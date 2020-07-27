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Как уложить ребенка спать без истерики: полезные и простые советы

Как уложить ребенка спать без истерики: полезные и простые советы
Обновлено 17:42 Сегодня Телеграф nashideti.temaretik.com Фото: pixabay.com
Проблема уложить новорожденного или более взрослого ребенка спать без слез и истерик нередко встает перед мамами. Зачастую причина отказа малыша идти в кровать заключается в том, что он просто не готов к этому.

ложить ребенка спать для многих родителей представляется не таким простым занятием. Особенно когда малыш совсем не настроен на отдых, а у тебя запланирована масса дел именно на этот промежуток детского сна. Как уложить ребенка спать, читай в нашей статье.

Укачивание

Укачивание ребенка

Самый простой способ, как уложить ребенка спать в любом возрасте - это укачать его. Буквально за несколько минут укачавшийся малыш уснет крепким сном, особенно если ты будешь качать его на руках.

Лечь вместе

Совместное пребывание в постели поможет тебе не только быстро уложить ребенка спать, но также и наладить тесную взаимосвязь со своим малышом. Да и дети более старшего возраста очень любят засыпать вместе с мамой. Но в этом случае родители рискуют надолго попасться в ловушку совместного сна со своим ребенком.

Под колыбельную

Звук доброго маминого голоса, который поет колыбельную песню - один из лучших убаюкивающих средств. Также ты можешь использовать тихую и спокойную фоновую музыку для этих целей.

Под сказку

Уложить ребенка спать под сказку

Все ребята в раннем возрасте любят слушать сказки перед сном. Поэтому чтение книг с добрыми и радостными сюжетами поможет тебе не только привить у детей любовь к чтению, но и убаюкать их, особенно если читать перед сном не бодрым, а спокойным и монотонным голосом.

Хорошенько выгулять

Есть такое неписанное правило: кормить, когда проголодается, и укладывать, когда сам свалится с ног. Иногда оно неплохо срабатывает в ситуации с активным малышом. Ему нужно выбегаться, напрыгаться, навпечатляться, нагуляться, надышаться свежим воздухом и устать. Тогда даже без твоих усилий он легко уснет.

Расслабляющая ванная

Расслабляющая ванная

Перед тем как ты будешь укладывать ребенка спать, отличное воздействие возымеет на него теплая расслабляющая ванна, особенно с добавлением натуральных трав или аромамасел.

Догони и возглавь

Прежде всего, нужно настроиться самой на добрый и позитивный лад. У тебя ни за что не получится уложить разбушевавшегося ребенка, если приказать ему быстро уснуть. Кроме слез и обид ты ничего не добьешься.

Так что запасись терпением, подхвати настроение малыша, стань как бы его союзницей, а затем плавно и постепенно сбавь обороты его буйства и веселья, уводя за собой в состояние покоя и умиротворения.

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Все по теме:

Мама и ребенок, Как уложить ребенка спать, Советы для мам.

Автор:

Телеграф
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