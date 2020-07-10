Веселые летние развлечения для детей или как "оторвать" ребенка от телефона

1 Воздушный змей На улице ветрено? Отличный день для запуска в небо воздушного змея! Знаете ли вы, что развлечение это имеет свою давнюю историю. Еще князь Олег в X ст. использовал воздушного змея в походах, чтобы таким образом отвлечь и запугать своих врагов. Сегодня это увлечение настолько популярно, что в некоторых странах устраивают фестивали и организовывают настоящие соревнования, в которых принимают участие все члены семьи. Чей воздушный змей взлетел выше остальных и продержался в небе дольше всех – тот и победитель.

2 Кемпинг Старый добрый поход с ночёвкой в палатке уже давно не пользуется такой популярностью, как раньше. Для современных людей, которые привыкли к комфорту, ютиться в тесном домике из брезента – удовольствие то ещё… Но для детей такой выход на природу может обернуться настоящим приключением, полным незабываемых впечатлений. К тому же, в походе ребенок узнает много ценной информации, которая пригодится ему в школе и в жизни. На природе ребенок может научиться распознавать виды деревьев и трав, слушать голоса птиц, ориентироваться на местности, разжигать костер, ставить палатку... и по-новому взглянуть на окружающий мир.

3 Веломарафон Засиделись дома? Пришло время погонять на велосипеде! Семейный выезд – отличное мероприятие. Он на время объединит родителей и детей за одним общим делом, научит слаженно работать в команде и правильно коммуницировать во время организованной поездки, напомнит правила дорожного движения и поведения на дороге, поможет узнать новые сведения о "железном коне" (как он устроен, как справиться с поломками, если такие возникнут в дороге). В случае, если организованный выезд на велосипеде – привычное дело для семьи, можно попробовать принять участие в городском веломарафоне. Часто такие события устраивают с благотворительной целью, что станет еще одним полезным опытом для ребенка.

4 Мелом на асфальте Провести время весело можно даже не покидая собственного двора. Все, что для этого понадобится – разноцветные мелки, асфальт и немного фантазии. Например, Эбби Бернс Такер, обычная мама четверых детей, прославилась в сети серией фотографий, на которых изображены ее дети как часть сюжетных меловых рисунков на асфальте. Дочь Эбби рассекает на доске для серфа по разноцветным волнам, ловит гигантскую рыбу под нарисованной луной, прыгает по лужам под ярким меловым зонтом. И все это удовольствие не требует никаких финансовых затрат или огромного количества усилий и времени.

5 Шоу мыльных пузырей Хочется волшебства, веселья и немного полезного творчества? Пришло время вспомнить об одной из самых популярных детских забав – мыльных пузырях! При виде этих невесомых прозрачных шариков даже взрослые перестают быть серьезными и незаметно пытаются лопнуть парочку пузырей. Конечно, купить их в магазине не составит особого труда, но намного приятней и полезнее – приготовить мыльные пузыри самостоятельно. Многочисленные рецепты помогут выбрать максимально безопасный состав раствора и изготовить вспомогательные конструкции не только для мелких прозрачных шариков, но и для гигантских воздушных пузырей.

6 Садоводство На грядках поспели овощи, а деревья ломятся под тяжестью зрелых плодов? Это отличная возможность приобщить детей к садоводству и заодно провести небольшой урок биологии: рассказать о жизненном цикле и питании растений, о том, как устроен мир под слоем почвы, как происходит круговорот воды в природе и т.д. Уход за растениями поможет ребенку осознать пользу труда, бережно относиться ко всему живому, а заодно провести ценные минуты вдали от гаджетов на свежем воздухе. Монотонная "возня" с землей сродни медитации: успокаивает, дает возможность разгрузить мозг и просто отдыхать, поливая только что посаженную собственными руками садовую культуру. Наградой за работу послужат собранные спелые дары природы, которыми осыпает нас щедрое лето.