Как распознать психические расстройства у ребенка: главные признаки

Узнать, по каким признакам можно определить заболевание у Вашего ребенка.

Часто родители не замечают, как меняется психика их детей. Многие думают, что у ребенка или подростка не может быть психического расстройства, но на самом деле это не так. Очень часто они случаются из-за недостаточного внимания к проблеме. Пока расстройство не достигло критической точки, его необходимо распознать и поработать над этим.

Потеря интереса

Если ваш ребенок раньше с удовольствием ходил на танцы или играл в футбол, а теперь его увлечения не приносят ему такого удовольствия, стоит задуматься о том, что в его жизни что-то происходит. Это легко заметить по активным и общительным детям, которые в один момент могут стать замкнутыми в себе и отрешенными. Проще всего это определить по его поведению и отношению к хобби. Он может начать отказываться от тренировок, кружков и дополнительных занятий.

Общение с родителями

В подростковый период многие дети начинают считать своих родителей врагами, но это — часть переходного периода и считается нормой. Однако то, что ребенок категорически общается с вами общаться и даже говорить о том, как прошел его день, может стать тревожным звоночком. В этом случае он тоже может проявлять замкнутость и отрешенность. Если вы обратили внимание на этот симптом, стоит для начала провести разговор. Попробуйте объяснить ему ситуацию и рассказать о своих чувствах, а он может довериться вам и рассказать о проблеме.

Бессонница

В детстве и подростковом возрасте активные дети легко засыпают и легко просыпаются. У них запас энергии восстанавливается быстрее, чем у взрослых. Поэтому, если вы заметили, что у вашего чада постоянные синяки под глазами, он стал бледным и редко высыпается, стоит спросить о том, что его тревожит. Когда человек взволнован или находится в постоянном стрессе, это мешает ему спать. Если взрослые легко справляются с этой проблемой, то для ребенка это может быть тяжело и даже опасно.

Потеря аппетита

Отказ от домашней еды может быть нормальным, но бывают и те случаи, когда ребенок в принципе отказывается есть. Чаще всего дети говорят, что не чувствуют голода. Проблема становится критичной, когда он отказывается даже от любимой еды.