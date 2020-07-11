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Пикник на природе: чем развлечь детей

Пикник на природе: чем развлечь детей
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Лес, природа, шашлык, палатка… Но рано или поздно ребенку станет скучно. Чтобы приятный отдых был у всех, предлагаем несколько долгоиграющих развлечений для него.

Строим шалаш

Помогите малышу построить собственное убежище - шалаш. В продаже есть и готовые палатки. "Строительство" шалаша не только увлекательно, но и сможет гарантировать вам осведомленность о постоянном местоположении ребенка.

Тем более, что идея с шалашом позволяет обустраивать и пространство около него - делать сад, прудик, площадку для игр. В результате ребенок будет всегда на виду и при деле.

Делаем гербарий

Можно вручить ребенку специальную папку, в которую он будет складывать найденные им листики. Объясните, что все листочки должны быть разной формы и быть от разных деревьев. Таким образом, малыш не только найдет себе занятие, но и сможет обратить внимание на то, чем деревья отличаются друг от друга.

Проходим квест

Заранее подготовьтесь к моменту, когда малыш заскучает. Закопайте где-то кулечек со сладостями и сюрпризами с привязанной ниточкой. Далее протяни эту ниточку как можно более запутанно, между кустами и деревьями, а кончик ее вручи малышу, когда ему станет совсем скучно. Пусть ищет свой подарок.

А можно сделать квест из 5-6 станций, на каждой из которых малыша будет ждать подсказка, куда идти дальше. Да, планирование такого квеста - не из легких. Но, как правило, прошев квест, дети хотят придумать свой, для родителей, а это займет какое-то время, за которое вы сможете отдохнуть.

Готовим особенный шашлык

Разрешите ребенку самостоятельно выбрать, что он хочет нанизать на палочку и поджарить. Не противьтесь, даже если это будет банан с печеньем или яблоко с хлебом. Самостоятельно приготовленная пища на природе может уйти за милую душу. А эти кулинарные эксперименты запомнятся малышу надолго. Запаситесь маршмеллоу, зефиром, бананами, булочками и печеньем.

Играем с друзьями

Это, пожалуй, самое успешное и долгоиграющее решение! Хорошо, если с вами на природу отправятся друзья с детьми-одногодками вашего ребенка. Конечно, могут быть и конфликты от пресыщения обществом друг друга, но когда есть, с кем играть, мама и папа отходят на второй план.

Что взять с собой:

раскладной столик и стул для ребенка

все для рисования

игрушки

мяч

мыльные пузыри

"копательный набор": савок, лейку, грабли, ведра

воздушного змея (если рядом будет полянка)

какие-то мелкие сюрпризы и подарочки, которыми вы будете вознаграждать малыша за прохождение квеста или успехи.

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Все по теме:

Развлечения, Пикник, Мама и ребенок, Занятие для детей.

Автор:

Телеграф
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