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Как "подружить" ребенка с горшком: лучшие советы для родителей

Как "подружить" ребенка с горшком: лучшие советы для родителей
Обновлено 16:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Считается, что приучение ребенка к горшку – это очень интересный и ответственный процесс. И тут требуется огромное материнское терпение.

Нужно понимать, что ваш ребенок такой же умный, как и все другие, и он тоже сможет научиться пользоваться горшком. Но для этого нужно, чтобы он был сам готов к этому занимательному процессу в физиологическом плане.

Мы живем в развитом мире, где новейшие технологии прогрессируют каждый день. И без них современному жителю становится очень плохо и некомфортно. Но, как только в семье появляется маленький ребенок, все молодые родители отдают предпочтение применению такому чудесному изобретению, как подгузники.

Почему-то многие из родителей перестают укладывать спать своих малышей в кроватки и манежи и предпочитают, чтобы малыш спал рядом. Такие моменты, как стирка и смена обычных пеленок, которыми пользовались наши родители, когда растили нас, ушли далеко в прошлое. И, чтобы ребенок не промочил свою одежду, простынь, матрас, в современном мире используют подгузники. Отказываться от такого чудесного изобретения не приходится. Но, наступает тот момент, когда это сделать просто необходимо. И тут возникает долгожданный вопрос, каким же образом приучить ребенка к горшку. Как же это правильно сделать? Какой оптимальный возраст для этого? Каждый ребенок – это индивидуальность, и сам процесс для каждого будет проходить не так, как у всех.

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Определить молодой маме подходящий период приучения к горшку очень сложно. Но, чтобы определить идеальный для этого возраст, нужно видеть, что малыш хорошо может сидеть, тогда постепенно можно понемногу держать ребенка на горшке. Для начала можно просто его поддерживать, сидеть рядом, но, спустя время, оставлять его сидеть самостоятельно. Некоторые родители используют в качестве отвлекающего маневра различные товары для детей: машинки, куклы, резиновые пищащие игрушки. С их помощью ребенок переключает свое внимание на игрушки и спокойно сидит на горшочке.

Как правило, самым оптимальным возрастом для этого считается возраст от одного года до трех лет. В это время ребенок чувствует определенный дискомфорт в области кишечника, поэтому это будет оптимальным вариантом. К тому же, лучше всего приучать малыша в лето, когда ребенок часто гуляет на улице и не слишком сильно одет. Идеальным вариантом будут прогулочные коляски, с которых малыша можно быстро вытащить и усадить на горшочек. В это время сам мочевой пузырь с уже развитой мышечной системой спокойно может сдерживать определенное количество жидкости. Именно это и является весомым фактором, при котором ребенок уже готов находиться на горшке.

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В самом начале приучения к горшку можно каждые пару-тройку часов высаживать малыша на горшок на несколько минут. Для этого достаточно будет находиться с ним по 3-6 минут. В данном случае оптимальным вариантом будет такой, чтобы горшок всегда находился под рукой. Ребенок всегда будет видеть его, поэтому ему будет гораздо легче к нему привыкнуть.

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Дети, Ребенок, Советы, Родители, Горшок.

Автор:

Телеграф
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