рассчитывайте силы всех участников — прогулка должна стать радостью, а не испытанием. Лучше отдавать предпочтение хорошо известным маршрутам, с ровной дорогой и местами для привала.

    Старайтесь организовать дорогу так, чтобы замыкающим в поездке был взрослый — тогда вы можете быть уверены, что дети не отстанут и не нарушат правила движения.

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Телеграф
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Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

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