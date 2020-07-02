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Как подготовить ребенка к появлению братика или сестрички

Как подготовить ребенка к появлению братика или сестрички
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com
Вопрос рожать или не рожать второго ребенка, конечно же, не обсуждается с детьми. Но многие родители хотят, чтобы старший ребенок был готов к появлению младшего. Как понять, что младенец не будет в тягость старшему?

Появление братика или сестрички в семье – дело ответственное. И хочется, чтобы старший ребенок проявил к нему понимание. Нередко дети не принимают младенца в силу возраста или своих особенностей. Родители же хотят зачать младшего, когда старшенький будет готов. Как это понять?

Он вас просит о братике или сестренке сам

Такие детки искренне хотят, чтобы дома появился второй ребенок. Правда, нередко они думают, что тот будет его возраста и с ним можно будет полноценно играть. Нужно объяснить, что ребеночек будет крошкой, тогда вы точно поймете насколько сильно старший хочет братика или сестричку.

Он любит играть с младенцами

Если ваш ребенок любит сюсюкаться с младенцами, они ему интересны, то он готов к появлению карапуза в вашем доме.

Он самостоятельный

Ребенок может сам себя элементарно обслужить: ест с ложки, может раздеться и одеться с посторонней помощью, спит отдельно. В таком случае он уже привык, что мама не привязана на все 100% к нему и не будет ревновать к малышу слишком сильно.

Воспитание детей после развода родителей

У него прошел кризис трех лет

До трех лет ребенок очень привязан к маме, после прохождения кризиса трех лет он становится более самостоятельным и не так болезненно воспримет появление «конкурента».

Если ребенок не готов к появлению малыша в доме, это не повод откладывать беременность. Ребенка можно подготовить к появлению братика или сестрички за время беременности. И даже если старший имеет все выше перечисленные признаки – это не означает, что вы полностью избежите проблем ревности и непринятия младенца в доме.

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Все по теме:

Дети, Воспитание, Малыши.

Автор:

Телеграф
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