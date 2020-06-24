Детский гардероб – почему так много одежды?

Детские шкафы переполнены, а поиски подходящей ребенку одежды превращаются в изнуряющий и утомительный квест? Может, пора навести порядок на полках? Нет.

Здесь требуется кардинально новый подход к организации детского гардероба. Много одежды – это не всегда хорошо, так как часть вещей остается заброшенной на дальних полках и в нужный момент они просто не находятся.

Почему вы покупаете много одежды ребенку?

Часто это связано не только с желанием сделать гардероб разнообразным, а с тем, что одежда быстро изнашивается. Украинцы, которые «шопятся» в зарубежных интернет-магазинах, делают осознанный выбор в пользу качества. Лучше два-три брендовых реглана и пара толстовок, футболок, чем полная полка вещей no brand, теряющих внешний вид после одной стирки. Качественные вещи просты в ходе, выдерживают многократные стирки, быстро сохнут и комфортны в повседневной носке. Их не нужно постоянно обновлять, а только тогда, когда ребенок войдет в новый размер.

Теперь выгодные покупки детской одежды можно делать и в Украине. На странице https://panama.ua/categorys/76341/ вы найдете продукцию, ведущих отечественных брендов, а также фирм из Великобритании, Турции, Германии, Польши, США, Австралии. Брендовая одежда – это безопасные технологии окрашивания ткани, это грамотное, продуманное конструирование, актуальный дизайн, износостойкость.

Причины переполненного гардероба:

покупка дешевых вещей «до первой стирки» – такие вещи вроде бы и остаются целыми, но не могут использоваться, так как выглядят старыми, поэтому долгое время только занимают место на полке;

отсутствие сортировки – нужно своевременно избавляться от маленьких размеров, а также от сильно изношенных футболок, шортов, платьев, потерявших цвет и т.д.;

покупка вещей с запасом, на вырост и т.д. – с запасом, для количества, обычно покупают одежду, чтобы не ждать, когда высохнет замена, а это решается покупкой сушки для белья, стиральной машины с сушкой;

одежда разных стилей – сейчас смешение стилей в тренде, учитывайте это при покупке новых вещей, чтобы они сочетались с уже имеющимися и тогда гардероб ребенка не будет переполнен.

Вещи, изготовленные с использованием небольшого количества синтетики, меньше подвергаются износу и сохраняют свой изначальный вид долгое время. Известные бренды обычно используют правильную синтетику: не жаркую, прочную, хорошо пропускающую воздух.

Как сократить бюджет на одежду?

Покупайте одежду, изготовленную фирмами Chicco, Marks & Spencer, Columbia, Carters, Zara и т.д. У этих брендов много коллекций практичной одежды для сада и школы, продуманной до мелочей. Она нравится детям тем, что удобна в подвижных играх, не ограничивает движения, легко очищается от загрязнений. На сайте Panama.ua большой выбор товаров для мальчиков и девочек разных возрастов, в том числе и для подростков.

Чтобы сократить расходы на одежду, сделайте выбор в пользу базовых вещей: джинсов, свитшотов, регланов. Нарядная одежда привлекательна и, зачастую дорога, а требуется от случая к случаю. Но именно она покупается часто и остается лежать на полках. Так что при покупке, отдавайте предпочтение повседневным комплектам. Приятного шопинга!